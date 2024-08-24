دبي ، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "مايكروسوفت" اليوم، عن الإطلاق العام لجهازي "سيرفس برو"، و"سيرفس لابتوب" الجديدين كليًا في السوق الإماراتية، وذلك لتمكين المستخدمين من اكتشاف تجربة أداء هي الأفضل على الإطلاق والأكثر تلبية لاحتياجاتهم خلال رحلة التحول نحو استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويعد الجهازان هما أحدث إصدارات مجموعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية الجديدة "Copilot+ PCs" التي تقدمها مايكروسوفت، والمصممة خصيصًا لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لتكون أسرع وأذكى أجهزة كمبيوتر تستخدم نظام التشغيل "ويندوز" حتى الآن. حيث تحتوي هذه النوعية من الأجهزة على معالجات جديدة قادرة على إجراء أكثر من 40 تريليون عملية حسابية في الثانية الواحدة، كما تتميز بقدرتها على الوصول لأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، مع بطارية تدوم طوال اليوم، بالإضافة لمجموعة من الخصائص الفريدة منها خاصية "التذكر"، التي تُمكن المستخدمين من العثور على ما تمت مشاهدته على أجهزتهم على الفور، وخاصية "المشارك الإبداعي" المسؤول عن إنشاء وتطور الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، بالإضافة لخاصية "الترجمة الفورية" للفيديوهات المباشر أو المسجلة مسبقًا، والاختيار من بين 44 لغة متاحة للترجمة، بما في ذلك الترجمة من العربية إلى الإنجليزية.

وتعقيبًا على هذا الحدث قال "آدم لابانتش"، المدير المسؤول عن أجهزة "سيرفس" في مايكروسوفت الإمارات:" إن أجهزة "سيرفس" الجديدة موجهةٌ خصيصًا لتلبية احتياجات الطلاب، والمحترفين، وعشاق التكنولوجيا الذين يتطلعون إلى تعزيز إنتاجيتهم عبر الاستفادة من تجارب الذكاء الاصطناعي المبتكرة وغير المسبوقة. وقد شهدنا في العام الماضي تسارعاً هائلاً وتطورات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث مكنت حلول مثل "مايكروسوفت كوبايلوت" المستخدمين من تحقيق مهام كانت تبدو مستحيلة في السابق". وأضاف: "نحن الآن على أعتاب فصل جديد من الابتكار في الذكاء الاصطناعي مع إطلاق أول أجهزة كمبيوتر سيرفس من فئة Copilot+ PC".

يأتي جهاز مايكروسوفت "سيرفس برو 11 Copilot+ PC"، بتصميم عصري نحيف وخفيف الوزن، ويمكن استخدامه كجهاز كمبيوتر لوحي أو محمول. وهو موجه في الأساس لتلبية احتياجات الأشخاص دائمي التنقل، لتمكينهم من أداء مهام أعمالهم بأعلى معايير الدقة والكفاءة، بفضل ما يوفره من خدمات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبطاريته التي تدوم حتى 14 ساعة من العمل المتواصل، وشاشة اختيارية من طراز OLED. كما يأتي بخيارين من معالجات سناب دراجون الجديدة" X Elite" ، و" X Plus"، والتي توفر للجهاز أداءً قويا تصل نسبة سرعته 90% أكثر من جهاز "سيرفس برو 9". كما يدعم الجهاز أحدث الشبكات اللاسلكية Wi-Fi 7، مع إمكانية توصيله بثلاث شاشات بدقة 4k في نفس الوقت، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في المكتب أو لأداء المهام التي قد تتطلب العرض على شاشات كبيرة، لتعظيم الإنتاجية دون الالتزام بمكانٍ محدد.

وبالمثل، يعمل جهاز مايكروسوفت "سيرفس لابتوب 7 Copilot+ PC"، الذي تمت إعادة تصميمه بالكامل من الألف إلى الياء لمساعدة المستخدمين على زيادة إنتاجيتهم وتمكينهم من تسريع وتيرة الابتكار، وتحقيق أفضل النتائج في أعمالهم عبر استغلال الإمكانيات الجديد للذكاء الاصطناعي وتجارب Copilot المدعومة بمعالجات سناب دراجون الجديدة" X Elite" ، و" X Plus"، ويأتي جهاز الكمبيوتر المحمول "سيرفس لابتوب 7 Copilot+ PC"، بشاشة جديدة أكثر سطوعًا مع إطارات رفيعة للغاية بقياسين 13.8 بوصة بتصميم أكثر إحكامًا، وشاشة 15 بوصة لتوفير مساحةٍ أكبر للعرض. مع زيادة في عدد المنافذ أكثر من أي وقت مضى، وقدرة اتصال أسرع مع أحدث الشبكات اللاسلكية Wi-Fi 7، إلى جانب بطارية تدوم حتى 22 ساعة.

وأوضح "آدم لابانتش" أن كلا الجهازين مصممان ليكونا آمنين بشكلٍ افتراضي، حيث صرح قائلًا: "نحن في مايكروسوفت، نؤمن بأن أفضل وسيلةٍ لتأمين المعلومات على جهاز الكمبيوتر الشخصي هي تأمين الجهاز بأكمله. لذا فإن جميع أجهزة Copilot+ PCs" "، مزودة بخاصية تأمين أنوية المعالج Secured-core PCs ، والتي توفر ميزات الأمان المتقدم للأجهزة التجارية والاستهلاكية على حد سواء. بالإضافة لقدرتها على حماية البرامج الأساسية التي تعمل عليها، وهو ما يضمن عمل الجهاز بشكلٍ آمن وموثوق.

علاوةً على ذلك، تم تفعيل معالج الأمان Microsoft Pluton افتراضيًا على جميع أجهزة "Copilot+ PCs"، - وهي التقنية التي صممتها مايكروسوفت وعمل على تطويرها شركاء صناعة المعالجات عبر تطبيق مبادئ Zero Trust لمنع حدوث أي اختراقات للنظام بشكلٍ غير مصرح به. بالإضافة لقدرتها على حماية بيانات الاعتماد والهويات، إلى جانب البيانات الشخصية ومفاتيح التشفير، مما يجعل محوها من الجهاز أمرًا صعبا للغاية حال وقوع المستخدم في فخ تثبيت برمجيات خبيثة أو حتى مع استيلاء المهاجم ماديا على الكمبيوتر، فضلا عما توفر تقنية " " Plutonمن حماية شاملة من التهديدات الأمنية أيًا كان نوعها، بدءًا من الأجزاء المادية للجهاز وحتى البيانات المخزنة على السحابة الإلكترونية.

وتأتي أجهزة Copilot+ PCs، بما في ذلك" سيرفس برو "و"سيرفس لابتوب" الجديدة كلياً، بنظام المصادقة البيومتري Windows Hello ، والذي يدعم الدخول إلى الجهاز ببصمة الإصبع وخاصية التعرف على الوجه بدلاً من كلمة المرور، مع إضافة درجة أعلى من الأمان لعملية تسجيل الدخول البيومترية ESS، والتي تضمن أن تبقى بيانات التعرف البيومتري مشفرةً ومحفوظة بشكلٍ آمن داخل الجهاز، مما يجعل من الصعب الوصول إليها أو سرقتها حتى لو تم اختراق الجهاز.

ومن المقرر أن يتم الطرح العام للجهازين في السوق الإماراتية اعتبارًا من 27 أغسطس الجاري، وبأسعار تبدأ من 4099 درهمًا إماراتيًا لجهاز مايكروسوفت سيرفس برو 11 ،Copilot+ PC ، بينما تبدأ أسعار جهاز مايكروسوفت سيرفس لابتوب 7 Copilot+ PC من 3999 درهمًا إماراتيًا.

نبذة عن مايكروسوفت:

مايكروسوفت، شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، لديها التزام راسخ بتطوير منصات وأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء. كما تلتزم الشركة بجعل تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة على نطاق واسع واستخدامها بشكل مسؤول، تماشياً مع رسالتها ومهمتها الرامية إلى تمكين كل شخص وكل مؤسسة حول العالم من تحقيق أقصى قدر من الانجازات".

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