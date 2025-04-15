القاهرة، مصر: أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن الإطلاق الرسمي لمشروع "جنكشن"، أول مجتمّع أعمال متكامل تطوره الشركة في مصر. ويقع المشروع في موقع استراتيجي بجوار مول مصر، ويتميّز بتصميم متطور صديق للبيئة، يجمع بين البنية التحتية الذكية ووسائل الراحة الحديثة، لاستقطاب مجموعة متنوعة من الشركات. ويُعد إطلاق هذا المشروع خطوة محورية في رحلة إعادة تأسيس ماجد الفطيم، ويمثل خطوة جريئة نحو توسيع حضورها في القطاع التجاري، مما يعكس التزام الشركة طويل الأمد بدعم النمو الاقتصادي والتنمية الحضرية في مصر.

يجمع مشروع "جنكشن" بين مجتمع الأعمال الرفيع وأسلوب الحياة العصري، ويمتد على مساحة تتجاوز 129,000 متر مربع موزعة على قطعتي أرض مترابطتين. يتألف المشروع من 13 مبنى مبتكر يضم وحدات مكتبية، كما يوفر لرواده تجربة مُختارة بعناية للبيع بالتجزئة والتسوق والاستمتاع بالمطاعم، فضلاً عن بنية تحتية مستدامة تم تصميمها خصيصًا للحصول على الشهادة الذهبية في الريادة بمجال تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold).

ويُعد المشروع أحد أبرز الاستثمارات ضمن محفظة ماجد الفطيم في مصر، حيث يمثل "جنكشن" استثمارًا مباشرًا بقيمة 15 مليار جنيه مصري في غرب القاهرة. ومن المتوقع أن يسهم في خلق أكثر من 8,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم التنمية الاقتصادية والتطور العمراني في البلاد.

وفي هذا السياق، صرّح أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية، قائلًا: "يُجسد مشروع "جنكشن" التزامنا المتواصل بتطوير مجتمعات نابضة بالحياة ومُهيأة للمستقبل في مختلف أنحاء مصر. إن هذا المشروع لا يقتصر على إنشاء مساحات مكتبية فحسب، بل يعد منظومة متكاملة تعزز الابتكار، وتجذب الكفاءات، وترسي معيارًا جديدًا لمجتمعات الأعمال متعددة الاستخدامات في المنطقة. في ظل النمو المتسارع للاقتصاد المصري وارتفاع الطلب على بنية تحتية ذات مستوى عالمي، يأتي 'جنكشن' كاستجابة طموحة تجمع بين الاستدامة والمرونة والاستعداد للمستقبل لدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل والحفاظ على البيئة في آنٍ واحد."

يقدم المشروع أكثر من 97,000 متر مربع من المساحات المكتبية العصرية، بتصميم معماري حديث يتضمن شرفات متدرجة، وأسقف بارتفاع مزدوج، وممرات مظللة تحاكي البيئة الحديثة. وسوف يستفيد المستأجرون والزوار بمجموعة واسعة من المرافق والخدمات من بينها أكثر من1,700 موقف سيارات، و40 منفذًا تجاريًا حيويًا، و15 وجهة للمأكولات والمشروبات، إلى جانب ربط مباشر للمشاة مع مول مصر، ما يضمن تجربة متكاملة تجمع بين العمل وأسلوب الحياة العصري.

بفضل خبرتها الواسعة في تطوير مجمعات أعمال رائدة في عُمان ولبنان، تنقل ماجد الفطيم إلى مصر رؤية إقليمية مدعومة بسجل من النجاحات. وبهذا، لا يُعد "جنكشن" مجرد مشروع مكتبي جديد، بل يعتبر محفّزًا لمجتمع أعمال مبتكر نابضا بالحياة.

-انتهى-

#بياناتشركات