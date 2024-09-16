صندوق "شيميرا ستاندرد أند بورز ألمانيا يوستس المتداول" هو أول صندوق من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وسيقوم بتتبع أداء مؤشر S&P Germany BMI Liquid 35/20 Capped Index الذي يتضمن أكبر 30 شركة ألمانية من حيث السيولة

أبوظبي: أعلنت "لونيت كابيتال ليمتد"، شركة إدارة الاستثمارات المرخصة من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، والتابعة لشركة "لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد"، اليوم عن إطلاق صندوق "شيميرا ستاندرد أند بورز ألمانيا يوستس المتداول"، أول صندوق مؤشرات متداول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يركز بشكل حصري على أكبر 30 شركة ألمانية من حيث السيولة. وسيتم إدراج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 26 سبتمبر.

وسيقوم الصندوق بتتبع أداء مؤشر (S&P Germany BMI Liquid 35/20 Capped Index) الذي يضم حالياً أكبر 30 شركة ألمانية من حيث السيولة، ومنها شركات عالمية كبرى مثل "سيمنز" و"مرسيدس بنز"، ما يوفر للمستثمرين الأفراد في الإمارات فرصاً متميزة للاستثمار في الاقتصاد الألماني القوي والمتنوع والذي يعد الأكبر في أوروبا والثالث على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

وبهذه المناسبة، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت: "يمثل إطلاق صندوق ’شيميرا ستاندرد أند بورز ألمانيا يوستس المتداول‘ خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة المستثمرين في دولة الإمارات على الاستثمار في أحد أكبر وأقوى الاقتصادات في أوروبا، والذي يضم مجموعة واسعة من الشركات العالمية الكبرى. ويمثل هذا الصندوق إضافة قيّمة إلى منتجاتنا الحالية التي تشمل 16 صندوق مؤشرات متداولة ومدرجة في الأسواق المالية الإماراتية، والتي تمكّن المستثمرين من الاستثمار في أكبر الاقتصادات المتطورة والناشئة في العالم".

بدوره، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسر سوق أبوظبي للأوراق المالية الترحيب بصندوق "شيميرا ستاندرد أند بورز ألمانيا يوستس المتداول"، التابع لشركة "لونيت كابيتال ليمتد" على منصته وأيضاً في سوق رأس المال. وباعتباره أول صندوق متداول يركز على ألمانيا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن هذه الأداة الاستثمارية الجديدة توفر للمستثمرين الوصول الاستراتيجي إلى أكبر اقتصاد في أوروبا وأكثره تنوعًا. وتعزز هذه الخطوة جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية المستمرة في توفير خيارات استثمارية فريدة للمستثمرين للاستفادة من الفرص في الاقتصادات عالية الأداء والسريعة النمو في العالم. يمكن للمستثمرين الأفراد الذين يسعون إلى استراتيجيات عملية والتعرف بشكل أفضل على الأسهم الأجنبية وفرص نموها الاستفادة من مجموعة السوق المبتكرة من المنتجات الاستثمارية لتوسيع محافظهم وإدارة تعرضهم للمخاطر. وحالما يتم الإدراج، سيمثل هذا الصندوق الخامس عشر المدرج في منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية والخامس هذا العام. نتطلع إلى نجاح صندوق "شيميرا ستاندرد أند بورز ألمانيا يوستس المتداول"، وإلى المزيد من الإدراجات في المستقبل القريب".

من جهته، قال هاني قبلاوي، رئيس مجلس إدارة بي إن واي إنترناشونال: "يسعدنا التعاون مع ’لونيت كابيتال‘ لتقديم الدعم لهذا الصندوق في الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بصفتنا مقدماً للخدمات الإدارية ومسؤول التسجيل ووكيل التوزيع ومركز الإيداع. كما نفخر بالعمل مع لونيت التي تتمتع برؤية متميزة وقدرة على إطلاق منتجات مبتكرة في الأسواق والمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي كإحدى أهم الأسواق المالية في المنطقة".

وقال مايكل ميل، رئيس قطاع المؤشرات الخاصة بشركة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات المالية: "يسعدنا توفير حلول مخصصة للمؤشرات لشركة لونيت كابيتال، وتطوير مؤشر S&P Germany BMI Liquid 35/20 Capped Index لكي يتمكن صندوق شيميرا ستاندرد أند بورز ألمانيا يوستس المتداول من تتبّعه".

الصندوق المتداول هو صندوق فرعي تحت مظلة الصندوق الأساسي شيميرا يوستس ايكاف"، وهو أداة للاستثمار الجماعي في إدارة الاصول الأيرلندية وتتم إدارته بواسطة شركة "فند روك مانجمنت كومباني اس.أيه"، علماً بأن كلاً من الصندوقين الفرعي والأساسي يخضعان تنظيمياً ورقابياً للبنك المركزي الأيرلندي. وسوف تتولى مهام مدير الاستثمار للصندوق شركة "لونيت كابيتال ليمتد" من مقرها بسوق أبوظبي العالمي، وهي شركة حاصلة على ترخيص سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي. وتم تعيين "بنك أوف نيويورك ميلون فاند سيرفيسيس" (ايرلندا) كمقدم للخدمات الإدارية ومسؤول التسجيل ووكيل التوزيع، كما تم تعيين "بنك أوف نيويورك ميلون اس ايه/ان فرع دبلن" كحافظ أمين للصندوق الأساسي الأيكاف. وتضم قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق كلاً من "الدولية للأوراق المالية"، و"أرقام سيكيوريتيز"، و"المجموعة المالية هيرميس"، وشركة "بي اتش ام كابيتال".

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