دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل كينغستون فيوري، وحدة الأعمال المتخصصة بالمنتجات عالية الأداء لدى شركة كينغستون تكنولوجي، الرائدة في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، إعادة تعريف تجربة الألعاب في الشرق الأوسط عبر مساعدة اللاعبين على استخراج أقصى طاقة ممكنة من أجهزتهم الحالية. ومن خلال تحسين إعدادات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) ووحدات التخزين ذات الحالة الصلبة (SSD). تمكّن كينغستون فيوري المستخدمين الاستمتاع بمستويات أداء احترافية وسرعات تحميل قياسية، وكل ذلك دون الحاجة إلى ترقية فورية لمكونات أجهزتهم.

في ظل التطور المتسارع لألعاب الحاسوب الحديثة، التي تعتمد على محركات رسومية معقدة وأحمال مكثفة لتعدد المهام، أصبح تحسين أداء ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ووحدات التخزين ذات الحالة الصلبة عاملاً حاسماً لضمان استقرار الأداء وتقليل اختناقات النظام. ويشير خبراء كينغستون فيوري إلى أن عددًا كبيرًا من المستخدمين يمكنها تحقيق قفزات ملموسة في استجابة النظام عبر الضبط الدقيق للإعدادات، دون الحاجة إلى ترقية العتاد. وتتضمن أفضل الممارسات تفعيل ملفات تعريف XMP/EXPO للوصول إلى ترددات الذاكرة المعلنة، وتقليص العمليات الخلفية غير الضرورية، وضبط توقيتات ذاكرة الوصول العشوائي لتحسين زمن الوصول، وموازنة أحمال المعالجة بين وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات(GPU)، فضلاً عن تشغيل الألعاب على وحدات التخزين ذات الحالة الصلبة (SSD) بدلًا من الأقراص التقليدية وهي إجراءات تترجم إلى تحسينات قابلة للقياس في معدلات الإطارات وزمن التحميل لكل من اللاعبين المحترفين والمستخدمين العاديين.

وقال أنطوان حرب، مدير فريق الشرق الأوسط في كينغستون تكنولوجي: "يشهد قطاع الألعاب في الشرق الأوسط مرحلة نمو وتطور متسارعة، حيث يتجه اللاعبون بشكل متزايد نحو الاحتراف التنافسي الذي يتطلب مستويات عالية من الدقة والكفاءة في الأداء. ونسعى في كينغستون إلى تمكين المستخدمين من تعظيم أداء أجهزتهم الحالية. ونرى أن تحسينات مدروسة في سرعة الذاكرة، وضبط توقيتاتها، والاستخدام الأمثل لوحدات التخزين، يمكن أن تعزز بشكل ملحوظ استجابة النظام وجودة تجربة اللعب، دون الحاجة إلى استثمارات إضافية في العتاد".

ومع ازدياد تعقيد الألعاب الحديثة وتنامي متطلبات التطبيقات التي تعمل في الخلفية مثل البث المباشر، والتسجيل، وتعدد المهام المكثفة عبر المتصفح، يشهد قطاع ألعاب الحاسوب تحولًا ملحوظًا في متطلبات الذاكرة. فبينما أصبحت السعات الأعلى، مثل 32 جيجابايت، أكثر شيوعًا في تشغيل ألعاب الفئة AAA، تشير كينغستون فيوري إلى أن معظم اللاعبين لا يزال بإمكانهم تحقيق أداء ممتاز باستخدام أجهزتهم الحالية من خلال تحسين طريقة إعداد الذاكرة وإدارتها. فعلى سبيل المثال، يضمن تفعيل ملفات تعريف XMP/EXPO تشغيل ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وفق السرعات المصممة لها، ما يسهم في تقليل التقطيع، وتحسين استقرار معدل الإطارات، دون الحاجة إلى إجراء تغييرات جذرية على مكونات الجهاز.

أما فيما يتعلق بالتخزين، فيمكن للاعبين في كثير من الأحيان تحسين سرعة استجابة النظام من خلال ضبط إعدادات وحدات التخزين ذات الحالة الصلبة وصيانتها بالشكل الأمثل. ويوصي خبراء كينغستون فيوري بالحفاظ على مساحة تخزين فارغة كافية، وتقليل الأنشطة غير الضرورية التي تعمل في الخلفية وتتنافس على نطاق إدخال/إخراج البيانات، إضافة إلى تثبيت الألعاب الأكثر استخداماً على وحدات تخزين NVMe عالية السرعة، لما لذلك من أثر مباشر في سلاسة اللعب وتسريع أوقات التحميل. وتسهم هذه التحسينات في الحفاظ على أداء مستقر على المدى الطويل، وتعظيم الاستفادة من الجهاز الحالي للمستخدمين دون الحاجة إلى ترقيات فورية.

وأضاف حرب: "نهدف إلى تزويد مجتمع اللاعبين في الشرق الأوسط بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحسين أداء أجهزتهم على المدى الطويل. ومن خلال الجمع بين ذاكرتنا عالية السرعة DDR5 وحلول التخزين من الجيل الجديد، نساعد المستخدمين على بناء أنظمة لا تتميز بالسرعة فحسب، بل بموثوقية أعلى على المستوى الأساسي".

