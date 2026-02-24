دبي، الإمارات العربية المتحدة : تزامناً مع شهر رمضان المبارك، أطلقت "كيتا"، منصة خدمات التوصيل عند الطلب والمدعومة من شركة "ميتوان" الرائدة في مجال التكنولوجيا، مبادرة "خيرك واصل"، وهي مبادرة عبر تطبيق "كيتا" تتيح للعملاء خيار إضافة وجبة عند إتمام الطلب وإهدائها إلى مندوب التوصيل.

وتُحضَّر الوجبة من قبل أكثر من 1200 مطعم مشارك، وتُسلَّم مباشرةً إلى مندوب التوصيل عند استلام الطلب؛ في لفتة بسيطة مستوحاة من روح العطاء التي يجسّدها الشهر الفضيل.

وصُمِّمت المبادرة لتكون جزءًا طبيعيًا من تجربة الطلب اليومية عبر التطبيق، بما يتيح للعملاء والمطاعم الإسهام في لفتة إنسانية بسيطة، تجمع بين العملاء والمطاعم ومندوبي التوصيل ضمن تجربة سلسة قائمة على الطلب، اختيارية وتحترم الخصوصية ومتوافقة مع القيم الثقافية.

وتعكس هذه المبادرة حرص "كيتا" على تعزيز التواصل بين العملاء والمطاعم من خلال مبادرات عملية تحمل أثرًا معنويًا خلال شهر رمضان، بأسلوب طبيعي وميسّر يناسب جميع الأطراف.

يشارك في مبادرة "خيرك واصل" هذا العام عددٌ من المطاعم في مختلف أنحاء دولة الإمارات، من بينها "مراحب"، "لفاح"، "بيتزا بابا جونز"، "زعتر وزيت"، "دجاج تكساس"، و"برجر كنج"، إلى جانب مطاعم أخرى.

وتتوفر مبادرة "خير واصل" عبر تطبيق كيتا طوال شهر رمضان، يوميًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى الخامسة صباحًا.

تمت الموافقة على هذه المبادرة من قبل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري (IACAD) بموجب تصريح رقم - PRHCE-005498459

نبذة عن كيت:

كيتا هي منصة توصيل تستخدم التكنولوجيا لربط المستهلكين بتجار التجزئة والطعام وعمال التوصيل المحليين. وفي إطار مهمتها المتمثلة في "مساعدة الناس على تناول طعام أفضل والعيش بشكل أفضل"، تلتزم "كيتا" بتوفير منتجات وخدمات محلية عالية الجودة تعود بالفائدة على المستهلكين وتجار الطعام والتجزئة وعمال التوصيل معاً. وتعد "كيتا" علامة تجارية عالمية تابعة لشركة "ميتوان" (المدرجة في بوصة هونغ كونغ تحت الرمز: 3690.HK)، والتي تمتلك منصة Meituan Waimai لتوصيل الطعام الرائدة في الصين.