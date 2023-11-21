في ظل توقعات بنمو حجم الإنفاق الإعلاني العالمي على شبكات التواصل الاجتماعي إلى 262 مليار بحلول 2028

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت جويو تكنولوجيز، الشركة المالكة والمشغلة لتطبيق كواي لمحتوى الفيديو القصير، عن توقيع اتفاقية تعاقد مع شركة آدفيرت أون كليك، ستقوم من خلالها الأخيرة بإدارة عمليات ترويج وبيع المساحات الإعلانية المتوفرة على تطبيق كواي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم آدفيرت أون كليك بالتعاقد مع المعلنين الراغبين في الإعلان على تطبيق كواي والوصول إلى جمهور مستخدمي تطبيق كواي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يزيد عن 19 مليون مستخدم.

وتعقيباً على هذه الاتفاقية، قال فهد الذيب، الرئيس التنفيذي لآدفيرت أون كليك: "يسجل تطبيق كواي نمواً ملحوظاً في أعداد المستخدمين الجدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنوياً، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في حجم المحتوى العربي الذي يضخه صُناع المحتوى من مختلف الدول العربية ضمن مختلف التخصصات والمجالات".

وأضاف: "يقدم تطبيق كواي للمعلنين فرص إعلانية ذات تأثير كبير على جمهور المستخدمين من حيث توقيت عرض المادة الإعلانية أو آلية بث الإعلانات ضمن المحتوى المستهدف من قبل المستخدم، بهدف تعزيز فرص التفاعل ما بين المستخدم والمعلن وتحقيق أكبر عائد للمعلن خلال حملته الإعلانية على تطبيق كواي وضمن تكلفة مادية معقولة".

ونوه الذيب إلى أن آدفيرت أون كليك ستقوم بالعمل على تسويق المساحات الإعلانية التي يقدمها تطبيق كواي ضمن شبكة المعلنين لديها على منصة advertonclick.com أو من خلال شراكاتها وعلاقاتها بالوكالات الإعلانية الأخرى والعاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها بهدف الوصول إلى أكبر كم من المعلنين من مختلف القطاعات والمجالات".

وبحسب تقرير صادر عن موقع ستاتيستا، فقد بلغ حجم إنفاق الإعلان العالمي على شبكات التواصل الاجتماعي في العام 2021 حوالي 116 مليار دولار أمريكي، وتوقع التقرير أن يتضاعف هذا الرقم ويتجاوز حاجز 262 مليار بحلول العام 2028.

وفي العام 2020، بلغ المبلغ الذي تم إنفاقه على إعلانات شبكات التواصل الاجتماعي لكل مستخدم 28.30 دولار أمريكي على الصعيد العالمي، تم إنفاق معظم هذا المبلغ على إعلانات شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة على الهاتف المحمول، حيث بلغ إنفاق المستخدم حوالي 22.4 دولاراً أمريكياً، ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الإعلاني لكل مستخدم في هذا القطاع إلى أكثر من 33 دولار أمريكي بحلول العام 2025.

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