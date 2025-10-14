دبي، الإمارات العربية المتحدة:أعلنت شركة درفن | فوربس جلوبال بروبرتيز، الممثل الحصري لـ فوربس جلوبال بروبرتيز في الإمارات العربية المتحدة، عن تعيينها كشريك حصري لتسويق وبيع الوحدات السكنية في مشروع كورينثيا دبي، أول مشروع سكني فندقي في المدينة يحمل العلامة التجارية العالمية كورينثيا، المعروفة بفنادقها الراقية وتجربتها الفريدة في عالم الضيافة.

يضم المشروع بعض المساكن الفاخرة التي تحمل علامة كورينثيا التجارية، ويُطوَّر من قبل شركة دبي جنرال بروبرتيز، ويتألف من برجين توأمين على شارع الشيخ زايد يضمان أول فندق فائق الفخامة يحمل علامة كورينثيا التجارية من فئة الخمس نجوم في دبي.

قال عبدالله العجاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة درفن | فوربس جلوبال بروبرتيز: "يُجسّد المشروع رؤية واضحة تجمع بين تجربة الضيافة الراقية ومجموعة متنوعة من المساكن المتميزة. إنه أحد المشاريع التي تضيف قيمة دائمة للمقيمين والمستثمرين على حد سواء، ويسعدنا تولي مهمة المبيعات في مشروع يُتوقع أن يصبح معلمًا حضريًا جديدًا في دبي.”

وأكد جاسم العلي، المدير العام لشركة دبي جنرال بروبرتيز، أن المشروع “يمنح المشترين حرية اختيار حقيقية من خلال الجمع بين مساكن كورينثيا الفاخرة والوحدات المميزة غير التابعة لعلامة تجارية في وجهة واحدة، دون أي تنازل عن معايير الجودة”. وأضاف: "نحن لا نبني أبراجًا فقط، بل نبتكر مشاريع تلهم العالم وتخلّد بصمة دبي في التصميم العمراني".

من جانبه، أشار هادي حمرة، الشريك الإداري في درفن | فوربس جلوبال بروبرتيز، إلى أن المشروع "يمثل إضافة تاريخية إلى المشهد العقاري في دبي، ويعكس التزام الشركة بتقديم وجهات سكنية استثنائية لعملائها حول العالم.”

أيقونة معمارية

يحمل المشروع توقيع شركة أتكنز رياليس العالمية، ومن المتوقع أن يُصنَّف من بين أطول الأبراج في العالم بارتفاع يتجاوز 500 متر. ويتميز المشروع بتصميم مذهل يضم برجين متصلين من خلال سكاي لوبي (بهو سماوي) معلّق في المنتصف. تستوحي الأبراج تصميمها من فن الآرت ديكو الكلاسيكي في ترجمة عصرية للأناقة الخالدة، لتصبح أيقونة معمارية في أفق دبي.

قال تيموثي وينستانلي، مدير التصميم والمعماري الرئيسي للمشروع، والحاصل على اعتماد من المعهد الأمريكي للمعماريين (AIA) وعضو المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين (RIBA): "تعلو هذه الأبراج كرمز خالد على شارع الشيخ زايد، مجسدة أرقى معاني الفخامة الحضرية وواحة عصرية في السماء. ترتفع الأبراج بسلاسة مع تدرجات دقيقة في الارتفاع، ما يكشف عن وحدات سكنية فريدة تمنح سكانها إطلالات ساحرة لا تضاهى على أفق دبي وخليجها العربي."

تتميز المساكن بتصميمات رحبة ومفتوحة تتيح التمتع بإطلالات بانورامية على البحر وأفق المدينة. وستضم بعض الوحدات مسابح خاصة وصالات رياضية ومناطق ترفيه داخلية وخارجية واسعة. كما يتمتع السكان بوصول حصري إلى مركز كورينثيا للعافية ومرافق الفندق، مع الاستفادة من معايير الخدمة المميزة التي تشتهر بها علامة كورينثيا حول العالم.

استوحى التصميم الداخلي للمشروع، الذي يحمل عنوان «السكينة في السماء»، إلهامه من جمال الحديقة المزهرة؛ حيث تمتزج المواد الناعمة والتشطيبات المعدنية بلون الشمبانيا والتفاصيل الزهرية الرقيقة مع الإضاءة الطبيعية، لتُشكّل مساحات تنبض بالسكينة وتحوّل التفاصيل اليومية إلى لحظات من الفخامة الهادئة.

رؤية تتحقق بحلول عام 2030

يمتد مشروع كورنثيا دبي على مساحة 330 ألف متر مربع، ومن المقرر إنجازه بحلول عام 2030، ليقدّم أسلوب حياة متكامل يجمع بين الهندسة المعمارية المبتكرة والضيافة الفاخرة ووسائل الراحة الحديثة.

وبدعم من درفن | فوربس جلوبال بروبرتيز، سيصبح المشروع علامة بارزة تُرسّخ معايير عالمية جديدة للفخامة والعيش العصري في قلب دبي."

نبذة عن شركة درفن فوربس جلوبال بروبرتيرز

منذ تأسيسها في عام 2010، رسّخت شركة درفن فوربس جلوبال بروبرتيز مكانتها كواحدة من أبرز شركات الوساطة العقارية وإدارة الممتلكات في دبي، مقدمة حلولًا مخصصة وحائزة على جوائز لتلبية تطلعات كل عميل. وتفتخر الشركة بالالتزام الثابت بالابتكار والنزاهة وبناء علاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة والمصداقية.

وبصفتها الشريك الحصري لشبكة فوربس جلوبال في الإمارات، لعبت الشركة دورًا محوريًا في تشكيل مشهد العقارات الفاخرة في دبي. ويضم فريقها المتخصص أكثر من 600 خبير يتمتعون بمعرفة متعمقة بالسوق وخبرة شاملة، ما يمكنهم من تقديم رؤى ودعم في كل خطوة، بدءًا من اختيار العقار وحتى إدارته، لضمان تحقيق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمطورين على حد سواء.

قدمت شركة درفن فوربس جلوبال بروبرتيز خدمات الوساطة في بعض أرقى الوجهات العقارية فائقة الفخامة في دبي ومسجلة بصمة واضحة على أفق المدينة. وتشمل محفظتها مشاريع أيقونية مثل فلل سي ميرور على جزيرة جميرا باي ومساكن ريكسوس ريزيدنسز على طريق مركز دبي المالي، مما يعزز موقعها كقائد رائد في السوق.

ومستقبلًا، تستمر الشركة بالتفوق على التوقعات ووضع معايير جديدة للتميز في سوق العقارات الديناميكي بدبي، مع الالتزام بتوظيف خبرتها وابتكاراتها وتركيزها الدائم على العملاء لتشكيل مستقبل المدينة وابتكار مستويات جديدة من التميز في قطاع العقارات.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة: https://www.drivenproperties.com/

