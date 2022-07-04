- تعاون بين كوين مينا وفيزا في إطار ابتكار وتقديم الجيل القادم من حلول المدفوعات الرقمية

أعلنت كوين مينا، وهي منصة تداول العملات الرقمية الرائدة في الوطن العربي، عن انضمامها إلى برنامج المسار السريع للتكنولوجيا المالية التابع لشركة فيزا. وبهذه الخطوة، تهدف المنصة إلى تسريع عملية دمج خدمات الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، فيزا. سيسمح برنامج المسار السريع لمنصة كوين مينا بالاستفادة من التغطية الأوسع والإمكانيات وخصائص الأمان التي توفرها شبكة الدفع العالمية لفيزا والمعروفة بـ"فيزا نيت"، وذلك بالإضافة إلى إمكانية إطلاق مجموعة من الخدمات الحصرية لفيزا وتقديمها لمستخدمي كوين مينا، بما في ذلك إصدار بطاقة فيزا كوين مينا وإطلاقها في الأسواق.

وبانضمامها لبرنامج المسار السريع، ستتمكن كوين مينا أيضاً من التعاون مع شركاء فيزا لتطوير منتجاتها وتصميمها خصيصاً لتبسيط عمليات التحويل بين العملات الرقمية والنقدية لمستخدميها. إذا كنت تريد أن تكون من بين الأوائل الذين سيحصلون على بطاقة فيزا كوين مينا، فسارع إلى التسجيل في قائمة الانتظار هنا: https://www.card.coinmena.com

كوين مينا هي شركة خدمات عملات رقمية تتخذ في البحرين مقراً لها ومرخصة وخاضعة للتنظيم من قبل بنك البحرين المركزي. من خلال السماح للمستثمرين بربط حساباتهم البنكية مباشرة بمحفظتهم في كوين مينا، تقدم المنصة لهم خيارات الاستثمار غير التقليدية، مما يمكنهم من المشاركة في الاقتصاد الرقمي الجديد في الوطن العربي. أيضاً، يمكن لمستخدمي كوين مينا شراء العملات الرقمية وبيعها وتخزينها واستلامها بأمان وموثوقية على المنصة، بالإضافة إلى إجراء عمليات الإيداع والسحب بعملاتهم المحلية. هذا وتطمح كوين مينا إلى أن تصبح شركة خدمات العملات الرقمية الأولى في الوطن العربي.

من خلال الانضمام إلى برنامج المسار السريع للتكنولوجيا المالية من فيزا، أصبحت منصة كوين مينا قادرة على الاستفادة من الشبكة المتنامية لشركاء فيزا وخبرائها الذين يمكنهم تقديم الحلول والخبرات التي تحتاجها للنهوض بمسيرتها وتحقيق التقدم اللازم للعمل بأعلى درجات الكفاءة والمهنية. تعرف على المزيد حول برنامج المسار السريع من فيزا على .https://Partner.Visa.com

وتعليقاً على هذه الشراكة، صرّح مؤسّسا كوين مينا دينا سمعان وطلال الطبّاع في تصريح مشترك لهما: "يُسعدنا الدخول في شراكة استراتيجية للسنوات الخمس القادمة مع فيزا. نعتقد أن التعاون وتوحيد الجهود مع واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المدفوعات في العالم سيمكننا من توسيع وتعزيز تجربة التداول لقاعدة مستخدمي كوين مينا التي تكبر يوماً بعد يوماً".

ومن جهته، أفاد الطبّاع: "ستتمكن كوين مينا عبر الانضمام لبرنامج المسار السريع من الوصول إلى امتيازات شبكة فيزا العالمية، ناهيك عن إتاحة فرص لانهائية لعقد شراكات جديدة. هذا الخبر سيسعد مستخدمينا بالتأكيد، لاسيما وأنهم سيستفيدون من مجموعة متنوعة من الحوافز والخدمات الجديدة وبمرونة أكبر من أي وقت مضى."

وفي نفس السياق، أضافت سمعان: "كوننا أصبحنا شركاء في برنامج المسار السريع مع فيزا، سنكون قادرين على تقديم حلول مدفوعات أفضل لمستخدمينا. كما وتُعتبر هذه الشراكة إنجازاً عظيماً لكوين مينا وللقطاع الرقمي بأكمله؛ حيث أنها تدل على أن تبني العملات الرقمية واعتمادها قد أصبح الاتجاه الاستثماري السائد".

كما وصرح أليكس ماكريا، نائب رئيس فيزا ومدير الشراكات الاستراتيجية والشركات في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا: "تطمح فيزا لأن تكون بمثابة الجسر الذي يربط تكنولوجيا العملات الرقمية بشبكتها العالمية المكونة من ١٠٠ مليون موقع تجاري و١٥,٠٠٠ مؤسسة مالية. نحن متحمسون جداً لانضمام كوين مينا إلى شركات برنامج المسار السريع للتكنولوجيا المالية من فيزا نظراً لمسار نموها المتواصل وخططها لتقديم حلول مدفوعات مبتكرة. سيوفر برنامج فيزا لمنصات تداول العملات الرقمية الرائدة مثل كوين مينا كل ما تحتاجه للاندماج السريع والمعرفة اللازمة بالقطاع المالي والفرص الاستثمارية بالإضافة إلى الوصول إلى الإمكانيات الكاملة لشبكة فيزا العالمية".

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نبذة عن كوين مينا

شركة كوين مينا التي تتخذ في مملكة البحرين مقراً لها هي منصة تداول عملات رقمية خاضعة للتنظيم والترخيص من قبل بنك البحرين المركزي. تسعى كوين مينا إلى تمكين المستثمرين المخضرمين والناشئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يرغبون في الاستفادة من خيارات الاستثمار البديلة وغير التقليدية، وذلك من خلال منحهم فرصة المشاركة في الاقتصاد الرقمي الجديد. من خلال كوين مينا، يمكن للمستخدمين شراء العملات الرقمية وبيعها وتخزينها بأمان وموثوقية، بالإضافة إلى إمكانية الإيداع والسحب بعملتهم المحلية. تهدف كوين مينا إلى أن تكون منصّة تداول العملات الرقميّة الأكثر سهولة وسلاسة وموثوقيّة في المنطقة بفضل الرسوم التنافسية والسيولة العالية التي تقدّمها والنهج التعليميّ الذي تتبعه.