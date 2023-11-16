"أوروس بيرفورمانتي" تنضمّ إلى أسطول شرطة دبي من السيارات الخارقة في معرض دبي للطيران

أعلنت "لامبورغيني دبي" عن تعاونها مع شرطة دبي لإضافة سيارة "لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي" إلى أسطول شرطة دبي الشهير من سيارات الدوريات. وجاءت إضافة هذه السيارة الخارقة عالية الأداء خلال معرض دبي للطيران الذي يُعتبر أحد أبرز المعارض العالمية في مجال الطيران والنقل الجوي والدفاع والفضاء.

وشهد تدشين السيارة، سعادة اللواء أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بحضور سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من كبار الضباط، وموظفي الجانبين.

وتعتمد "لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي" على محرك V8 سعة 4 لترات توين تيربو يولد قوة 666 حصان، ما يُتيح لهذه السيارة الخارقة التسارع من السكون وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر بالساعة في أقل من 3.3 ثانية. وتُعد إضافة هذه السيارة الخارقة عالية الأداء إلى أسطول مركبات شرطة دبي خير دليل على التزام الإمارة بالارتقاء بمعايير إنفاذ القانون.

وأشاد سعادة اللواء أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالتعاون الوثيق مع شركة "لامبورغيني دبي"، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال أحدث السيارات الفارهة إلى أسطول دورياتها لتعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في مختلف المناطق على مستوى إمارة دبي، مضيفاً أن سيارة "لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي" ستساهم في جهود شرطة دبي في تقديم الخدمات في المناطق السياحية والعمل على إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز أمنه وأمانه.

وقال راكان تركي، الرئيس التنفيذي لشركة " لامبورغيني أبوظبي ودبي": "نُعرب عن سعادتنا بإضافة سيارة ’أوروس بيرفورمانتي‘ إلى أسطول شرطة دبي الشهير من السيارات الخارقة. ويُجسد هذا التعاون التزامنا المشترك بالتميّز والابتكار. ونحن على يقين أنّ "أوروس بيرفورمانتي" ستمثل إضافة مميزة لأسطول شرطة دبي بأدائها الاستثنائي".

برزت "أوروس بيرفورمانتي" كرمزٍ للقوة والتنوّع. حيث تتماشى إضافة هذه السيارة الخارقة إلى أسطول سيارات شرطة دبي مع مساعي المدينة إلى الاستفادة من المركبات عالية الأداء لتعزيز الأمن خلال الأحداث المهمة، ما يؤكّد على التزام الإمارة الصارم بالأمن والسلامة.

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نبذة عن ’ألتميت موتورز‘:

’ألتميت موتورز‘ هي الوكيل الحصري لسيارات ’أوتوموبيلي لامبورغيني‘ في دبي وأبوظبي. وتقدّم الشركة باقة شاملة من خدمات السيارات، والتي تتضمّن مبيعات السيارات الجديدة والمستعمَلة، بالإضافة لخدمات الدعم الكاملة لما بعد البيع، مع وجود فريق متخصِّص بمجالَي القطع والصيانة، بحيث تتم العناية بكل متطلّبات واحتياجات القيادة الفاخرة لدى العملاء.

وفي ظل اعتمادها مقاييس عالية في مجالات المبيعات وخدمات ما بعد البيع والتسويق، تتميّز ’ألتميت موتورز‘ بالتزامها القوي بإرساء المعايير الجديدة لإعادة تعريف تجربة ’لامبورغيني‘ الخاصّة. ويوجد لديها فريق من أفضل الأخصّائيين المؤهَّلين والمدرَّبين لدى ’أوتوموبيلي لامبورغيني‘، والذين يحتلّون مراكز ريادية ضمن هذه المؤهَّلات لضمان توفير التجربة الأفضل للعملاء.

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