يسرّ مؤسسة الخليج العلمية ("جي إس سي") أن تعلن عن إبرام شراكة استراتيجية مع "فلويتك" (Fluitec)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تطوير التقنيات المبتكرة لمراقبة حالة الزيوت والمنتجات. بموجب هذه الشراكة، ستصبح "جي إس سي" المزوّد المعتمد والمرخّص له لحلول "فلويتك" (Fluitec) المبتكرة لمراقبة حالة الزيوت والمنتجات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والبحرين.

تمثّل هذه الشراكة مرحلة محورية هامة في مسيرة مؤسسة الخليج العلمية ("جي إس سي")، تعكس التزامها الراسخ بتزويد الشركات في المنطقة بحلول صناعية مستدامة وفعالة. باستخدام التقنيات التي تقدّمها "فلويتك" (Fluitec)، مثل "رولر" (RULER®) لقياس مضادات الأكسدة، وأدوات "إم بيه سي" (MPC) لتقييم احتمالية تراكم الورنيش في زيوت التوربينات والمحاليل اللزجة، تسعى "جي إس سي" إلى تمكين القطاعات الصناعية في كلّ من المملكة العربية السعودية والبحرين، ودعم جهودها لتحسين أداء الأجهزة والمعدات، وتقليل زمن التعطيل وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وفي هذا السياق، قال مناف أفيوني، المدير الإداري لمؤسسة الخليج العلمية (GSC): "يسرّنا للغاية أن نبرم هذه الشراكة مع ’فلويتك‘ (Fluitec) لطرح حلولها الخاصة بمراقبة حالة الزيوت والمنتجات الرائدة والمبتكرة في المملكة العربية السعودية والبحرين. ينسجم هذا التعاون مع رؤيتنا المتمثّلة في تزويد الشركات بتقنيات مبتكرة عالمية المستوى تدعم العمليات المستدامة وتعزز الربحية. نحن نتطلّع إلى العمل عن كثب مع ’فلويتك‘ (Fluitec) لتوفير قيمة استثنائية وحلول مبتكرة إلى قائمة عملائنا في المنطقة."

من جانبه، قال غيوم كالفون، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "فلويتك" (Fluitec):"نحن نؤمن بضرورة أن تكون حلول مراقبة حالة الزيوت والمنتجات متاحة للجميع وفي متناولهم. لذلك، نحن سعداء للغاية للتعاون مع ’جي إس سي‘ (GSC) لطرح هذه الحلول الموثوقة في أسواق استراتيجية جديدة. تمثّل هذه الشراكة نقطة بداية لحقبة من النمو المشترك ونحن متشوّقون لمواصلة التوسّع يداً بيد، لتعزيز ربحية عملائنا ومساعدتهم على تعزيز الموثوقية وتحفيز الأداء، وإطلاق العنان لكامل إمكانيات أصولهم."

تجسّد اتفاقية التعاون هذه التزام مؤسسة الخليج العلمية (GSC) بتطوير التقنيات الصناعية ودعم العملاء على تحقيق نتائج إيجابية ومربحة في جميع أنحاء المنطقة.

لمحة عن "فلويتك" (Fluitec):

تجلب "فلويتك" (Fluitec) حلولاً متطورة في مجال إدارة زيوت التشحيم الصناعي وتقدم التقنيات المناسبة لقياس ومراقبة وتطهير زيوت التشغيل لتحسين موثوقية الآلات وإطالة عمر الأصول. تساهم خبرتنا في دعم أداء المعدات الدوارة الحيوية المستخدمة في قطاعات مثل توليد الطاقة والتكرير والمعالجة الكيميائية والنقل الثقيل. كما تسمح تقنيات "فلويتك" (Fluitec) بالحدّ من تدفقات المخلّفات الصناعية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقد نالت علامة "الحلول الفعالة" من مؤسسة "سولار إمبلس"، وهي أول شركة زيوت تشحيم صناعية تحصل على شهادة B Corp العالمية، التي تُمنح للشركات الربحية التي تلبي متطلبات المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

علاوة على ذلك، حصلت "فلويتك" (Fluitec) على لقب "الشركة الأعلى تأثيراً" (Top Impact Company) للعام 2025 المقدّمة من مجلة "ريل ليدرز" (Real Leaders). يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات على الموقع الالكتروني التالي: www.fluitec.com.

