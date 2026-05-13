الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "ليلي" للأدوية، بالتعاون مع شركة "متلايف"، عن إطلاق نموذج للتغطية التأمينية المباشرة الذي يكفل لموظفي شركة "ليلي" المؤهلين في دولة الإمارات الحصول على الرعاية والعلاج المناسب للسمنة،مدعوماً بالخبرة السريرية لشركة "ميديكلينيك"، واستراتيجية الصحة والمزايا التي تدعمها شركة "مارش". وتهدف المبادرة إلى دعم صحة ورفاه العاملين على المدى الطويل، ومساعدتهم في تبنّي أنماط حياة أكثر صحة واستدامة، بما يسهم في بناء قوى عاملة أكثر تفاعلاً ومرونة مع مرور الوقت.

تمثّل السمنة، بوصفها مرضاً مزمناً ومتقدّماً، أولوية رئيسية في القطاع الصحي حول العالم، وفي دولة الإمارات، نظراً لارتباطها بما يزيد على 200 من المضاعفات الصحية، بما في ذلك داء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وأنواع مختلفة من السرطان. ولذلك فهي تؤثر بنحو مباشر في جودة الحياة ونمط المعيشة والإنتاجية لدى الأفراد المتعايشين معها.

وبهذه المناسبة، قال عمرو سعيد، المدير التنفيذي لقطاع السكري والسمنة في شركة "ليلي" في الخليج: "يعكس هذا التعاون إيماننا بحقّ الأشخاص المتعايشين مع السمنة بالحصول على الرعاية المثبتة علمياً بعيداً عن الوصمة الاجتماعية، تماماً كما هو الحال مع أي مرض مزمن آخر. وإذ تشكّل الوقاية والتدخل المبكر وتحسين المخرجات الصحية ركائز أساسية ضمن الأجندة الوطنية في دولة الإمارات، فإن هذا البرنامج ينسجم تماماً مع الأولويات الأوسع لقطاع الرعاية الصحية. من خلال دمج علاج السمنة ضمن المزايا المقدمة لموظفينا عبر نموذج منظم ومُراقَب سريرياً، فإننا ندعم بناء قوى عاملة أكثر تفاعلاً، ونقدّم نموذجاً عملياً لكيفية مساهمة أصحاب العمل في تعزيز صحة القوى العاملة."

من جهته، قالت ليليا مختاري، رئيسة قطاع العافية في "متلايف": "تشهد دولة الإمارات تركيزاً متزايداً على الوقاية والصحة المستدامة على المستويين الوطني والوظيفي على السواء. وهو التوجّه الذي يجسّده هذا البرنامج من خلال الجمع بين توفير العلاجات الحديثة لإدارة الوزن، ووضع معايير أهلية واضحة، وإشراف سريري صارم. وتم تصميمه لدعم الأفراد في المرحلة المناسبة من رحلتهم الصحية، بطريقة منظمة ومسؤولة وقابلة للاستدامة. ويتركز دورنا في "متلايف" على تحويل هذه الأولويات إلى أطر عملية للمزايا التأمينية، بما يدعم رفاه الموظفين ويسهم في بناء قوى عاملة أكثر صحة ومرونة."

ويعتمد النموذج نظام الفوترة المباشرة، القائم في تصميمه على حوكمة قوية وآليات واضحة للمساءلة، حيث يحصل موظفو شركة "ليلي" المؤهلين في دولة الإمارات على الدعم من خلال برنامج منظّم يتضمّن إشرافاً طبياً من شركة "ميديكلينيك"، وبروتوكولات علاجية مناسبة، ومتابعة مستمرة لضمان الاستخدام المسؤول وتحقيق نتائج صحية ملموسة. وفي إطار هذا النموذج، تتيح "ميديكلينيك" مسارات منظمة وخاضعة للحوكمة السريرية لإدارة السمنة عبر شبكتها المتكاملة، بما يدعم رحلة المريض كاملة، بدءاً من التقييم الأولي والعلاج المثبت علمياً، وصولاً إلى المتابعة والرصد المستمر. وتُقدَّم الرعاية عبر قنوات متعددة متاحة من خلال شبكة "ميديكلنيك"، بما يجعل منها نقطة التكامل بين صاحب العمل وشركة التأمين والمريض، ويضمن تقديم رعاية آمنة ومنسّقة تركّز على تحقيق أفضل النتائج الصحية.

من جانبه، قال الدكتور جاك قبرصي، المدير الطبي الأول في مجموعة "ميديكلينيك الشرق الأوسط": "تمثّل السمنة حالة صحية معقدة تتطلب إدارة مثبتة علمياً وإشرافاً سريرياً مستمراً. ويتمثل دورنا في "ميديكلينيك" في ضمان حصول المرضى على مسارات رعاية مناسبة تدعم صرف الأدوية بشكل آمن، واستمرارية العلاج، وتحقيق نتائج صحية على المدى الطويل. ومن خلال الجمع بين سهولة الوصول إلى الرعاية، سواء عبر الاستشارات الافتراضية أو الحضورية، مع أنظمة متابعة طبية متقدمة، نستطيع تقديم نموذج رعاية يركّز على المريض بالدرجة الأولى بالاستناد إلى أفضل الممارسات الطبية."

وتتوفر التغطية المباشرة ضمن إطار تأميني طورته شركة "ليلي" و"متلايف"، فيما تولت شركة "مارش" وضع استراتيجية المزايا الصحية وتقييم اعتبارات المخاطر. وقد ركز الشركاء من خلال هذا التعاون على تحقيق توازن دقيق بين إتاحة الرعاية، والمسؤولية السريرية، والوضوح التشغيلي، والاستدامة.

بدوره، قال جميل كبّاج، رئيس الاستشارات في "ميرسر مارش بنفتس" في دولة الإمارات: "مع استمرار ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتحول توجهات الصحة في أماكن العمل نحو الوقاية والمسارات العلاجية الأكثر تخصيصاً، يواجه كل من أصحاب العمل والموظفين تحدياً حقيقياً في تحقيق التوازن بين التكلفة وإمكانية الوصول إلى رعاية عالية الجودة. وتتمثل القيمة الحقيقية لنماذج التأمين الصحي الفعالة في دعم الرعاية الوقائية، وتمكين المؤسسات من تقديم مزايا مستدامة بأهداف مستقبلية، تسهم في بناء قوى عاملة أكثر صحة وتفاعلاً ومرونة على المدى الطويل."

ويُظهر البرنامج توجّهاً متنامياً لدى أصحاب العمل في دولة الإمارات لاعتماد نماذج مزايا تركز على الوقاية والصحة الشاملة، بما يدعم الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة، ويتماشى في الوقت نفسه مع الأولويات الصحية الوطنية وأهدف الشركات على المدى الطويل.

نبذة عن شركة ليلي

"ليلي" هي شركة أدوية تحرص على إطلاق قدرة الشفاء من المرض الكامنة في العلوم لتحسين حياة الناس حول العالم. ونعمل على تحقيق اكتشافات نوعية تغيّر من حياة المرضى منذ نحو 150 عاماً، وتساعد أدويتنا اليوم أكثر من 51 مليون شخص حول العالم. وعبر تسخير قدرات التقنيات الحيوية، والكيمياء، والطب الجيني، يعمل علماؤنا على التوصّل لاكتشافات جديدة سريعاً تضع حلولاً فعّالة لمجموعة من أكثر تحديات الصحة إلحاحاً حول العالم، وترسم ملامح جديدة لمعايير رعاية السكري، وعلاج السمنة، مع الحد من تداعيات هذه الأمراض على المدى الطويل، في حين نواصل حرصنا على معالجة صعوبات مرض الزهايمر، ونقدم حلولاً صحية لمجموعة من أكثر الاضطرابات المناعية صعوبة، ونغيّر سبل التعامل مع أنواع السرطان التي تتسم بصعوبة العلاج وتحويلها لأمراض من الممكن إدارتها. نسير نحو عالم أكثر صحة مدفوعين بمبدأ واحد: تحسين سبل حياة الملايين من سكان العالم. ويشمل ذلك إجراء التجارب السريرية المبتكرة التي تعكس تنوع العالم ونعمل على ضمان توافر أدويتنا لكل من يحتاجها بتكلفة يسيرة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: Lilly.com/news

نبذة عن شركة متلايف

تُعد شركة "متلايف" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MET)، من خلال شركاتها التابعة ("متلايف")، واحدة من أكبر شركات التأمين على الحياة في العالم. تأسست الشركة عام 1868، وهي مزود عالمي للتأمين على الحياة، والمعاشات التقاعدية، ومزايا الموظفين، وإدارة الأصول. وتخدم ما يقرب من 100 مليون عميل، وتمارس أعمالها في أكثر من 40 سوقاً حول العالم، مع حضور ريادي في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.metlife.com.

نبذة عن شركة مارش

تُعد شركة مارش (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MRSH) شركة عالمية رائدة في مجال المخاطر وإعادة التأمين ورأس المال والموارد البشرية والاستثمارات والاستشارات الإدارية، حيث تقدم خدماتها لعملائها في 130 دولة حول العالم. تبلغ إيرادات "مارش" السنوية 27 مليار دولار، ويعمل لديها أكثر من 95,000 موظف، وهي تساعد المؤسسات والأفراد على بناء الثقة وتعزيز القدرة على الازدهار من خلال ما تقدمه من رؤى واستشارات مستنيرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: corporate.marsh.com، أو متابعة الشركة على لينكدإن ومنصة إكس.

نبذة عن "مديكلينيك"

"ميديكلينيك" الشرق الأوسط هي إحدى أبرز الجهات المزودة لخدمات الرعاية الصحية الخاصة المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجمع بين الخبرات الطبية العالمية والالتزام المحلي الراسخ بتقديم رعاية تتمحور حول المريض.

وتدير "ميديكلينيك" الشرق الأوسط شبكة تضم 6 مستشفيات و27 عيادة، إضافة إلى أكثر من 950 سريراً للمرضى المقيمين في كل من أبوظبي، ودبي، والعين، ومنطقة الظفرة. وتوفر المجموعة خدمات رعاية صحية شاملة تمتد عبر مستويات الرعاية الأولية والثانوية والثالثية، من خلال منشآت مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، وكوادر مهنية عالية الكفاءة تلتزم بأعلى معايير التميز السريري والسلامة وجودة الخدمة.

ولا تقتصر طموحات "ميديكلينيك" على علاج المرضى فحسب، بل تسعى أيضاً إلى الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في المنطقة وتعزيز جودة الحياة للمجتمعات التي تخدمها، وذلك من خلال الاستثمار في الابتكار، وتنمية الكفاءات الطبية، ووضع تجربة المريض في صميم كل ما تقوم به

