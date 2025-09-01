المتجر الجديد يسهم في توفير 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويقدم أكثر من 7,000 منتج عالي الجودة للعملاء في محافظة السويس.

هذا الافتتاح يجسد التزام "ماجد الفطيم" بالاستثمار المستدام والنمو في السوق المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

القاهرة، مصر: أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن تحقيق إنجاز استثماري جديد يتمثل في افتتاح متجرها المائة في مصر، والذي يعد أول متجر لكارفور في محافظة السويس. ويعكس هذا الافتتاح التزام الشركة بدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر من خلال استراتيجيتها طويلة الأمد للاستثمار المتوازن في قطاعات التنمية المختلفة ومنها قطاع التجزئة. وبعد أكثر من عقدين من التواجد في مصر، تؤكد "ماجد الفطيم" ثقتها بالمستقبل الواعد للاقتصاد المصري من خلال التوسع بعملياتها في مواقع استراتيجية جديدة لتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة لتساهم بشكل إيجابي في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية بما يتماشي مع رؤية مصر 2030

شهد الافتتاح حضور كل من الأستاذ الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس ونائباً عن السيد اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، والدكتور غونثر هيلم، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، ومحمد خفاجة، المدير الإقليمي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" في مصر، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلي الشركة.

يمتد المتجر الجديد على مساحة 900 متر مربع، ويقدم أكثر من 7,000 منتج عالي الجودة، تشمل الأغذية الطازجة والمجمدة والمخبوزات، إلى جانب المنتجات المنزلية والأجهزة الكهربائية.

ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس ونائباً عن السيد اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس: "يمثل افتتاح كارفور في محافظة السويس علامة فارقة في تعزيز وتطوير منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة، لما يقدمه من قيمة مضافة حقيقية تتمثل في جودة المنتجات وتنوعها وتوفيرها بأسعار مناسبة. كما نُثمن هذا التعاون البناء بين الدولة والقطاع الخاص الذي يسهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمحافظة، ويعكس التزامًا مشتركًا بضمان استقرار الأسواق، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة، تماشيًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي."

وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرح الدكتور غونثر هيلم، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" قائلاً: "يُمثل افتتاح المتجررقممائة وتواجدنا بمحافظة السويس إنجازاً مهماً وعلامة فارقة في مسيرة "ماجد الفطيم" في مصر. فعلى مدار ربع قرن، تجاوزت استثماراتنا في البلاد 2.5 مليار دولار أمريكي والتي ساهمت بدورها في خلق أكثر من 144 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ليعكس ذلك مدى التزامنا بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية. واليوم، تستقبل وجهاتنا التجارية والترفيهية أكثر من 90 مليون زائر سنويًا. ويبقي التعاون المتواصل مع الحكومة المصرية وقادة القطاعين العام والخاص والدعم المستمر من صناع القرار في مصر وولاء وثقة المصريين بنا من أهم عوامل هذا النجاح. نحن نؤمن ان مصر تمتلك الإمكانيات المطلوبة لخلق مستقبل أكثر إشراقا وملتزمين ان نكون جزء من هذا المستقبل من خلال الإستثمار المحلي المتوازن والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030" .

تدير "ماجد الفطيم" حالياً شبكة متاجر للبيع بالتجزئة تمتد عبر 18 محافظة مصرية، وتقدم أكثر من 25,000 منتج لتلبية احتياجات العملاء المختلفة على مستوى الجمهورية، و لقد صرحت اللشركة أن 99% من المنتجات المعروضة هي توريد محلي، في خطوة تعكس التزام الشركة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة النمو المستدام من خلال التعاون مع أكثر من 800 مورد محلي من مزارعين، وشركات صغيرة ومتوسطة، ومصانع مصرية.

