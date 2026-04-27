عمّان، الأردن: أعلن مجتمع سيرة الأردن عن شراكة استراتيجية تمتد على مدار عام كامل مع مجموعة المركزية، وذلك لإطلاق “سلسلة القيادة” (The Drive Series)، كفصل جديد ضمن منصتها الرئيسية Sira Talks.

تجمع هذه الشراكة بين جهتين تتشاركان رؤية واحدة، تقوم على أن التقدم الحقيقي ينبع من القرارات التي نتخذها، والرؤى التي نكتسبها، والنقاشات التي ننخرط فيها.

وتُعد Sira Talks جزءًا من برامج سيرة السنوية، حيث شكّلت مساحة تفاعلية للتعلم المجتمعي، تجمع الأفراد لمشاركة الخبرات والرؤى والتجارب بطريقة عملية وواقعية. ومن خلال تصميم هذه التجارب بعناية، تواصل سيرة تطوير مفهوم التعلم والتواصل، مع انضمام مجموعة المركزية اليوم للارتقاء بهذه التجربة إلى مستوى جديد.

ومن خلال “سلسلة القيادة”، تنضم مجموعة المركزية كشريك استراتيجي طويل الأمد، يساهم في تطوير التجربة وتعزيز أثرها. وستتضمن السلسلة ست جلسات حوارية على مدار العام، تستضيف متحدثين مؤثرين من مختلف القطاعات، لتقديم رؤى عملية مستمدة من تجارب واقعية، بما في ذلك التحديات، والقرارات، والمحطات المفصلية التي تشكل مسيرة النجاح والتطور المهني.

تعكس هذه الشراكة توافقًا واضحًا في القيم. فقد رسخت مجموعة المركزية مكانتها ليس فقط كشركة رائدة في قطاع السيارات وحلول التنقل في الأردن والمنطقة، بل أيضًا كشركة رائدة في استقطاب الكفاءات في الأردن، حيث تضع الإنسان في صميم استراتيجيتها. ومن خلال ثقافة مؤسسية قائمة على التعلم المستمر، والتمكين، والتعاون، والابتكار، تواصل المجموعة الاستثمار في تطوير كوادرها وخلق بيئة عمل تمكّن الأفراد من النمو والقيادة بفعالية. وتتوافق هذه الفلسفة التي تركز على الإنسان مع رسالة مجتمع سيرة في تعزيز النمو الحقيقي وبناء علاقات مهنية ذات معنى.

وقالت زارة نجار، الشريكة المؤسسة في مجتمع سيرة:

"في سيرة، نحرص دائمًا على خلق مساحات يتعلم فيها الأفراد من بعضهم البعض بطريقة واقعية وعميقة. هذه الشراكة مع مجموعة المركزية تتيح لنا إضافة بعد جديد يعزز تجربة هذه الحوارات ويجعل أثرها أكثر استدامة.”

وقال يوسف الحسن، مدير الموارد البشرية في مجموعة المركزية:

"في مجموعة المركزية، نؤمن بأن النمو يبدأ من الإنسان. التزامنا يتجاوز نطاق الأعمال، حيث نحرص على بناء ثقافة قائمة على التعلم، والفضول، والعلاقات الهادفة التي تدفع النجاح على مستوى الأفراد والمؤسسة. شراكتنا مع مجتمع سيرة تعكس إيماننا بقوة التجارب المشتركة والتطوير المستمر، وتعزز دورنا كمؤسسة تمكّن الأفراد من الازدهار.”

وكجزء من هذه السلسلة، سيتم توسيع أثر كل جلسة حوارية من خلال مخرجات منظمة تشمل أبرز الأفكار التي يقدمها المتحدثون، وانعكاسات المشاركين، بهدف بناء محتوى معرفي متكامل بنهاية العام.

وتعكس مشاركة مجموعة المركزية التزامًا مشتركًا بدعم المهنيين وتمكينهم من التقدم بوضوح وثقة، إلى جانب تعزيز مكانتها كمؤسسة تستثمر في تطوير الأفراد، والتعلم المستمر، وبناء مجتمعات مهنية مؤثرة في الأردن والمنطقة.

وقد أقيمت الجلسة الأولى من “سلسلة القيادة” في شهر مارس في عمّان، لتكون بداية رحلة تمتد على مدار العام، مع جلسات قادمة تستضيف نخبة من المتحدثين المؤثرين من مختلف القطاعات، لتقديم رؤى وتجارب ملهمة تعزز النمو والتطوير المهني.

نبذة عن مجتمع سيرة

سيرة هو مجتمع مهني خاص وحصري للأعضاء، يجمع مهنيين متنوعين يشتركون في قيم متشابهة ويسعون إلى بناء علاقات ذات معنى تتجاوز التفاعل السطحي. تأسس مجتمع سيرة في عام ٢٠٢٢، ويضم أكثر من ١٥٠ عضو في الأردن والإمارات العربية المتحدة، حيث يدعم النمو الشخصي والمهني على حد سواء.

لمعرفة المزيد أو التقديم، يمكنك التسجيل لحجز مكالمة استكشافية عبر موقعهم الإلكتروني: https://www.sira.network

نبذة عن مجموعة المركزية

تُعد مجموعة المركزية من أبرز الشركات الرائدة في تقديم حلول التنقل في الأردن والمنطقة، وهي الوكيل الحصري لعلامات عالمية تشمل تويوتا ولكزس، وشاحنات هينو، ودراجات ياماها، وخدمات بدجت لتأجير السيارات، وشواحن السيارات الكهربائية أوتيل، وحافلات كينج لونج، وزيوت بتروناس، ومنتجات هينيكل ودينسو زبي جي. ومنذ تأسيسها عام 1999، رسخت المجموعة مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار الأصلية.

وانطلاقًا من فلسفة تضع الإنسان أولًا، تُعرف مجموعة المركزية كشركة رائدة في استقطاب الكفاءات في الأردن، حيث تبني بيئة عمل قائمة على الابتكار، والتطوير المستمر، وتمكين الكفاءات. وتسعى المجموعة إلى رسم مستقبل التنقل في المنطقة، مع إحداث أثر إيجابي من خلال استراتيجيتها المجتمعية وبرامجها للمسؤولية الاجتماعية. مجموعة المركزية ليست مجرد موزع، بل هي مؤسسة تقود التقدم وتُحدث فرقًا حقيقيًا لموظفيها وعملائها والمجتمع.

#بياناتشركات