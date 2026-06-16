أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، استحواذها على حصة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من حصة شركة "إكويتيكس" في مشروع "جرين لينك"، المشروع المشترك بين "إكويتيكس" و"بالتيك كابل"، ويتولى تشغيل خط الربط الكهربائي البحري بين بريطانيا العظمى وأيرلندا، وتبلغ قدرته 504 ميغاواط. ويعكس هذا الاستثمار تركيز مبادلة المستمر على توسيع محفظة أصولها الاستراتيجية في قطاع البنية التحتية، بما يدعم أنظمة طاقة أكثر ترابطاً وكفاءةً ومرونة.

ويُعدُّ "جرين لينك" مشروع ربط كهربائي بحري عالي الجهد، يمتدُّ لمسافة تقارب 190 كيلومتراً بين بريطانيا العظمى وأيرلندا. ويخضع المشروع للتنظيم من "هيئة تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا (أوفجيم)" و"لجنة تنظيم المرافق الأيرلندية". ويعتمد المشروع على تقنية التيار المستمر عالي الجهد، والتي تتميز بكفاءتها العالية في نقل الطاقة لمسافات طويلة. وتبلغ القدرة الاسمية للمشروع ما يعادل تزويد 380 ألف منزل بالكهرباء تقريباً. ويضطلع المشروع بدور محوري في دعم تكامل مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين مرونة المنظومة الكهربائية، وتسهيل تدفقات الطاقة عبر الحدود، مما يساهم في ترسيخ أمن الإمدادات، وتحسين كفاءة الأسواق، وتوطيد الترابط ضمن منظومة الطاقة الأوروبية الأشمل.

وقد صُنّف "جرين لينك" ضمن "مشاريع المصلحة المشتركة" في الاتحاد الأوروبي، مما يعكس أهميته الاستراتيجية في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي، ودعم تكامل أسواق الكهرباء الأوروبية.

ويرتكز هذا الاستثمار على إطار تنظيمي راسخ يوفر رؤية واضحة وطويلة الأمد بشأن تدفقات الإيرادات المستقبلية، ويعزز مكانة المشروع بوصفه أحد أصول البنية التحتية الأساسية والحيوية في كلا السوقين.

ومن خلال مواكبة التحولات المتسارعة في العرض والطلب ضمن أسواق الكهرباء في المملكة المتحدة وأيرلندا، يتمتع مشروع "جرين لينك" بمكانة استراتيجية حيث يجمع بين تلبية متطلبات تحول قطاع الطاقة وتحديث البنية التحتية، بما ينسجم مع استراتيجية "مبادلة" للاستثمار في الأصول المرتبطة بالاتجاهات العالمية الكبرى والشراكة مع المنصات الرائدة.

وبهذه المناسبة، قال كريم الجزّار؛ رئيس وحدة البنية التحتية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع استثمارات الأصول المادية لدى مبادلة: "يجسِّد هذا الاستثمار تركيزنا المستمر على أصول البنية التحتية عالية الجودة، والتي تُعدّ ركيزة أساسية في دعم نمو الاقتصادات الحديثة، بما في ذلك تلك التي تُمكّن إنشاء منظومات طاقة أكثر ترابطاً وكفاءة. ويُعدّ مشروع "جرين لينك" نموذجاً قوياً لمشاريع البنية التحتية التي تجمع بين الأهمية الاستراتيجية والقيمة الاقتصادية المستدامة. ومع التطور المتسارع لأسواق الطاقة، تكتسب خطوط الربط الكهربائي أهمية متزايدة في دعم تدفقات الطاقة عبر الحدود، وتسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة، وضمان استقرار الشبكات. وتأتي شراكتنا مع "إكويتيكس" لتترجم هذه الاستراتيجية؛ وذلك من خلال تضافر الجهود لتعزيز الترابط الإقليمي، ودعم مسيرة التحول في قطاع الطاقة على مستوى الأسواق الأوروبية".

ومن جهته، قال أشال بوانيا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "إكويتيكس": "يسرُّنا التعاون مع "مبادلة" من خلال الاستثمار في مشروع "جرين لينك"، والذي يعكس رؤيتنا المشتركة بشأن أصول البنية التحتية عالية الجودة وذات الأهمية الاستراتيجية. سيساهم هذا التعاون في الاستفادة من الخبرات العالمية الراسخة التي تتمتع بها مبادلة وإكويتيكس في قطاع البنية التحتية، بما يعزز مكانة المشروع ويضمن تلبية المتطلبات المتنامية لأسواق الطاقة المترابطة بكفاءة عالية. ويُعد "جرين لينك" أصلاً حيوياً يساهم في تعزيز مرونة منظومة الطاقة، وتمكين الترابط عبر الحدود، ودعم التحول نحو نظام طاقة منخفض الانبعاثات الكربونية".

ويُرسخ هذا الاستثمار حضور مبادلة المتنامي في قطاع البنية التحتية للطاقة في أوروبا، ويؤكد نهجها الراسخ القائم على إبرام وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمار في الأصول الحيوية التي تدعم بناء أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم.

نبذة حول شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1.414 تريليون درهم إماراتي )385 مليار دولار أمريكي تقريباً( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عدّة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي. لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة www.mubadala.com

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني مع دانة جمال السويدي على: djalsuwaidi@mubadala.ae

نبذة عن إكويتيكس

تُعد "إكويتيكس" من أبرز المستثمرين في قطاع البنية التحتية للشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا، حيث تدير أصولاً بقيمة تقارب 20 مليار دولار أمريكي ضمن محفظة عالمية متنوعة.

ومنذ تأسيسها عام 2007، نجحت "إكويتيكس" في بناء منصة رائدة في السوق ترتكز على مبادئ الاستثمار المسؤول، والخبرة المتخصصة في القطاعات المختلفة، والشراكات طويلة الأمد. وتشمل استثمارات الشركة قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والنقل والطاقة المتجددة والخدمات البيئية والمرافق الشبكية والأصول الرقمية، بدعم من فرق عمل منتشرة في المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا.

ومن خلال نهج استثماري منضبط وشراكات محلية قوية، تحقق "إكويتيكس" عوائد مرتبطة بمعدلات التضخم، وتوفر قيمة مستدامة للمستثمرين والمجتمعات وشركائها من القطاع العام.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى المراسلة على: equitix@teneo.com

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