دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك زاند، أول بنك رقمي مرخص بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، عن تعاونه مع شركة "كليكل العالمية"، منصة التمويل المفتوح عبر تقنية الويب 3.0 ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة. يؤكد هذا التعاون على التزام "كليكل" برفع مستوى عملياتها من خلال الاستفادة من الحلول المبتكرة والمنتجات المصرفية الشاملة التي يقدمها زاند.

وكان زاند قد أصبح مؤخراً أول بنك في دولة الإمارات يقدم خدمات حفظ الأصول الرقمية بمستوى مؤسسي تحت ترخيصه المصرفي، بعد الحصول على موافقة هيئة تنظيم الأصول الافتراضية. ومن خلال توفير الأمن على مستوى المؤسسات للأصول الرقمية، يزود زاند عملاءه بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح في الاقتصاد الرقمي. سيساهم الإطلاق القادم لعملة زاند الرقمية المستقرة والمدعومة بالدرهم الإماراتي من قدرة البنك على تعزيز دمج التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللامركزي (DeFi)، مما يعزز ريادته في قطاع الأصول الرقمية.

وتستفيد "كليكل" من منتجات وحلول الخدمات المصرفية التي يقدمها زاند، في تبسيط العمليات الخاصة بالعمل وتحسين الإدارة المالية وتعزيز الابتكار داخل منظومة الويب 3.0. ويؤكد هذا التعاون بين الجانبين على التزام زاند بدمج التكنولوجيا الحديثة مع الخدمات المالية لتلبية المتطلبات المتطورة للاقتصاد الرقمي.

وفي هذا السياق، قال مايكل تشان، الرئيس التنفيذي لبنك زاند: "يسرنا الإعلان عن تعاوننا مع ’كليكل العالمية‘، تماشياً مع الرؤية الرائدة التي تتبناها دولة الإمارات لتسريع وتيرة تطوير الاقتصاد الرقمي. ونحن في زاند حريصون على توفير تجارب مصرفية سلسة وآمنة من خلال الابتكار المستمر، رؤية مستقبلية ونهج يضع احتياجات العميل في المقام الأول.

من جانبه، قال مايكل زاو، الرئيس التنفيذي لشركة "كليكل العالمية": "يمثل التعاون مع بنك زاند لحظة محورية في مسيرتنا نحو إعادة تشكيل المشهد المالي الرقمي. وبفضل دعم زاند، فإننا نعمل على إتاحة المزيد من الفرص والإمكانيات الجديدة أمام الشركات والعملاء، بما يسهم في دفع التغيير الهادف في القطاع المالي الرقمي".

يعد هذا التعاون دليلاً على تضافر الجهود بين خبرة زاند المالية والنهج المبتكر لشركة "كليكل" في التعامل مع تكنولوجيا الويب 3.0. ويسهم هذا التعاون المشترك في تمهيد الطريق للتقدم التكنولوجي والحلول التي تركز على العملاء والتي من شأنها أن تشكل مستقبل التمويل الرقمي.

نبذة عن شركة "كليكل":

تأسست "كليكل" عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي منصة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجال التمويل المفتوح على شبكة الويب 3.0. تقدم "كليكل" مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والمدفوعات الرقمية، وتداول العملات الرقمية، لتسهيل الدخول السلس إلى شبكة الويب 3.0. وإلى جانب كونها تحظى بدعم حكومة دولة الإمارات وترخيص سوق أبوظبي العالمي، تسعى "كليكل" إلى إنشاء منظومة عالمية للعملات المستقرة، تقلص الفجوة بين مجالي التمويل الرقمي والتقليدي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني:

www.klickl.com

للاستفسارات المتعلقة بمجالات التعاون، لا تترددوا في التواصل معنا من خلال: business@klickl.com.

نبذة عن "زاند":

"زاند" هو أول بنك رقمي مرخص بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وقد تم تأسيسه لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي. وبالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، يوفر زاند حلولاً مالية مبتكرة وآمنة لعملائه من الشركات، والمؤسسات، وشركات التكنولوجيا المالية، وأصحاب الثروات.

يهدف البنك إلى تمكين المبتكرين والقادة الطموحين والرواد الجريئين من تشكيل مستقبل التمويل وإتاحة فرص جديدة للنجاح. يجمع زاند بين سرعة ومرونة شركة في مجال التكنولوجيا المالية، وأمان وقوة البنك المرخص بالكامل.

زاند، البنك المدعوم بالذكاء الاصطناعي للاقتصاد الرقمي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.zand.ae. للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل على البريد الإلكتروني: media@zand.ae.

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