السيد الأستاذ/منصف: نعمل وفق خطة استراتيجية مدروسة لطرح مزيد من الطرازات التي ستلبي الاحتياجات المتنوعة لمختلف الشرائح، وتمنحهم خيارات أكثر تنوعاً

القاهرة : في إطار مسيرتها الناجحة التي استمرت قُرابة العقد، تحتفي مجموعة شركات تويوتا إيجيبت، الموزع الحصري لعلامة لكزس في مصر، بمرور ثمانية أعوام على إطلاق علامتها التجارية الفاخرة في السوق المصري، مقدّمةً أعلى مستويات الحرفية اليابانية والابتكار. وعلى مدار هذه السنوات، رسّخت لكزس مكانتها كأيقونة للفخامة والتميّز، لتواصل اليوم رحلتها برؤية استراتيجية لإطلاق طرازات جديدة تلبي احتياجات وتطلعات عملائها المتنوعين.

وخلال مسيرتها الحافلة، استمدت لكزس تفرّدها من فلسفة "تاكومي" العريقة، التي تدمج بين الإتقان والالتزام بالكمال عبر عقود من الخبرة والتفاني، وينعكس هذا الإرث في كل تفصيلة من تصميم وهندسة سياراتها لتقدم تجربة فريدة على الطرق المصرية. وانطلاقًا من هذه الرؤية، قدّمت تويوتا إيجيبت اثنين من أبرز طرازات لكزس العالمية، حيث تتربع موديلات لكزس LX وRX على عرش هذه التجربة، ممثلتان واجهة العلامة التجارية التي تُقدمها للسوق المصري. كما تواصل الشركة تقديم خدمات ما بعد البيع بمعايير عالمية من خلال فريق مدرّب من المهندسين والفنيين المحترفين وفق أعلى مستويات لكزس الدولية، لضمان أرقى وأفضل درجات الخدمة للعملاء مع توفير قطع الغيار الأصلية وزيوت المحركات المصممة خصيصاً لهذا الطراز – زيوت لكزس الأصلية LGMO.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت، قائلاً: "نفخر بالحفاظ على مكانتنا كعلامة تجارية رائدة في قطاع السيارات الفاخرة في مصر على مدى ثماني سنوات. فلكزس ليست مجرد سيارة، بل هي تجربة متكاملة تجمع بين الحرفية اليابانية الخالصة، والابتكار التقني، بالإضافة إلى فلسفة "أوموتيناشي" المستوحاة من الثقافة اليابانية، والتي تعني "الضيافة الراقية"، حيث نضع راحة عملائنا ورضاهم على رأس أولوياتنا في كل تفصيلة، من تصميم السيارة إلى تجربة اقتنائها. وانطلاقاً من التزامنا تجاه عملائنا المميزين، نعمل وفق خطة استراتيجية لطرح مزيد من الطرازات التي ستلبي الاحتياجات المتعددة لمختلف الشرائح، وتمنحهم خيارات أكثر تنوعاً."

وتتصدر سيارة لكزس LX فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الكاملة، حيث تجمع بين الحضور القوي على الطريق وقدرات المغامرة الفائقة على الطرق الصاعدة. وتحتضن مقصورتها الداخلية الفاخرة حتى سبعة ركاب او 4 ركاب في نسختها ال( VIP) او خمسة ركاب في نسخة F-sport. كما تعتمد السيارة على محرك قوي من فئة V6 (Twin Turbo) توين تيربو بسعة 3.5 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، مما يمنحها أداءً سلسًا وقويًا سواء على الطرق الممهدة أو الوعرة. ويعكس تصميمها الخارجي القوة والصلابة مع لمسات فاخرة تليق بمكانتها، فيما توفر أنظمة السلامة المتطورة لقائديها تجربة قيادة آمنة وممتعة في مختلف الظروف.

أما سيارة لكزس RX، فهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات(SUV) متوسطة الحجم، ومزودة بمقصورة داخلية مجهزة بتقنيات راحة واتصال متطورة، لتقدم نموذجًا صديقًا للبيئة يجمع بين التصميم العصري، والأداء الفريد. وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر تربو (turbo) ، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مما يمنحها أداءً قويًا ومتوازنًا.

وإلى جانب هذه الطرازات، تبرز أيضًا السيدان الفاخرة لكزس500 LS، كسيارة كبيرة الحجم تتميز بمحرك V6مزدوج التيربو (twin turbo) بقوة 416 حصانًا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، لتوفر أداءً ديناميكيًا سلسًا يجمع بين القوة والنعومة. وتأتي بمستوى استثنائي من الفخامة والراحة، بفضل مقصورتها الداخلية الراقية المصممة بعناية، إلى جانب أحدث التقنيات مثل نظام الصوت المتطور من Mark Levinson، وحزمة أنظمة الأمان المتقدمة من لكزس. كما يمنحها التعليق الهوائي المتكيف تجربة قيادة مريحة وهادئة، تجعلها منافسًا جديرًا بالسيارات الألمانية الفاخرة في فئتها.

كما تقدم لكزس في فئة السيدان الفاخرة متوسطة الحجم طراز 350ES الذي يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي والتقنيات المتطورة. وتعتمد السيارة على محرك V6 سعة 3.5 لتر يولد قوة 301 حصانًا، مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام الدفع الأمامي، ليمنحها قيادة سلسة ومتوازنة. وتوفر المقصورة الداخلية الواسعة أجواءً مريحة وفاخرة، مدعومة بأنظمة معلومات وترفيه متقدمة، إلى جانب باقة شاملة من ميزات الأمان النشطة والكامنة التي تضمن أعلى مستويات الحماية للسائق والركاب.

ومن خلال هذه الطرازات المتنوعة، بدءًا من الـSUV الفاخرة وصولًا إلى سيارات السيدان الكبيرة والمتوسطة، تؤكد تويوتا إيچيبت التزامها الراسخ بمواصلة تقديم تجارب فاخرة تعكس روح الحرفية اليابانية المتأصلة. ومع رؤيتها المستقبلية الطموحة، تعمل الشركة على توسيع باقة طرازاتها في السوق المصري لتلبي أعلى معايير الفخامة وتواكب تطلعات السوق المصري المتغيرة، بما يلبي أذواق وتطلعات جميع عملائها ويحافظ على مكانتها كرمز للفخامة والابتكار والتميّز في عالم السيارات الفاخرة.

-انتهى-

نبذة عن مجموعة شركات تويوتا إيجيبت:

تفخر مجموعة شركات تويوتا إيجيبت والتي تأسست عام 1979، وتتمتع بأكثر من 45 عاما من الخبرة الواسعة في مجال السيارات في مصر، أنها استمرت خلال هذه الفترة في النمو والتطوير لتصبح من العلامات التجارية الرائدة في سوق السيارات المصري وتوفر فرص عمل لنحو أكثر من 850 عاملاً وموظفاً. وتقدم الشركة خدماتها حاليا من خلال شبكة ضخمة لتوفير مبيعات السيارات وخدمات ما بعد البيع وكذلك البيع المباشر لقطع الغيار والمعدات الصناعية، كما تسعى دائما لتقديم كل ما هو أفضل للعميل المصري واثراء عملية الشراء بخدمات تتميز بالجودة العالية والراحة للعميل كخدمة اوتومارك لاستبدال السيارات وبيع السيارات المستعملة المعتمدة. وكذلك حلول التقسيط والتأمين من داخل معارض تويوتا. كما تلتزم الشركة بتوفير زيت تويوتا الأصلي وزيت لكزس الأصلي في جميع أنحاء الجمهورية لضمان أفضل حماية لسيارات تويوتا ولكزس.

-انتهى-

#بياناتشركات