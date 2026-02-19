الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة "لومي"، الرائدة في مجال توفير خدمات التنقل في المملكة، عن افتتاح فرعها الجديد في القصيم، وسط المملكة، وذلك في حفل افتتاح رسمي حضره عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، بما يمثل توسعاً إقليمياً استراتيجياً للشركة في إطار التزامها على المدى الطويل بتعزيز شبكتها القوية للتنقل في جميع أنحاء المملكة.

ويعكس افتتاح فرع الشركة في القصيم الطلب المتزايد على خدمات التنقل في المنطقة الوسطى. ويهدف الفرع الجديد من خلال تقريب حلول التنقل من العملاء في القصيم والمناطق المحيطة بها، إلى تعزيز راحة العملاء وسهولة الوصول، فضلاً عن تعزيز حضور "لومي" الإقليمي.

وبهذه المناسبة، قال أظفر شكيل، الرئيس التنفيذي لشركة "لومي": "يُمثل افتتاح فرعنا الجديد في القصيم خطوة محورية أخرى في مسيرة ’لومي‘ للتوسع الطموح، تدفعها أهداف رؤية السعودية 2030. وتعد هذه الخطوة الاستراتيجية دليلاً واضحاً على التزام ’لومي‘ الراسخ بلعب دورٍ محوري في تعزيز قطاع النقل في المملكة وتمكين الأفراد والشركات بحلول نقل سلسة وموثوقة ومبتكرة تُسهم في تقدم وازدهار الوطن".

وبأسطول يضم أكثر من 35 ألف مركبة جديدة تحظى بجودة الصيانة والحفاظ عليها في 44 موقعاً في أنحاء المملكة، تقدم "لومي" تجربة حجز مريحة وسلسة تعززها خدمة عملاء تتسم بالفاعلية ومبنية على التكنولوجيا والكفاءة والحجم. وباعتبارها واحدة من شركات تأجير السيارات الرائدة في السعودية من خلال فروع تنتشر في 20 مدينة، تحظى "لومي" بمقومات جيدة تؤهلها لتلبية متطلبات أعداد السكان المتزايدة في المملكة.

حرصت "لومي" على ترسيخ مكانتها في المملكة العربية السعودية من خلال عروضها الفريدة والمتنوعة، التي تشمل تأجير السيارات والدراجات النارية عبر القنوات الرقمية، وخدمات التأجير للعملاء من الشركات والقطاع الحكومي، بالإضافة إلى مبيعات السيارات المستعملة، إلى جانب شبكة فروعها الواسعة والمتنامية في أنحاء المملكة. وتتوافق أعمال الشركة مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنشيط قطاع التنقل البري من خلال توفير حلول تنقل حديثة يمكن للسكان والزوار الوصول إليها بسهولة من خلال الابتكار الرقمي السلس.

نبذة حول شركة لومي لتأجير السيارات

بدأت شركة لومي لتأجير السيارات عملها في عام 2006 كمنشأة فردية لتوفير خدمات تأجير السيارات من بين مجموعة من شركات السفر تحت مظلة مجموعة سيرا القابضة. وفي عام 2016، أعيدت صياغة خطط استراتيجية لأعمال تأجير السيارات وعُيّن فريق من الخبراء في مجال الإدارة. ولقد برزت الشركة كإحدى الشركات الرائدة في قطاع تأجير السيارات، حيث تقدّم خدماتها للعملاء في جميع أنحاء المناطق المركزية والغربية والشرقية والشمالية والجنوبية من خلال 42 فرعاً لتأجير السيارات وثلاثة مراكز لصيانة السيارات بالإضافة إلى ورش العمل المتنقلة وموردي الطرف الثالث والقنوات الرقمية ومعرض لبيع السيارات المستعملة.

وتتكون أنشطة "لومي" الرئيسية من قطاعات الأعمال التالية، وهي: إيجار السيارات وتقديم الخدمات الأخرى ذات الصلة، وتأجير السيارات وتقديم الخدمات الأخرى ذات الصلة، وبيع السيارات المُستعملة التي تمتلكها الشركة وتحريرها من عمليات إيجارها وتأجيرها. https://lumirental.com/en

