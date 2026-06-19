دبي، الإمارات العربية المتحدة، ستعمل تقنية "غرف البيانات النظيفة" من "سنوفليك" لتشغيل "المركز العالمي لبيانات إعلانات التجزئة" المرتقب لشركة "أنليميتيل"، مما يتيح تقديم خدمات إعلانات التجزئة القائمة على نظام الحلقة المغلقة مع الحفاظ على الخصوصية، وذلك لتغطية قاعدة تضم 250 مليون متسوق.

إعلام التجزئة الأوسع: تشمل شبكة "أنليميتيل" 120 موقعاً لبيع التجزئة، وتصل إلى 250 مليون متسوق وتحقق أكثر من 3 مليارات مشاهدة للصفحات شهرياً، مع وجود أكثر من 35 شريكًا من قطاع التجزئة تنشط بالفعل في أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية.

تشمل شبكة "أنليميتيل" 120 موقعاً لبيع التجزئة، وتصل إلى 250 مليون متسوق وتحقق أكثر من 3 مليارات مشاهدة للصفحات شهرياً، مع وجود أكثر من 35 شريكًا من قطاع التجزئة تنشط بالفعل في أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية. نتائج مثبتة عبر بيانات فعلية لعمليات الشراء: يمكن للعلامات التجارية وتجار التجزئة قياس ما إذا كانت الحملات قد أدت فعلياً إلى إتمام عمليات شراء -وليس مجرد نقرات، وذلك بفضل الوصول المباشر لشبكة "أنليميتيل" إلى بيانات المعاملات عند نقاط البيع.

يمكن للعلامات التجارية وتجار التجزئة قياس ما إذا كانت الحملات قد أدت فعلياً إلى إتمام عمليات شراء -وليس مجرد نقرات، وذلك بفضل الوصول المباشر لشبكة "أنليميتيل" إلى بيانات المعاملات عند نقاط البيع. بنية ترتكز على حماية الخصوصية: تتيح تقنية "غرف البيانات النظيفة" ( Data Clean Rooms ) من "سنوفليك" التعاون في مجال البيانات بين تجار التجزئة والعلامات التجارية والوكالات، دون خروج بيانات العملاء من بيئة تاجر التجزئة.

مينلو بارك، كاليفورنيا وباريس، فرنسا – أعلنت سنوفليك، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في حلول الحوسبة السحابية للبيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SNOW)، اليوم عن اختيار "أنليميتيل" (Unlimitail)، الشركة الرائدة في مجال الإعلام التجاري متعدد القنوات، لمنصة سنوفليك لتشغيل شبكتها الإعلامية التجارية. وفقاً لهذا التعاون، ستقوم "أنليميتيل" ببناء مركز بياناتها العالمي للإعلام التجاري على منصة سنوفليك، مستخدمة تقنية سنوفليك المعروفة باسم "غرف البيانات النظيفة (Snowflake Data Clean Rooms) لتمكين تجار التجزئة من تفعيل بيانات الطرف الأول على نطاق واسع والتعاون بشكل آمن، دون مغادرة البيانات البيئات الخاصة بها.

تأتي هذه الخطوة في وقت يُعدّ فيه الإعلام التجاري أحد أسرع قنوات الإعلان الرقمي نمواً وأكثرها تشتتاً. وفقاً لتقرير “Publicis” الثامن حول مقياس الإعلام التجاري الإلكتروني، يستثمر ما يقارب عن ثلثي المعلنين الأوروبيين حالياً في توسيع نطاق جمهورهم من خلال الإعلام التجاري، ويخصص حوالي نصفهم أكثر من 20% من إجمالي مزيجهم الإعلامي لهذه القناة. ومع تزايد حجم الاستثمار، هناك تحديان يعيقان إمكاناته الكاملة: إدارة التعاون في البيانات بشكل آمن عبر منظومة متعددة من تجار التجزئة، وإثبات عائد استثمار حقيقي يتجاوز النقرات والانطباعات.

تدرك "أنليميتيل" هذه التحديات، إذ عملت الشركة لسنوات على إدارة بيانات الطرف الأول الخاصة بسلسلة مراكز "كارفور"، وذلك في ظروف تشغيلية واقعية، سواء داخل المتاجر أو خارجها، كما وسّعت نطاق نموذج عملها ليشمل تجار تجزئة آخرين مثل "ميديا ماركت ساترن" (MediaMarkt Saturn)، “ماي أوريجينز" (MyOrigines)، "أي دي كيدز" (ID Kids)، و "هايجي 31" (Hygie 31)". في السابق، كان تفعيل بيانات كل تاجر تجزئة يتطلب نقلها إلى نظام مركزي، وهي خطوة لم يكن يقبل بها سوى عدد قليل من التجار، إلا أن الاعتماد على منصة سنوفليك يزيل هذه العقبة.

بفضل استخدام تقنية "غرف البيانات النظيفة" من سنوفليك، أصبح بإمكان تجار التجزئة والعلامات التجارية ضمن شبكة "أنليميتيل" تحليل العملاء والجماهير المشتركين وقياس نتائج الحملات استناداً إلى بيانات شراء فعلية، مما يتيح التحقق مما إذا كانت الحملات قد أدت فعلياً إلى إتمام عمليات شراء، وليس مجرد نقرات. فضلاً عن ذلك، تساعد عناصر التحكم القائمة على الأدوار وبنية سنوفليك التي لا تتطلب نسخ البيانات كل تاجر تجزئة للاطلاع على ما يحتاج إليه فقط، مع الحفاظ التام على تدابير الخصوصية.

كما يتيح هذا التعاون إشراك العديد من الأطراف في آن واحد، إذ يمكن لتجار التجزئة والعلامات التجارية والناشرين وشركاء البيانات من أطراف ثالثة المساهمة في البيانات وتحليلها وتفعيلها بشكل مشترك داخل بيئة واحدة خاضعة للرقابة، دون اضطرار أي طرف للكشف عن بياناته الخام للأطراف الأخرى. تتمثل النتيجة في الحصول على رؤى أكثر ثراءً وشمولية حول الجمهور عبر منظومة "أنليميتيل" بأكملها.

تخطط "أنليميتيل" لإطلاق مركز بياناتها العالمي لوسائل الإعلام في قطاع التجزئة على منصة سنوفليك في وقت لاحق من هذا العام. عند إطلاقها، ستكون هذه المنصة بمثابة نقطة اتصال موحدة لتجار التجزئة والعلامات التجارية والوكالات في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وبهذه المناسبة، صرّح أليكسيس ماركومب، الرئيس التنفيذي لشركة "أنليميتيل"، قائلاً: تكتسب وسائل الإعلام في قطاع التجزئة قوتها من خلال الثقة والبيانات التي تدعمها، وهذه الثقة تُكتسب ولا تُفترض. من خلال بناء مركزنا على منصة سنوفليك، نمنح كل تاجر تجزئة في شبكتنا التحكم الكامل في بياناته المباشرة، مع تزويد العلامات التجارية في الوقت نفسه بدليل شامل طالما انتظرته العلامات التجارية. في "أنليميتيل"، نركز على بناء بنية تحتية قوية كفيلة بأن تصبح المعيار العالمي لطريقة عمل وسائل الإعلام في قطاع التجزئة."

ومن جهته، أضاف سيمون كونتريراس، مدير قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية في سنوفليك: "تتوقف معظم عمليات قياس وسائل الإعلام في قطاع التجزئة عند نقر الزر. لكن مع "أنليميتيل"، يمكن للعلامات التجارية تتبع جميع مراحل العملية من البداية إلى إيصال الشراء، في خطوة من شأنها تغيير النقاش الدائر حول عائد الاستثمار في وسائل الإعلام في قطاع التجزئة. سنوفليلك تجعل كل هذا ممكناً على نطاق واسع، عبر الأسواق وشركاء البيع بالتجزئة، دون أن يتخلى أي بائع تجزئة عن السيطرة على بياناته."

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اكتشفوا كيفي تعمل "غرف البيانات النظيفة" على تمكين التعاون في مجال البيانات بطريقة آمنة للخصوصية هنا: Snowflake Data Clean Rooms

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عن سنوفليك

سنوفليك المنصة المثالية لعصر الذكاء الاصطناعي، تجعل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات سهل، فعال، وموثوق به. تستخدم أكثر من 13,900 شركة حول العالم، بما في ذلك المئات من أكبر الشركات، سحابة سنوفليك لبيانات الذكاء الاصطناعي لمشاركة بياناتها وإنشاء التطبيقات وتعزيز أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي. مع سنوفليك، أصبح الذكاء الاصطناعي والبيانات قوة تحويلية للجميع. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع الشركة الإلكتروني: snowflake.com. سنوفليك مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SNOW.

عن "أنليميتيل" (Unlimitail)

تُعد أنليميتيل منصة دولية متخصصة في مجال الإعلام التجاري لقطاع التجزئة (Retail Media)، وتوفر للعلامات التجارية وشركاء التجزئة فرصة تنفيذ استراتيجيات الإعلام التجاري الخاصة بهم بطريقة مبسطة وموحدة وأكثر كفاءة. وتُمكّن الشركة عملاءها من فهم المستهلكين بشكل أفضل، وإطلاق حملات تسويقية مستهدفة ومتعددة القنوات، إلى جانب قياس فعالية هذه الحملات بشكل شامل، بدءاً من تعزيز الظهور والوصول إلى زيادة المبيعات.

وتتميز الشركة في السوق اليوم بفضل مجموعتها المتقدمة من تقنيات الإعلان التي توحد بين القنوات الرقمية داخل المنصات (Onsite) وخارجها (Offsite)، فضلاً عن انتشارها العالمي وجودة بياناتها العالية. وتدير Unlimitail أكثر من ملياري مشاهدة للصفحات شهرياً، وتصل إلى أكثر من 250 مليون عميل قابل للاستهداف حول العالم.

للمزيد من المعلومات حول أنليميتيل، يرجى زيارة موقع الشركة: Unlimitail.com

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