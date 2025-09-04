دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كوجنيزانت، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاستشارات، والشريك العالمي المعتمد ضمن منظومة شركاء ServiceNow، عن توسيع تحالفها الاستراتيجي مع ServiceNow، منصة الذكاء الاصطناعي لتحول الأعمال، ليشمل منطقة الشرق الأوسط. وتُعزّز هذه الخطوة التزام الشركتين بتسريع التحوّل الرقمي للمؤسسات من خلال تقديم تقنيات متطورة، وخبرات محلية، وتنفيذ موثوق على المستوى العالمي.

من خلال الجمع بين الخبرة العميقة لشركة كوجنيزانت ومنصة ServiceNow الذكية الحائزة على جوائز عدة، تقدم هذه الشراكة حلولاً ذكية وقابلة للتوسّع، تمكّن الشركات في المنطقة من تبسيط العمليات التشغيلية وأتمتتها، وتعزيز قدرتها على التكيّف، وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. ويأتي هذا التوسّع في إطار طموح مشترك لبناء شركات عالمية تتجاوز قيمتها مليار دولار تحت مظلة ServiceNow، ما يعكس التركيز الاستراتيجي على إحداث تأثير ملموس عبر مختلف القطاعات والأسواق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماجد وسيم، رئيس شركة كوجنيزانت في الشرق الأوسط: "توسيع قدرات منصة ServiceNow المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتشمل منطقة الشرق الأوسط يُعزّز رؤيتنا في تمكين العملاء من قيادة أعمالهم بمرونة وقوّة رقمية. ومن خلال تقديم حلول مخصّصة، ومنصات موثوقة، وخبرات محلية، نُسهم في دعم المؤسسات لتُسرّع خطواتها في مسيرة التحوّل الرقمي، بذكاء وكفاءة أكبر."

وبالاستفادة من شبكة كوجنيزانت العالمية، وأدواتها المتطورة، وخبرتها في التنفيذ الفعّال، سيتمكّن العملاء من توظيف الإمكانات الكاملة لمنصة ServiceNow المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين سير العمل، وتحقيق قيمة تشغيلية ملموسة على نطاق واسع.

ومن جانبه، قال سيف مشاط، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ServiceNow: "تتيح لنا الشراكة مع جهة عالمية رائدة مثل كوجنيزانت إطلاق الإمكانات الكاملة لمنصة ServiceNow أمام المؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وتُشكّل قدرات كوجنيزانت في تنفيذ الحلول وفهمها العميق لاحتياجات العملاء عاملاً رئيسياً يجعلها الشريك الأمثل في المنطقة. ومن خلال هذا التعاون، نمنح المؤسسات القدرة على تحويل عملياتها وتقديم تجارب ذكية على المستويات كافة."

تجسد هذه الشراكة أيضاً التزاماً مشتركاً بالابتكار المسؤول، يشمل الحوكمة الأخلاقية والاستعداد المؤسسي والمهني للتعامل مع التحوّلات المتسارعة. ويهدف ذلك إلى تمكين العملاء من مواكبة التغيير باستمرار والاستفادة القصوى من تطوّر المنصة ونتائجها المعزّزة بالذكاء الاصطناعي.

-انتهى-

