الدوحة، قطر، تُعلن شركة كي بي إم جي بكل فخر عن الإطلاق الرسمي لـ "أكادیمیة كي بي إم جي للتعلّم"؛ وھي مبادرة طموحة تھدف إلى تمكین المؤسسات والكوادر الوطنیة في دولة قطر من تعزیز وتطویر المھارات الحیویة لمواكبـة متطلبات المرحلة، وتأھیلھم للتمیّ ّ ز في بیئة أعمال متسارعة التحول وشدیدة التنافسیة. وتتطلع الأكادیمیة من خلال ھذه الخطوة إلى إرساء منظومة متكاملة للتعلّم المستدام وتحفیز الابتكار وبناء القدرات التنافسیة.

وتوفر الأكادیمیة حزمة متكاملة من خدمات التعلّ ّ م والتدریب المصممة بعنایة لتلبیة الاحتیاجات المتغیرة للمؤسسات، مستفیدةً من شبكة خبرات "كي بي إم جي" الواسعة على المستویین الإقلیمي والعالمي. وتغطي برامجھا مجالات حیویة تشمل: تطبیقات الذكاء الاصطناعي في الأعمال ّ والتحول الرقمي وتطویر القیادات والشؤون المالیة والضرائب والامتثال للمتطلبات التنظیمیة. ِ وقد صیغ دلیل خدماتھا على أیدي خبراء متخصصین في مختلف القطاعات وفقاً للمعاییر الدولیة؛ حیث تتبنّى الأكادیمیة منھجیة تدریبیة قائمة على الكفاءات، تبدأ بتقییم شامل للاحتیاجات، مروراً ّ بتصمیم برامج مخصصة، وصولاً إلى تنفیذھا باحترافیة عالیة.

واستجابةً ّ للإیقاع المتسارع لبیئة العمل وتحدیاتھا المتجددة، تقدم الأكادیمیة تجارب تعلّم غامرة وشاملة تتضمن برامج مصممة خصیصاً لتتوافق مع متطلبات السوق ومستویات الكفاءات المستھدفة. ویعتمد نموذج التعلّم في الأكادیمیة على مزیج متوازن یجمع بین التدریب الحضوري والتعلّم الإلكتروني والتدریب العملي أثناء العمل؛ مما یضمن ترسیخ المعرفة ودعم التطبیق الفعلي للمھارات، ویمنح المتعلّمین تجربة عصریة ذات أثر ملموس.

كما ستعمل الأكادیمیة كمركز للتعاون والشراكة، یجمع بین أبرز الأكادیمیین وشركاء القطاع ومتخصصي "كي بي إم جي" لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات. ومن خلال تنظیم الحلقات الدراسیة والندوات والفعالیات الرقمیة بشكل دوري، ستتیح ّ الأكادیمیة للمنتسبین فرصة التواصل مع رواد الفكر بما یعزز ثقافة الابتكار ویشجع تبادل المعرفة عبر مختلف القطاعات.

ّ وفي ھذا السیاق، صرح فابیانو غوبو، مسؤول الاستشارات لدى كي بي إم جي في أوروبا والشرق الأوسط وأفریقیا، قائلاً: "نعتز بإطلاق أكادیمیة كي بي إم جي للتعلّم في قطر، والتي تُمثّل خطوة استراتیجیة تھدف إلى دعم الرؤى والأھداف التنمویة طویلة الأمد للدولة."

ومن جانبھا، أوضحت نولین كاولي، رئیسة قسم الاستشارات المالیة لدى كي بي إم جي - المملكة المتحدة ومسار الشرق الأوسط" :تتشرف كي بي إم جي - ّ المملكة المتحدة بالمشاركة في ھذه المبادرة الطموحة؛ حیث تقدم الأكادیمیة في قطر منظومة تعلیمیة متكاملة بمعاییر عالمیة، تھدف إلى بناء القدرات بشكل مستدام وتزوید الكوادر بمھارات المستقبل، بما یدعم ازدھار الاقتصاد ورفع كفاءة الخدمات الحكومیة وصولاً إلى بناء مجتمع متطور قائم على المعرفة."

كما أكد أحمد أبو شرخ، الشریك الرئیسي لدى كي بي إم جي - قطر، على عمق ھذا الالتزام قائلاً:" لقد بدأ دعمنا لمسیرة التنمیة في دولة قطر منذ 47عاماً، ویأتي إطلاق أكادیمیة التعلّم امتداداً لھذا الإرث الراسخ، بھدف تمكین الأفراد والمؤسسات

من تعزیز و تطویر أدوات النمو والقیادة وصناعة التغییر، مما یصب مباشرة في تحقیق ركائز رؤیة قطر الوطنیة 2030من خلال الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري."

من جانبھ، صرح فینكات كریشناسوامي، رئیس قسم الاستشارات لدى كي بي إم جي - قطر، قائلاً: " تأتي أكادیمیة التعلّم كمبادرة استراتیجیة متممة لخدماتنا الاستشاریة؛ حیث تھدف إلى تفعیل نقل المعرفة لعملائنا، وتزویدھم بالقدرات الجوھریة التي تمكنھم من تنفیذ استراتیجیاتھم بكفاءة وتحقیق أھدافھم المؤسسیة بنجاح."

وفي سیاق متصل، أضاف وسیم مقصود، رئیس أكادیمیة كي بي إم جي - قطر: "نحن متحمسون لإطلاق أكادیمیة كي بي إم جي للتعلّم في السوق القطري، سعیاً منا لتمكین عملائنا من تعزیز مھاراتھم في مجالات قیادیة وتقنیة حیویة. نھدف من خلال ھذه المبادرة إلى تحدید وتلبیة احتیاجات التعلّم الأساسیة لكوادرھم، مع ضمان تقدیم تجربة تعلیمیة استثنائیة وذات أثر مستدام لجمیع المشاركین."

الحضور من الیسار إلى الیمین: السادة/ فینكات كریشناسوامي، أحمد أبو شرخ، فابیانو غوبو، وسیم مقصود، عماد دقیق.

تُعد "كي بي إم جي" من المؤسسات العالمیة الرائدة في تقدیم الخدمات المھنیة، والتي تشمل التدقیق والضرائب والاستشارات لمجموعة من المؤسسات والشركات حول العالم. ومن خلال تركیزھا الجوھري على الابتكار وتحقیق نجاحات ملموسة لعملائھا، تلتزم كي بي إم جي بمساندة المؤسسات في مواجھة التحدیات المعقدة واستثمار إمكاناتھا الكاملة لتحقیق النمو.

