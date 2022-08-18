تفخر شركة أوراسكوم للإنشاءات بالإعلان عن تقديمها منحاً تعليمية لطالبين مصريين في إطار "منحة أنسي ساويرس". سوف يلتحق الطلاب بجامعة هارفارد وجامعة بنسلفانيا لمتابعة الدراسات العليا والبكالوريوس.

منذ عام 2000 وللعام الثاني والعشرين على التوالي، قدمت شركة أوراسكوم للإنشاءات بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية .93

منحة دراسية للطلاب المصريين. التحق المرشحون السابقون بأشهر الجامعات الأمريكية بما في ذلك جامعة هارفارد وجامعة ستانفورد وجامعة شيكاغو وجامعة MIT للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا.

تقدم "منحة أنسي ساويرس" منحاً دراسية للطلاب المصريين للالتحاق بالجامعات المرموقة في الولايات المتحدة في المجالات التي تساهم في التنمية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية. تشمل المنح الدراسية رسوم الدراسة كاملة وبدل المعيشة وبدل السفر والتأمين الصحي. يتم اختيار الطلاب على أساس المقومات الشخصية والتميز الأكاديمي والأنشطة اللامنهجية والمبادرة الريادية.

تؤمن شركة أوراسكوم للإنشاءات بأهمية دورالتعليم في التطوير الإيجابي لجمهورية مصر العربية. على هذا النحو، يتطلب برنامج أنسي ساويرس للمنح الدراسية من الطلاب العودة إلى مصر فور تخرجهم.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: .onsisawirisscholarship.org/://wwwhttp.

طلاب للعام الدراسي) 2202–3202) هم

أحمد محرم

جامعة بنسلفانيا

تخرّج أحمد من مدرسة الملك فهد النموذجية للغات. ويطمح للاستفادة من شغفه في مساعدة المجتمع الذي يعيش فيه. وشغل أحمد منصب رئيس الإدارة التعليمية في 18 مدرسة وعمل كعضو في اتحاد طلاب القاهرة. كما شارك بفعالية في تنظيم عدة حفلات لجمع التبرعات في مدرسته سنويًا وساهم في جمع مئات الآلاف لتقديمها للعديد من دور الأيتام وخدمة القضايا الإنسانية الأخرى. علاوة على ذلك، أحمد كان المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمؤتمر TEDx للشباب الذي يُقام في مدرسة الملك فهد. حيث كان لإصراره والجهود التي بذلها فريقه دورا كبيرا لكي يستفيد أكثر من 89 ألف شخص من هذا الحدث الإلكتروني ويحقق أكثر 18 ألف مشاهدة.

ويتبنى أحمد رؤية متمثلة في تسهيل الحصول على التعليم التكنولوجي في مصر، وهي ما ألهمته لتأسيس أول نادي طلابي في مدرسته وتقديم فكرة النوادي اللامنهجية بجانب القدرات القيادية التي يمتلكها وشغفه الشديد بعلوم الحاسب الآلي. وعرّف أحمد من خلال نادي علوم الحاسب الآلي العديد من الطلاب الأصغر سنًا في هذا المجال وساعد معظمهم في إعداد مشاريعهم الخاصة، مما ساهم في تنمية شغفهم فيما بعد. واستمر أحمد في المشاركة في عدة مسابقات ومنها تطبيقات الفضاء المقدمة من وكالة ناسا والتي فاز فيها هو وفريقه على جائزة الإرشاد المميز من مبادرة روّاد النيل.

ومن خلال برنامج منحة أنسي ساويرس، سوف يواصل أحمد دراسته الأكاديمية للحصول على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة في علوم الكمبيوتر من جامعة بنسلفانيا.

ياسمين أبو علي

جامعه هارفارد

تخرّجت ياسمين أبو علي من الجامعة الأمريكية في القاهرة بأعلى درجات الامتياز وحصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. وبالتوازي مع ذلك، حصلت أيضًا على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة وهي محامية مسجّلة في نقابة المحامين المصرية.

قررت ياسمين بعد التخرّج بدء مسيرتها المهنية في مجال إدارة الاستثمارات بهدف المساهمة في تنمية مصر، وفي الوقت ذاته تطوير شغفها بالمجال المالي والقانوني. وانضمت ياسمين لبنك اتش سي للأوراق المالية والاستثمار للعمل كمُحلل للاستثمار المصرفي حيث قدمت المشورة القانونية للشركات بشأن جمع الديون وأسهم رأس المال. واليوم تعمل ياسمين كخبير استثماري لدى شركة "أكتيس" التي تعمل في مجال الأسهم الخاصة حيث تستثمر وتدير عدة شركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاعات تعتبر من البنيات الأساسية الاقتصادية التي تخدم جميع قطاعات المجتمع، ومنها التعليم والرعاية الصحية والطاقة.

ومن المقرر أن تدرس ياسمين بكلية هارفارد للأعمال في خريف 2022 للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال حيث إنها تأمل في اكتشاف آفاق جديدة في مجالي ريادة الأعمال والتمويل وتبادل أفضل الممارسات في مجال الاستثمار. وتعتزم ياسمين من خلال شغفها للاستثمار المسؤول لتزويد المبتكرين المصريين بالدعم الرأسمالي الكافي الذي يحتاجونه لخلق تأثير إيجابي ومستدام

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نبذة عن أوراسكوم للإنشاءات:

شركة أوراسكوم للإنشاءات هي شركة عالمية رائدة في مجال أعمال الهندسة والإنشاء تركز بشكل أساسي على تنفيذ مشاريع البنية التحتية والصناعية والتجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة. تم تصنيف المجموعة ضمن أفضل شركات المقاولات على مستوي العالم. وتمتلك 50٪ من مجموعة BESIX، كما أن للمجموعة خبرة واسعة والعديد من الاستثمارات في مواد البناء وإدارة المرافق وخدمات المعدات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة omom.cwww.orasc.

مسئول علاقات المستثمرين

الأستاذ/ هشام الحلبي hesham.elhalaby@orascom.com ir@orascom.com

0900 4318 971+ www.orascom.com

(بورصة ناسداك دبي: OC، وبالبورصة المصرية: ORAS)

للاستعلام عن منحة أنسي ساويرس:

AMIDEAST/Egypt

تليفون: 19263 ossp@amideast.org www.amideast.org/egypt www.onsisawirisscholarship.org