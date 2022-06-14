شركة لاكي وبنك المشرق - مصر وميزة و إم دي بي للمدفوعات الرقمية (MDP) يوقعون بروتوكول تعاون لإطلاق بطاقة "لاكي وان" الفريدة من نوعها

القاهرة : أعلنت شركة لاكي Lucky – التطبيق الرائد في تقديم تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر والشرق الأوسط - عن حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري لإطلاق بطاقة الخصم المباشر "لاكي وان" بالتعاون مع بنك المشرق - مصر وميزة و إم دي بي (MDP). وقد صممت البطاقة خصيصاً لتقدم للعميل المصري أعلى نسبة كاش باك، فضلاً عن العديد من الحلول المالية المتنوعة مثل دفع الفواتير، والسحب والإيداع.

ويأتي التعاون بين الجهات المذكورة تماشياً مع توجيهات وخطط البنك المركزي المصري التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى تشجيع الاقتصاد غير النقدي، حيث يستهدف البروتوكول تسهيل خدمة الحصول على بطاقة "لاكي وان" من خلال تطبيق لاكي بإجراءات بسيطة وسريعة. إضافة إلى التمتع بخدمات "التقسيط" المقدمة من خلال تطبيق لاكي، وستقدم البطاقة أعلى نسبة كاش باك في مصر تصل إلى 5 % من أي تاجر. وتسهيلاً على العملاء يمكن إجراء عمليات الإيداع والسحب بالكارت عن طريق ماكينات الصراف الآلي.

وتعليقا ًعلى الشراكة أوضح أيمن عيسوى الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة لاكي قائلًا "لاكي تعمل دائماً من منطلق مسئوليتها المجتمعية نحو دعم المناخ البيئي لتكنولوجيا الخدمات المالية، فضلّا عن سعيها الدائم نحو تحقيق تجربة شراء مثالية للعملاء الغير مستفيدين من الخدمات البنكية.

وأكد عيسوي قائلًا : "لذا تأتي تلك الشراكة دعمًا لمستهدفات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030 لتحقيق الشمول المالي والتحول لمجتمع لانقدي، بما سيساهم في التحرك قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإحداث تأثير اجتماعي واقتصادي طويل الأمد لملايين من الأشخاص."

في هذا الإطار، صرح الأستاذ عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق – مصر قائلًا "نفتخر بالتعاون مع كل من شركة لاكي Lucky وشركة ميزة و إم دي بي (MDP) ، وهم من الشركات الرائدة في السوق المصري." وأضاف: "هذه الشراكة ستمكنا من تطوير منتجات وخدمات البنك وتعزيز التجربة البنكية للعملاء، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين بنك المشرق - مصر وشركات التكنولوجيا المالية مما يعزز الشمول المالي في مصر"

كما أكد أحمد نافع ، الرئيس التنفيذي لشركة إم دي بي (MDP): "تأتي شراكة MDP الإستراتيجية مع شركة Lucky لزيادة حلول الشركة المالية الرقمية؛ في إطار دعمنا لعملائنا من خلال نظامنا المتكامل لحلول المدفوعات الرقمية؛ حيث تلعب الشركة دور المزود المتكامل للعاملين في مجال التكنولوجيا المالية بالبطاقات الذكية وحلول الدفع الإلكترونية، مضيفاً أننا مستمرون في تطوير الحلول التي نقدمها في مجال التكنولوجيا المالية؛ مما يوفر لشركائنا المرونة والقدرة على تلبية احتياجات عملائهم المتغيرة والديناميكية.

وأكد نافع: "أننا متحمسون لاقتناص فرص نمو مبتكرة مع شركة Lucky بما يتماشى مع رؤية MDP لأن نكون الشريك الأفضل في تعزيز الخدمات والحلول المالية الرقمية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا."

وقد وقع بروتوكول التعاون الأستاذ عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق – مصر والأستاذ أيمن عيسوى الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة لاكي , والأستاذ أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة إم دي بي (MDP)،

وذلك بحضور مجموعة من ممثلي شركة لاكي وبنك المشرق – مصر وميزة و إم دي بي (MDP)، وعلى رأسهم كل من، الأستاذ هيثم حماد، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع، و الأستاذ خالد الجغيل , العضو المنتدب لشركة إم دي بي (MDP)

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نبذة حول لاكي

لاكي هو تطبيق رائد في تقديم تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، حيث يقوم بتقديم خدمات الدفع، بالتقسيط والكاش باك من خلال شبكة تجار تضم أكثر من 40 ألف متجر. كما يحظى تطبيق لاكي على ثقة أكثر من 8 مليون عميل مصري.

نبذة حول بنك المشرق

يعد بنك المشرق أحد أفضل البنوك أداءً في الإمارات العربية المتحدة على مدى خمسة عقود متواصلة، وهو مؤسسة مالية رائدة ذات حضور هام في أنحاء الشرق الأوسط. كما لديه مكاتب دولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة، وحضور قوي في العواصم المالية في العالم.

وباعتباره أقدم بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع البنك بتاريخ عريق منذ بداياته المتواضعة في عام 1967 والتي أعقبها فترات من النمو السريع والتوسع الاستراتيجي. وعلى مدار تاريخ البنك، تميز المشرق بمفاهيم رائدة جديدة في السوق وإطلاق منتجات وخدمات فريدة من نوعها.

وقد ساهم النهج المبتكر للبنك في تعزيز تميزه وتفوقه في السوق، وحقق له الفوز بالعديد من الجوائز في جميع مجالات الأعمال المصرفية التي يعمل فيها، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية، وتتضمن أحدث الجوائز التي فاز بها البنك جائزة "رائد السوق" في دولة الإمارات العربية المتحدة في استطلاع يوروموني حول إدارة النقد للشركات وفي الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية، وجائزة "رائد السوق" في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في استطلاع مجلة يوروموني حول تمويل التجارة، وأفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط من جوائز يوروموني الإقليمية للتميز، والبنك الرقمي الأكثر ابتكاراً للأفراد والشركات في الإمارات العربية المتحدة وأفضل بنك في الإمارات العربية المتحدة ضمن جوائز أفضل بنوك العالم من غلوبال فايننس، والبنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط من إيميا فايننس، بالإضافة إلى غيرها من الجوائز.

بدأت رحلة بنك المشرق في السوق المصرفي المصري في عام 1977، ويعد السوق المصري من أكثر وأهم الأسواق الاستراتيجية التي يعمل بها البنك في الخارج، حيث يمتلك بنك المشرق – مصر فروعاً في مناطق مختلفة في القاهرة الكبرى والأسكندرية. كما نجح البنك في تعزيز دوره في القطاعات المصرفية المختلفة والتي تتضمن تمويل الشركات الكبرى والتجزئة المصرفية، والشركات الصغيرة والمتوسطة.

نبذة حول إم دي بي للمدفوعات الرقمية (MDP)

إم دي بي للمدفوعات الرقمية (MDP) هي الشركة الرائدة في مجال تصنيع البطاقات البنكية وتوفير حلول المدفوعات الإلكترونية. وتمكّن MDP عملاءها من البنوك الشركات من طرح حلولهم المالية من خلال توفير بنية تحتية متطورة للمدفوعات الشاملة – بدءاً من إنتاج البطاقات البنكية وصولاً إلى المعاملات المالية الرقمية: تحقيقا لأهداف الشمول المالي التي تستهدفها الدولة المصرية.

وتحتل MDP مكانة قوية ومتميزة في السوق لمدة تربو عن 30 عاماً لما لها من باع طويل في تحسين تجارب الدفع بالاعتماد على التكنولوجيا. وتواكب MDP التوجه العالمي لحلول التكنولوجيا المالية و المصرفية المبتكرة والآمنه والمواكبة للتطوير؛ التي توفر تجربة سلسة متكاملة للعملاء, وتحقيق أهدافها .

ويقع المقر الرئيسي لشركة MDP بالقاهرة في جمهورية مصر العربية و تقدم خدماتها في أكثر من 40 دولة حول العالم.