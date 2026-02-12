سجّلت مجموعة لالان محطة تاريخية بافتتاح أول منشأة تصنيع خارجية لها في المنطقة الحرة بصحار، لتصبح بذلك أول استثمار سريلانكي في المنطقة ضمن قطاع التصنيع الطبي.

أُقيم حفل الافتتاح تحت رعاية معالي الشيخ سليمان بن ناصر بن خميس الحجي، وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية، وبحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وأصحاب السعادة، وقادة القطاع الصناعي، والمدعوين، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي، من بينهم سعادة ويجيسينغي آراتششيغي دي ألويس، سفير جمهورية سريلانكا لدى سلطنة عُمان، وسعادة عمر لبي أمير أجود، سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة العربية السعودية.

وتبلغ مساحة المنشأة الطبية المتطورة 5,000 متر مربع، وتضم غرفة نظيفة من الفئة الثامنة (Class 08 Cleanroom)، ووحدة تعقيم بأكسيد الإيثيلين (EO)، ومختبر أحياء دقيقة مجهزًا بالكامل. وتعمل المنشأة وفق أطر صارمة للجودة والسلامة والامتثال التنظيمي، بما يتماشى مع المعايير الدولية للأجهزة الطبية، بما في ذلك مواصفة ISO 13485:2021، وشهادة المطابقة الأوروبية (CE)، ومتطلبات ممارسات التصنيع الجيد (GMP) المعتمدة من وزارة الصحة.

ويعكس الاستثمار في المنطقة الحرة بصحار التزام لالان طويل الأمد بدعم قطاعي الرعاية الصحية والصناعة في سلطنة عُمان، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الطبية، والمواءمة مع رؤية عُمان 2040. وانسجامًا مع قيم لالان في خلق قيمة مشتركة لموظفيها والمجتمع المحلي والبيئة، حققت الشركة معدل تعمين بلغ 27% مع استهداف الوصول إلى 45% في المستقبل القريب، إضافة إلى قيمة مضافة محلية سنوية تتجاوز مليوني ريال عُماني.

وشهد بدء العمليات التجارية توقيع أول عقد مبيعات لشركة لالان الشرق الأوسط مع صيدلية مسقط لتوريد القفازات الطبية، أعقبه توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة بايونير كواليتي إنفستمنتس لتقديم خدمات تعقيم المنتجات الطبية ذات الاستخدام الواحد في منشأة لالان لتعقيم أكسيد الإيثيلين.

وفي كلمته خلال الحفل، استعرض رئيس مجلس إدارة مجموعة لالان، السيد لالِث هابانغاما، مسيرة لالان الشرق الأوسط، معربًا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال والدعم القوي الذي قدمته الجهات الرسمية والشعب العُماني. وأشار إلى حماس المجموعة لمرحلة التوسعة الحالية ورؤيتها للمرحلة المقبلة من التصنيع المتكامل وتوسيع نطاق العمليات. كما شدّد على الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان واستقرارها الجيوسياسي وإمكانية الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا، والبنية الأساسية المتينة والاقتصاد المتنامي، مؤكدًا فلسفة لالان في “الانطلاق عالميًا مع الحفاظ على الجذور المحلية”، وواصفًا عُمان بأنها الوطن الثاني للمجموعة.

ويعزّز افتتاح منشأة لالان الشرق الأوسط في المنطقة الحرة بصحار نموذج النظام البيئي المتكامل الذي تتبناه المنطقة، حيث تعمل أنشطة التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة ضمن منصة واحدة لتمكين استثمارات عالية الجودة ومستدامة. ومنذ دخولها سلطنة عُمان في عام 2019، تطورت لالان إلى عملية تصنيع طبي ذات قيمة مضافة، تسهم في تعزيز سلاسل الإمداد الصحية ودعم القيمة المحلية المضافة، بما يعكس الثقة في المنطقة الحرة بصحار كشريك طويل الأمد للاستثمارات الاستراتيجية المستقبلية المتوافقة مع الأولويات الوطنية.

وفي كلمة الشكر، قدّم السيد دامِث دي ألويس، الرئيس الإقليمي لشركة لالان الشرق الأوسط، تقديره الخاص لكافة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الذين أسهموا في نجاح المشروع، بما في ذلك وزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، وهيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (OPAZ)، والجهات الأمنية والعسكرية، والمنطقة الحرة بصحار، والبعثات الدبلوماسية، والعديد من الداعمين. وكبادرة تقدير، تم تقديم دروع تذكارية لكل من المنطقة الحرة بصحار، والمقاولين، وفريق عمل لالان تقديرًا لإسهاماتهم القيّمة في إنجاح المشروع.

شركة لالان الشرق الأوسط (ش.م.م) هي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة لالان – سريلانكا، وهي تكتل متنوع تأسس عام 1940 ويتمتع بأكثر من ثمانية عقود من التميّز الصناعي والابتكار والريادة في الأسواق العالمية. وتُعد مجموعة لالان شركة عائلية مقرها سريلانكا منذ عام 1940، ولها مكاتب وفروع في المملكة المتحدة وأستراليا وماليزيا والبرازيل وتركيا وسلطنة عُمان، ويعمل لديها أكثر من 8,000 موظف. كما تتميز بتكامل رأسي يشمل مزارع الشاي والمطاط والتوابل، وأكثر من 20 منشأة تصنيع في سريلانكا، وتصدّر منتجاتها إلى أكثر من 56 دولة حول العالم. وتأكيدًا لالتزامها بالجودة والابتكار والمسؤولية المجتمعية والبيئية، حصدت لالان العديد من الجوائز والتكريمات العالمية تقديرًا لإسهاماتها الكبيرة في الصناعات السريلانكية، ولا سيما صناعة المطاط.

