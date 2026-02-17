أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مبادلة بايو، الشركة الوطنية المتخصِّصة في التصنيع الدوائي والهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إتمام عملية الاستحواذ الكامل على شركتَي “الاتحاد للأدوية” و"جلوبال ميديكال سبلاي تشين" من شركة جلوبال ون هيلث كير القابضة التابعة لمجموعة ياس القابضة، وذلك بعد الاستحواذ الأولي بنسبة 80% الذي تمَّ في نهاية عام 2024.

ويُجسِّد هذا الاستحواذ خطوة مهمة في مسيرة مبادلة بايو نحو بناء منظومة صناعات دوائية متكاملة في دولة الإمارات، من خلال توحيد عمليات التصنيع الدوائي والخدمات اللوجستية تحت استراتيجية موحَّدة، بما يدعم نمو قطاع الصناعات الدوائية ويعزز كفاءته.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، ورئيس مجلس إدارة مبادلة بايو: "أن هذه الخطوة الاستراتيجية تدعم توجه مبادلة بايو نحو التكامل، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية والتنسيق عبر سلسلة القيمة الدوائية، كما تُسهم في ترسيخ منظومة الأمن الدوائي الوطني من خلال ضمان التوافر المستمر للمنتجات الصحية الأساسية في جميع أنحاء الدولة."

وفي سياقٍ متصل، قالت لو بينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: "يسرنا تأكيد انتقال الملكية الكاملة والسيطرة التشغيلية لشركتَي “الاتحاد للأدوية” و”جلوبال ميديكال سبلاي تشين" إلى مبادلة بايو. إن القدرات ونطاق العمليات المثبتين لكلتا الشركتين سيسهمان في ضمان المرونة والكفاءة، ليس فقط عبر منظومة الصناعات الدوائية المتنامية التابعة لمبادلة بايو، بل أيضًا عبر سلسلة الإمداد الوطنية لقطاع الرعاية الصحية."

ومن خلال الاستحواذ الكامل على شركتَي “الاتحاد للأدوية” و”جلوبال ميديكال سبلاي تشين" ، تواصل مبادلة بايو تعزيز التزامها الراسخ في دعم منظومة الأمن الدوائي الوطني، وتطوير شبكات التوزيع الدوائي الحيوية، وبناء منظومة صناعات دوائية متكاملة تُواكب طموحات دولة الإمارات في تطوير قطاع رعاية صحية رائد قائم على الابتكار والاستدامة.

نبذة حول مبادلة بايو:

مبادلة بايو، شركة رائدة في قطاع الصناعات الدوائية مملوكة بالكامل لـ مبادلة للاستثمار، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتلتزم بتحقيق نتائج جوهرية في قطاعات الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. ومن موقعها كمحفز للتقدم والابتكار، تسعى لتسريع نمو منظومة الصناعات الدوائية من خلال تعزيز الأمن الدوائي، وتوفير العلاجات الحيوية للجميع وبأسعار تنافسية.

تعمل مبادلة بايو عبر محورين استراتيجيين: الصناعات الدوائية الحيوية المتكاملة والخدمات اللوجستية الدوائية، مع تركيز محوري على التطوير والإنتاج وتمكين التصنيع المحلي لضمان توافر الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية ذات الطلب المرتفع وفي الوقت المناسب. ومن خلال بصمتها المتنامية عبر قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، تساهم الشركة بنشر الأثر الإيجابي المستدام محلياً ودولياً.

وتركز مبادلة بايو على العلاجات الحيوية الرئيسية المخصصة للاحتياجات الصحية عالمياً، مما يدعم منظومة رعاية صحية متكاملة بدءاً من الوقاية مروراً بالعلاج والدعم المستدام، ووصولاً إلى الطب التكميلي. وتصب مبادلة بايو تركيزها على تعزيز الابتكار وتنمية الخبرات والكفاءات الوطنية، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بهدف توفير حياة صحية أفضل، للجميع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mubadalabio.ae

نبذة عن مجموعة ياس القابضة:

تُعد ياس القابضة مجموعة استثمارية رائدة تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتضم محفظة متنوِّعة من الشركات العاملة في قطاعات متعددة. تلتزم المجموعة بدفع الأداء وتحقيق قيمة ملموسة في الأسواق المحلية والدولية من خلال نهج استثماري استراتيجي يركّز على قطاعات المستقبل، ويعزّز الابتكار في المجالات التي تسهم في الرفاه والأمن والنمو المستدام.

ومن خلال استثماراتها المتنوعة وشركاتها التشغيلية، تواصل ياس القابضة دعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات والأسواق والمجتمعات التي تخدمها.

