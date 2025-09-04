أكد يحيى خليل، رئيس القطاع التجاري بشركة كونكريت للتطوير العقاري، أن الشركة تركز دائمًا في مشروعاتها على تقديم حلول عقارية متطورة تحقق ثلاثة عناصر أساسية: الراحة من خلال تصميمات ذكية ومساحات مدروسة بعناية، والأمان عبر أنظمة متكاملة للحراسة والبنية التحتية، والقيمة المستدامة بما يضمن ارتفاع قيمة استثمارات العملاء في مشروعات الشركة.

وأضاف خليل: "نحن نؤمن بأن السوق العقاري المصري يحتاج إلى مطورين يتمتعون بالتزام طويل المدى تجاه السوق والعملاء، كما يحتاج إلى رؤية استراتيجية تركز على الأجيال المستقبلية. وهذا ما نحرص على تحقيقه في كل مشروع جديد تطلقه شركة كونكريت للتطوير العقاري، حيث نقدم مشروعات تجمع بين الجودة والقيمة وأسلوب الحياة المتكامل. ويسعدني اليوم الإعلان عن أحدث مشروعات الشركة «چوار ريزدنس» في قلب القاهرة الجديدة، بمنطقة التجمع السادس."

وأشار إلى أن مشروع «چوار ريزدنس» يقام على مساحة 20 فدانًا في منطقة التجمع السادس بالقاهرة الجديدة، وقد تم تخصيص 75% من إجمالي المساحة للمسطحات الخضراء والخدمات لضمان أسلوب حياة متكامل ومبتكر داخل المشروع. ويضم المشروع ناديًا اجتماعيًا، ومنطقة تجارية، وفندقًا، بالإضافة إلى حمامات سباحة، ومناطق خضراء، ولاندسكيب، مع توفير خدمات أمن وحراسة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأكد خليل أن الشركة تسعى مع كل إطلاق جديد إلى تقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائها وللسوق العقاري ككل، موضحًا أن مشروع «چوار ريزدنس» يعكس بوضوح فلسفة شركة كونكريت في الجمع بين الجودة والقيمة وأسلوب الحياة المتكامل.

واختتم قائلاً: "في هذا المشروع نرفع شعار «چوار ريزدنس.. حياة متكاملة»، حيث يمثل إطلاقه بداية جديدة لرؤية مبتكرة تقوم على تقديم حلول عقارية متطورة تواكب تطلعات عملائنا وتلبي احتياجاتهم، بما يتماشى مع أحدث التطورات في مجال التطوير العقاري محليًا وعالميًا."

