دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كينغستون تكنولوجي، الرائدة في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، عن تجديد التزامها بدعم مجتمع الألعاب وصُنّاع المحتوى الرقمي المتنامي بوتيرة متسارعة في منطقة الشرق الأوسط. فمع تصدّر الألعاب الغامرة وإنتاج المحتوى عالي الجودة للمشهد الرقمي، تُسهم حلول كينغستون للتخزين والذاكرة، المعروفة بموثوقيتها وأدائها الفائق، في تمكين اللاعبين والمبدعين والمستخدمين اليوميين من تجاوز الحدود التقليدية وتحقيق تجارب رقمية غير مسبوقة.

مع تزايد تداخل أنماط الحياة بين العمل والترفيه والإبداع، أصبحت الحاجة إلى حلول تخزين سريعة ومحمولة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. فمن الحواسيب المحمولة والمكتبية إلى منصات الألعاب والهواتف الذكية، يُدير المستخدمون في مختلف أنحاء المنطقة كميات هائلة من الملفات الرقمية يوميًا سواء لحفظ الذكريات، أو تحرير المشاريع أو الاحتفاظ بمكتبات الألعاب جاهزة للتشغيل. وتلبي أقراص كينغستون من طرازي XS2000 وXS1000 هذه الاحتياجات من خلال تصميمها المدمج والمتين، وأدائها العالي الذي يجمع بين السرعة وسهولة الاستخدام عبر مختلف الأجهزة. في الوقت نفسه، يوفّر قرص KC3000 SSD أداءً سلسًا وموثوقًا يواكب متطلبات المحترفين العاملين على الحواسيب المكتبية ومحطات العمل المتقدمة.

أما بالنسبة لعشّاق الألعاب، فتوفّر كينغستون حلولًا عالية الأداء تواكب أحدث الألعاب والتقنيات المتطورة.

بدءًا من ترقية الذاكرة إلى الجيل الجديد DDR5، وصولًا إلى قرص FURY Renegade SSD المزوّد بمبدّد حرارة والمصمَّم خصيصًا لأجهزة PlayStation 5، إلى جانب أقراص Gen 5 SSD المصمّمة لبُنى الحواسيب المتقدمة، جميعها تضمن أوقات تحميل أسرع وتجربة لعب سلسة، مع موثوقية تلبي تطلعات اللاعبين التنافسيين في هذا العصر الرقمي المتسارع.

وقال أنطوان حرب، مدير فريق الشرق الأوسط في شركة كينغستون تكنولوجي: " لم يعد مفهوم التخزين اليوم مجرّد مسألة تتعلق بالسعة، بل تحوّل إلى عنصر جوهري يرتبط بالإبداع والقدرة التنافسية. ففي منطقة الشرق الأوسط، نشهد صنّاع محتوى يبدعون أعمالًا سينمائية احترافية باستخدام حواسيب محمولة فقط، ولاعبين يحوّلون غرف المعيشة إلى بيئات ألعاب متكاملة تشبه الاستوديوهات المصغّرة. وفي كينغستون، نؤمن بأن التكنولوجيا يجب أن تكون عامل تمكين لا عائق، ولهذا نلتزم بتوفير حلول متقدمة تواكب طموحات المستخدمين وتمنحهم المساحة الكاملة لترجمة أفكارهم إلى واقع، ليبقى التحدي الوحيد أمامهم هو مدى اتساع رؤيتهم".

ومع استمرار نمو المنظومة الرقمية في الشرق الأوسط بوتيرة متسارعة، تواصل كينغستون ترسيخ التزامها بتقديم حلول تخزين وذاكرة تجمع بين سهولة الاستخدام والأداء العالي، بما يلبّي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، ويواكب التحوّلات التقنيةالمتسارعة في المنطقة. كما توفّر كينغستون لعملائها أداة "اسأل الخبيرAsk an Expert"، التي تتيح الحصول على إرشادات مخصّصة ودعم مباشر لمساعدتهم في اختيار الترقيات الأنسب وتعزيز كفاءة البُنى التحتية لأنظمتهم التقنية.

