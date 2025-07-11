رأس الخيمة ، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة مانترا بروبرتيز، المطور العقاري الهندي الرائد بالتصميم ، بالتعاون مع علامة المجوهرات والساعات الفاخرة الشهيرة " جاكوب آند كو " ، عن توقيع شراكة حصرية لإطلاق مشروع "مساكن جاكوب آند كو" على جزيرة المرجان في رأس الخيمة . أقيمت مراسم التوقيع في مطعم " سلفاج دبي " ، حيث استمتع الحضور بعرض حصري لمجموعة من ساعات جاكوب آند كو الفريدة ، مما يعكس براعة الحرفية وروح الإبداع التي تميز هذه الشراكة .

يمثل مشروع مساكن " جاكوب آند كو " على جزيرة المرجان ثالث مشروع سكني للعلامة في الإمارات ، بعد مشاريع ناجحة في دبي وأبوظبي ، إلا أنه أول مشروع لها على جزيرة المرجان المرموقة ، كما يُعد أول مشروع لشركة مانترا في دولة الإمارات ، مما يمهد الطريق لتطوير رؤية مبتكرة تجمع بين العقارات الفاخرة وروح صناعة الساعات الراقية.

ويُقدّر المشروع بقيمة 400 مليون درهم ، وسيجمع بين نهج مانترا المعتمد على التصميم المستلهم من خبراتها في تنفيذ مشاريع بارزة في بوني ومومباي ، وجماليات جاكوب آند كو الجريئة وجاذبيتها العالمية . وتمثل هذه الشراكة مزيجًا فريدًا من العقارات الراقية وعالم صناعة الساعات الفاخرة ، مما يضيف بُعدًا استثنائيًا يميز المشروع في سوق الفخامة الإقليمي .

المهندس عبد الله العبدولي - الرئيس التنفيذي لمرجان ، صرّح قائلاً :" نحن سعداء بالترحيب بهذه الشراكة الاستثنائية بين مانترا بروبرتيز وجاكوب آند كو على جزيرة المرجان . هذا التعاون يجسد رؤيتنا في خلق وجهة تجذب أرقى العلامات التجارية في العالم وتوفر تجارب سكنية فاخرة لا مثيل لها . مشروع مساكن جاكوب آند كو سيضيف فصلاً جديدًا ومميزًا لقصة جزيرة المرجان باعتبارها الوجهة الأولى للمعيشة الفاخرة في الإمارات ، حيث يجتمع التصميم الاستثنائي مع أرقى وسائل الراحة . "

تستدعي مانترا بروبرتيز إلى الإمارات أكثر من 18 عامًا من الخبرة التطويرية وسجلًا حافلًا في الهند ، لا سيما في بوني ومومباي . وقد أنجزت الشركة 18 مشروعًا بمساحة تتجاوز 12 مليون قدم مربع ، ولديها حاليًا 18 مشروعًا قيد الإنشاء بمساحة موازية . تشتهر مانترا بابتكار مساحات قائمة على التصميم والنزاهة ، وقد خدمت آلاف العائلات ، وتواصل دفع حدود ما يمكن أن تقدمه الحياة العصرية .

أنكيت غوبتا - المدير التنفيذي لشركة مانترا بروبرتيز، صرّح قائلاً : "هذا المشروع لا يمثل مجرد فصل جديد، بل هو تجسيد لإرثنا . لأكثر من عقدين من الزمن ، التزمت مانترا ببناء تجارب سكنية تدوم . التعاون مع علامة ملهمة مثل جاكوب آند كو يمنحنا الفرصة لرفع هذا الإرث إلى مستوى عالمي ، من خلال دمج الحرفية والأناقة والابتكار بطريقة تعيد تعريف الرفاهية السكنية على جزيرة المرجان . "

روهيت غوبتا - الرئيس التنفيذي لشركة مانترا بروبرتيز ، أضاف :" شراكتنا مع جاكوب آند كو تمثل لحظة فارقة تجمع بين علامتين تقودهما الرؤية والإبداع والتميّز . هذا التعاون لا يقتصر على تطوير مشروع بارز على جزيرة المرجان ، بل يشكل انطلاقة لمسار جديد في عالم السكن الفائق الفخامة بالإمارات . بفضل لغة التصميم الأيقونية لجاكوب آند كو وشغف مانترا العميق بابتكار مساحات ذات مغزى ، نحن بصدد إنشاء شيء استثنائي بحق . إنها خطوة جريئة لكلتا العلامتين ، ونحن متحمسون لما هو قادم . "

مع وجود مشاريع سكنية تحمل علامتها التجارية في دبي وأبوظبي ، تواصل جاكوب آند كو توسعها الاستراتيجي في المنطقة من خلال هذا المشروع البارز .

جاكوب أرابو - المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة جاكوب آند كو ، صرّح قائلاً : " نحن في جاكوب آند كو ، لطالما آمنا بتحقيق الأحلام ، سواء من خلال ميكانيكا الساعة المعقدة أو تألق المجوهرات الراقية . وجدنا في مانترا بروبرتيز شريكًا يشاركنا السعي المستمر نحو الكمال والابتكار . مشروع مساكن جاكوب آند كو على جزيرة المرجان سيكون مكانًا تلتقي فيه التصميمات الراقية مع الإرث والفخامة – وجهة لا مثيل لها . "

تأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية مانترا التوسعية في الإمارات ، والتي تشمل خمسة مشاريع جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة ، بقيمة إجمالية قابلة للبيع تبلغ 1.3 مليار درهم . وتستكشف الشركة حاليًا فرصًا في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء الإمارات ، مدعومة بالتزام طويل الأمد تجاه المنطقة .

حول شركة مرجان

مرجان هي المطور الرئيس للعقارات بنظام التملك الحر في رأس الخيمة ، وتقف وراء مشاريع رائدة مثل جزيرة المرجان ، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للسياحة والاستثمار في المنطقة . وتلتزم مرجان بتطوير وجهات ساحلية ، حضرية ، وجبلية تضيف إلى تنافسية الإمارة ، معتمدة على خطة استراتيجية تهدف للاستفادة من المقومات الطبيعية لرأس الخيمة وتأسيس بنية تحتية للنمو المستقبلي . ومن خلال مجتمعاتها المتكاملة عالمية المستوى ، تجذب مرجان الاستثمارات الأجنبية والزوار من مختلف أنحاء المعمورة ، وتضع في أولوياتها رأس الخيمة كمركز حيوي للاستثمار والسياحة .

حول مانترا بروبرتيز

تأسست مانترا بروبرتيز عام 2007 ، وهي مطوّر عقاري يرتكز على التصميم ، يقع مقره في مدينة بوني بالهند . ومع سجل يتجاوز 12 مليون قدم مربع من المساحات المنجزة وتحت التطوير ، تشتهر مانترا بالعمارة المبتكرة ، والالتزام في مواعيد التسليم ، والتركيز على الإنسان أولًا . تتجه العلامة الآن نحو سوق الإمارات بمشاريع فائقة الفخامة في مواقع استراتيجية .

حول جاكوب آند كو

جاكوب آند كو هي علامة فاخرة مستقلة عالمية متخصصة في المجوهرات الراقية وصناعة الساعات ، تحت شعار " الإلهام من المستحيل " . تأسست على يد جاكوب أرابو في مدينة نيويورك ، وظلت مملوكة ومدارة عائليًا منذ عام 1986 .

تشتهر العلامة باستخدامها لأندر الأحجار الكريمة ، وخصوصًا الملوّنة منها ، وتميّزها بالابتكار التقني الفائق ، مما جعلها مرجعًا عصريًا في التصميم الطليعي . ومن أبرز إبداعاتها ساعات " أسترونوميا " و" بليونير " اللتان تقفان على قمة التقاطع بين صناعة الساعات والمجوهرات .

تحظى جاكوب آند كو بشراكات عالمية مرموقة ، وتواصل حضورها اللافت في ثقافة البوب ، وتوزع منتجاتها في 130 موقعًا حول العالم في 46 دولة .

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