الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة أرادَ عن توسيع مبادرتها لتوفير الإقامة الطارئة للمسافرين العالقين في دولة الإمارات نتيجة إلغاء عدد من الرحلات الجوية، وذلك عبر إتاحة150 غرفة مجانية في مجتمع الجادة بالشارقة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن تم حجز 100 غرفة كانت قد خُصصت في البداية في فندق نِست، ما دفع إلى توفير 50 غرفة إضافية ضمن مجمع نست لمسكن الطلاب.

ويعمل فندق نِست في الجادة، والذي يضم 395 غرفة، حالياً بنسبة إشغال تقارب 95٪، حيث يستضيف المسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلات الجوية.

ويحصل جميع الضيوف على إقامة كاملة تشمل ثلاث وجبات يومياً، فيما يتم تقديم وجبات الإفطار والسحور للضيوف المسلمين في خيمة السِمْرة الرمضانية في إيست بوليفارد بالجادة، ما يوفر أجواءً ترحيبية واجتماعية للمسافرين خلال الشهر الفضيل.

وتتوفر الغرف في مجمع نِست على أساس أسبقية الحجز لمدة إقامة تصل إلى سبعة أيام.

وقالت روزا بيرو، مديرة مؤسسة أرادَ: "يشكل دعم المجتمعات في أوقات الحاجة، سواء داخل الدولة أو خارجها، جوهر رسالة مؤسسة أرادَ. وعندما أدركنا حجم التأثر الذي واجهه المسافرون نتيجة إلغاء الرحلات الجوية، حرصنا على توفير مكان آمن ومرحب للعائلات للإقامة فيه إلى حين ترتيب خطط سفرهم المقبلة. ومن خلال إتاحة غرف إضافية في «نِست»، نأمل أن نتمكن من توسيع نطاق هذا الدعم ليشمل أكبر عدد ممكن من الأشخاص خلال هذه الفترة".

ويمكن للراغبين في الحصول على المساعدة الاتصال على الرقم 800-ALJADA لحجز إقامتهم في نست.

