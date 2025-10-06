المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلنت كيوسالاري، الشركة السعودية الرائدة في تقديم حلول الراتب المرن والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن شراكة استراتيجية مع شركة جسر، نظام إدارة الموارد البشرية في المملكة، والذي يخدم أكثر من 4,500 منشأة ويدير أكثر من 500,000 موظف يوميًا.

سيتمكن مئات الآلاف من الموظفين في الشركات التي تستخدم نظام جسر من الوصول الفوري إلى رواتبهم المكتسبة على مدار الشهر عبر تطبيق كيوسالاري بكل سهولة ومرونة بعد التكامل بين النظامين. كما سيتمكن الموظف من تفعيل الخدمة والبدء في استخدامها مباشرة بضغط زر.

تتيح الشراكة للشركات تقديم ميزة تنافسية جديدة لموظفيها، دون أي عبء إداري أو تكلفة إضافية، حيث يتكامل نظام كيوسالاري بسلاسة مع أنظمة الموارد البشرية، مما يسمح بأتمتة عملية احتساب المستحقات وتحديث البيانات والموافقات، وهذا يعني أن الموظفين يمكنهم سحب جزء من رواتبهم في أقل من 70 ثانية، حتى في الإجازات أو العطلات الرسمية. ما يعزز من ولاء الموظفين، ويُحسن تجاربهم ورضاهم الوظيفي، ويدعم إدارة السيولة الشخصية لهم بطريقة مسؤولة وآمنة.

وبهذه المناسبة، قال عمرو ابو شادي المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لكيوسالاري: "شراكتنا مع جسر خطوة استراتيجية تعكس رؤيتنا في جعل الوصول الفوري للرواتب المكتسبة خدمة أساسية لكل موظف في المملكة، ونفخر بقدرتنا على تقديم حل متكامل يخدم مئات الآلاف من الموظفين والشركات".

من جانبه، أضاف محمد عكار المؤسس والرئيس التنفيذي لجسر، بقوله: "هذه الاتفاقية تأتي استكمالًا لرحلتنا في قيادة أتمتة الموارد البشرية وتقديم حلول مبتكرة تعزز تجربة الموظف وتدعم كفاءة الأعمال. وانطلاقًا من دورنا كمنصة رائدة في إدارة الموارد البشرية والمالية فإننا نُمكن المنشآت في الجانب الاستراتيجي وأتمتة عملياتها التشغيلية مع إضافة مزايا جديدة تشمل إدارة النفقات ورحلات العمل وإصدار بطاقات ائتمانية مخصصة للشركات لبناء بيئة عمل أكثر كفاءة ومرونة".

عن كيوسالاري:

تأسست كيوسالاري عام 2020، وهي شركة سعودية تقدم حلول الراتب المرن المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات وتسمح للموظفين بالحصول على مستحقاتهم في أي وقت بمدة لا تتجاوز 70 ثانية. وتخدم أكثر من 160 شركة وعشرات الآلاف من الموظفين، وتجاوز حجم الأموال المدورة عبر المنصة 100 مليون ريال.

عن جسر:

تأسست جسر في عام 2017، وهي منصة سحابية (SaaS) تجمع بين إدارة الموارد البشرية والمالية بنظام واحد، وتخدم أكثر من 4,500 منشأة في 16 قطاعًا مختلفًا ويدير عمليات أكثر من 500,000 موظف يوميًا بما في ذلك الرواتب الشهرية.