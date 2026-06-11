الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت كوالكوم، من خلال شركتها التابعة كوالكوم تكنولوجيز (Qualcomm Technologies International, Ltd.) وأرامكو السعودية، عبر المختبر السعودي للابتكار المتسارع (aramcoSAIL)، وشركة هيوماين (HUMAIN)، إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDIA)، اليوم، عن أسماء الشركات الناشئة التي تم اختيارها ضمن النسخة الثانية من برنامج صُمّم في السعودية بالذكاء الاصطناعي (DISAI 2026).

ويهدف برنامج صُمّم في السعودية بالذكاء الاصطناعي، الذي أُطلق خلال مؤتمر (LEAP 2025)، إلى دعم الشركات الناشئة المتخصصة في التقنيات العميقة والتي تصمم حلولًا مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في المملكة. واستكمالًا لنجاح النسخة الأولى، استقطب البرنامج في دورته لعام 2026 أكثر من 124 طلبات من مختلف أنحاء المملكة، في انعكاس للزخم المتصاعد في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والابتكار في تقنيات الاتصال اللاسلكي المتقدمة ضمن منظومة الشركات الناشئة على المستوى الوطني في المملكة.

ويقدم البرنامج الدعم للشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية، بدءًا من مرحلة الفكرة وصولًا إلى التسويق التجاري، وذلك من خلال توجيه عملي يشمل تصميم المنتجات وتطويرها وتعزيز استراتيجيات حفظ حقوق الملكية الفكرية.

ويوسّع البرنامج هذا العام عروضه التقنية، مما يتيح للشركات الناشئة تصميم وبناء النماذج الأولية على مجموعة موسّعة من المنصات، تشمل منصة (Arduino® UNO™ Q) ومنصة (Arduino VENTUNO™ Q) اللتين أُطلقتا حديثًا، إضافةً إلى الاستفادة من مسرّعات الذكاء الاصطناعي من كوالكوم مثل (AIC200) ومنصات البوابات الصناعية للذكاء الاصطناعي.

وستحظى الشركات الناشئة المشاركة بفرصة الاستفادة من التوجيه التقني والإرشاد حول الملكية الفكرية الذي تقدمه كوالكوم تكنولوجيز، إلى جانب الخبرة الصناعية من المختبر السعودي للابتكار المتسارع، والتوجيه الاستراتيجي من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، مما يدعم جاهزية المنتجات ومسارات التسويق التجاري وتطوير المنظومة التقنية سريعة النمو في المملكة العربية السعودية.

ويمكن الانضمام إلى برنامج صمّم في السعودية بالذكاء الاصطناعي (DISAI 2026) عقب استكمال المتطلبات والشروط، بما في ذلك التسجيل المحلي للشركات الناشئة المختارة.

وتتميز نسخة 2026 بتعاون البرنامج مع هيوماين، إحدى الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني بالمملكة، لتعزيز الوصول إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وموارد التطوير. وقد يشمل ذلك أرصدة حوسبة سحابية، واستضافة نماذج أكبر على بنية "هيوماين" التحتية، وتسهيل وصول الحواسيب إلى الدعم بالذكاء الاصطناعي المسرّع والدعم التقني المصاحب.

وضمت قائمة الشركات الناشئة المختارة:

Circula شركة ناشئة سعودية توفر منصة اقتصاد دائري مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة استرداد النفايات الصناعية وتعزيز الامتثال البيئي .

شركة ناشئة سعودية توفر منصة اقتصاد دائري مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة استرداد النفايات الصناعية وتعزيز الامتثال البيئي Deqa AI شركة ناشئة سعودية تطرح منصة أتمتة مؤسسية تسهّل اتخاذ قرارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية .

شركة ناشئة سعودية تطرح منصة أتمتة مؤسسية تسهّل اتخاذ قرارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية Digital Petroleum شركة ناشئة سعودية طورت مستشعرًا صناعيًا مركزيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي الطرفي يحل محل مستشعرات متعددة تقليدية ويُبسّط الرقمنة في إطار الجيل الرابع من الصناعة 4.0 .

شركة ناشئة سعودية طورت مستشعرًا صناعيًا مركزيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي الطرفي يحل محل مستشعرات متعددة تقليدية ويُبسّط الرقمنة في إطار الجيل الرابع من الصناعة 4.0 Electronic Photonics شركة ناشئة سعودية توفر توأمًا رقميًا مروريًا مدعومًا بتقنيات الليدار والذكاء الاصطناعي الطرفي للتقاطعات الذكية وتحليلات التنقل .

شركة ناشئة سعودية توفر توأمًا رقميًا مروريًا مدعومًا بتقنيات الليدار والذكاء الاصطناعي الطرفي للتقاطعات الذكية وتحليلات التنقل Finix Systems شركة ناشئة سعودية تقدم وحدة تحكم طرفية معيارية لإنترنت الأشياء الصناعي لتحديث المعدات القديمة وتمكين المراقبة الذكية .

شركة ناشئة سعودية تقدم وحدة تحكم طرفية معيارية لإنترنت الأشياء الصناعي لتحديث المعدات القديمة وتمكين المراقبة الذكية Nommas.ai شركة ناشئة سعودية طورت عقلًا مصنعيًا ذكيًا يتيح فحص الجودة والصيانة الاستباقية وتعزيز السلامة على المستوى الطرفي .

شركة ناشئة سعودية طورت عقلًا مصنعيًا ذكيًا يتيح فحص الجودة والصيانة الاستباقية وتعزيز السلامة على المستوى الطرفي SDM شركة ناشئة سعودية توفر منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم الكشف المبكر وتحليل التصوير الطبي .

شركة ناشئة سعودية توفر منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم الكشف المبكر وتحليل التصوير الطبي Tawkeed شركة ناشئة سعودية تقدم منصة ذكاء اصطناعي محلية لمعالجة الوثائق في الموقع، بالعربية أولًا، مع مراعاة متطلبات سيادة البيانات السعودية .

شركة ناشئة سعودية تقدم منصة ذكاء اصطناعي محلية لمعالجة الوثائق في الموقع، بالعربية أولًا، مع مراعاة متطلبات سيادة البيانات السعودية Crosscall شركة ناشئة فرنسية تقدم أجهزة تتبع قوية بتقنية الذكاء الاصطناعي للأشياء AIoT لشبكات 450 ميغاهرتز الصناعية وشبكات سلامة العمال .

شركة ناشئة فرنسية تقدم أجهزة تتبع قوية بتقنية الذكاء الاصطناعي للأشياء لشبكات 450 ميغاهرتز الصناعية وشبكات سلامة العمال Dexabot شركة ناشئة كندية تتخصص في الأمن الصناعي والمراقبة باستخدام الطائرات المسيّرة وأساطيل الدرونز .

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية، الأستاذ أحمد الخويطر: "يجسّد برنامج صمّم في السعودية بالذكاء الاصطناعي (DISAI 2026)، مدى التعاون والاهتمام الذي توليه أرامكو السعودية، بالتعاون مع كوالكوم، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لخلق بيئة متكاملة تدفع عجلة الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في المملكة. ونحن سعداء بتخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج خلال عام 2025، كما نرحب بانضمام شركة هيوماين في النسخة الثانية من هذا البرنامج كرائد وطني في هذا المجال. ويعكس البرنامج جهودنا في دعم وتمكين الشركات الناشئة المتميزة والمتقدمة تقنيًا، مع تركيزنا على استقطاب الشركات الناشئة العالمية ورواد الابتكار من مختلف أنحاء العالم، للعمل على تمكين الحلول التقنية التي تعالج التحديات الحقيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي المخصص لقطاع التصنيع، وإنترنت الأشياء، والاتصالات المتقدمة. وتبني مستقبلًا مستدامًا وقادرًا على المنافسة العالمية".

وفي السياق ذاته، قال رئيس كوالكوم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب الرئيس الأول للشؤون الحكومية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الشركة، وسيم شوربجي: "تبني المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر منظومات التقنية العميقة طموحًا في العالم، ونفخر بدعم هذا التوجّه من خلال برنامج صمّم في السعودية بالذكاء الاصطناعي في عامه الثاني. وفيما تمضي المملكة بثقة في مسار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وإعلانها عام 2026 عامًا للذكاء الاصطناعي، تؤدي هذه المبادرات الاستراتيجية دورًا محوريًا في ترجمة الطموحات الوطنية إلى ابتكارات فعلية. وبدورنا، ندعم، بالتعاون مع أرامكو السعودية وهيوماين وهيئة البحث والتطوير والابتكار، المبتكرين في رحلتهم لتحويل الأفكار الرائدة إلى تطبيقات عملية على الأرض، حيث نجمع بين الهندسة عالمية المستوى ومنصات الذكاء الاصطناعي الطرفي النوعية ومراكز البيانات المتطورة والمسارات الواعدة نحو التسويق التجاري."

وقال نائب الرئيس للهندسة في شركة كوالكوم، سوديبتو روي: "نرحب بالشركات الناشئة السعودية في برنامج صمّم في السعودية بالذكاء الاصطناعي DISAI 2026 ونطمح إلى أن تعمل حلول الذكاء الاصطناعي التي ستبتكرها هذه المجموعة على تعزيز الخصوصية، ودعم تعدد الوسائط بنحو متزايد، وهو ما يشير إلى مستوى جديد من النضج التقني، ويتيح فرص إعادة التصميم السلس لمنظومات العمل والأعمال في مختلف القطاعات. وتبقى الملكية الفكرية ركيزة أساسية لتعزيز القيمة على المدى البعيد، نحن سعداء برؤية الزخم القوي في هذا المجال، والذي تدعمه برامج تدريبية في مجال الملكية الفكرية متاحة باللغة العربية عبر L2ProSaudiArabia.com المتقدمة".

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي في هيوماين، الدكتور ياسر العنيزان: "يعكس هذا البرنامج تعاوننا الوثيق مع أرامكو السعودية وكوالكوم وهيئة البحث والتطوير والابتكار كشركاء استراتيجيين رئيسيين في منظومة الابتكار. ويسهم برنامج صمّم في السعودية بالذكاء الاصطناعي (DISAI 2026)، في دعم تطوير التقنيات القادرة على المنافسة عالميًا، وذلك عبر تمكين الشركات الناشئة من تصميم ونشر حلول ذكاء اصطناعي متقدمة ببصمة محلية. ويعد تعزيز الشراكات بين قادة التقنية العالميين ورواد الأعمال الناشئين أمرًا جوهريًا لتفعيل الإمكانات الكاملة للمنطقة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة."

ومن جانبه، قال نائب المحافظ المكلف لقطاع تطوير منظومة الابتكار في هيئة البحث والتطوير والابتكار، الدكتور يزيد العسكر: "يعكس برنامج صمّم في السعودية بالذكاء الاصطناعي (DISAI 2026) تميّز المواهب السعودية وأثر الشراكات الاستراتيجية في تطوير الابتكار، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي سريع التطور. كما يعكس البرنامج ريادة المملكة في تمكين حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعالج تحديات واقعية في القطاعات ذات الأولوية، من الصناعة والطاقة إلى الرعاية الصحية والاستدامة. كما يُبرز البرنامج أهمية بناء قدرات متكاملة تبدأ من الفكرة والتصميم لتصل إلى النماذج الأولية والتسويق التجاري ضمن منظومة داعمة وتعاونية متكاملة. ونحن في هيئة البحث والتطوير والابتكار نواصل التزامنا بتمكين الشركات الناشئة من توسيع نطاق التقنيات المتقدمة وتحويلها إلى حلول عالية التأثير وقادرة على المنافسة عالميًا، مع تعزيز القدرات الوطنية ونقل المعرفة وبناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030".

ويستمر البرنامج في هذه النسخة حتى شهر نوفمبر 2026، ويُتوّج بفعالية ختامية تستعرض فيها الشركات الناشئة نماذجها الأولية وخدماتها. وخلال البرنامج، سيحظى المشاركون بتوجيه تخصصي من كوالكوم وأرامكو السعودية، مع فرص الوصول إلى منصات وأدوات تقنية، والاستفادة من تدريب في ريادة الأعمال والملكية الفكرية وبراءات الاختراع، فضلًا عن التواصل مع مستثمرين محتملين وشركاء صناعيين.

وبالتزامن مع هذه النسخة من البرنامج، أطلقت كوالكوم برنامجًا تعليميًا مجانيًا عبر الإنترنت متاحًا على منصة L2ProSaudiArabia.com لتزويد الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والباحثين، بالمهارات اللازمة لحماية واستثمار حقوق الملكية الفكرية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي بالملكية الفكرية والمعرفة العملية لتعزيز القيمة الاقتصادية ودعم منظومة الابتكار الوطنية في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن كوالكوم

كوالكوم شركة رائدة عالمياً في مجالات الحوسبة، تقوم بدور محوري في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث توسّع نطاق استخداماته؛ من الأجهزة الشخصية إلى البنى التحتية الكبرى واسعة النطاق. وتنطلق كوالكوم من خبرة أكثر من أربعة عقود من الابتكار، لتطوّر المنصات والحلول التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي المتقدم والحوسبة عالية الأداء منخفضة الطاقة والاتصالات الرائدة، وهي تدعم منتجات وخدمات تُستخدم في مختلف أنحاء العالم. نسهم في تقدّم البشرية.

تضمّ شركة كوالكوم قطاع التراخيص والغالبية العظمى من محفظة براءات الاختراع لدينا. وأما شركة كوالكوم تكنولوجيز، التابعة لشركة كوالكوم، فتتولّى مع شركاتها التابعة تشغيل الجزء الأكبر من المهام الهندسية والبحث والتطوير لدينا، والجانب الأعمّ من أعمال الخدمات والمنتجات، بما يشمل قطاع أشباه الموصلات. وتدير شركة كوالكوم تكنولوجيز و/أو شركاتها التابعة منتجات سناب دراجون والمنتجات التي تحمل علامة كوالكوم. وتتولّى كوالكوم ترخيص براءات اختراع كوالكوم. وتُعدّ كوالكوم وسناب دراجون وكوالكوم دراجون وينغ وكوالكوم دراجون فلاي علامات تجارية أو علامات مسجّلة لشركة كوالكوم.

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