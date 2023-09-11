تم تنظيم أول محاضرة متخصصة في علم الموارد البشرية

علي بن سباع المري: كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تضع تدريب الموارد البشرية وتعليمها على رأس أولوياتها

إبراهيم أهلي: نؤمن بأن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هي الجهة المثلى لمنح كوادرنا المهارات المتخصصة

دبي:- أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) برنامج الدبلوم التنفيذي للإدارة والقيادة الحكومية، على ضوء مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الطرفين في مايو الماضي.

وجاء ذلك خلال حفل إطلاق حضره كل من سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ وإبراهيم أهلي نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، والبروفيسور رائد العواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومجموعة من المسؤولين من كلا الطرفين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "تضع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تدريب الموارد البشرية على رأس أولوياتها، وتؤمن بأن صقل المهارات وتطويرها أساس لإعداد قادة المستقبل، وتحسين الأداء الحكومي، لذلك يأتي إطلاق برنامج الدبلوم التنفيذي للإدارة والقيادة الحكومية امتدادا لمساعي الكلية في تأهيل الكوادر والمسؤولين الحكوميين وتبادل المعرفة والخبرات مع الجهات الحكومية المختلفة، وتفعيل دورهم في رسم ملامح الغد والمشاركة في المنظومة التنموية الشاملة للدولة".

من جانبه، قال إبراهيم أهلي، نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية:" ندرك أهمية تدريب وتأهيل الموارد البشرية والاستثمار فيها من خلال منحها الخبرات والمعارف المختلفة، لاسيما تلك المتخصصة بالإدارة الحكومية، ونؤمن بأن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هي الجهة المثلى لمنح كوادرنا مثل هذه المهارات، التي ستمكنهم من أن يشاركوا في الارتقاء بالأداء والعمل الإداري ومنحهم نظرة أعمق وأشمل عن العمل والإدارة الحكومية وأساسياتها ليصبحوا أكثر استعداداً للسيناريوهات المختلفة".

وقال أهلي:" إن تعاوننا المشترك مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، يهدف لخلق قيادات كفؤة يمكنها مواكبة تطلعات حكومتنا الرشيدة بجعل دبي مطارا للعالم، ومواكبة رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أكد على أن قادة الغد هم محور تركيزنا وأساس المستقبل وبالتالي من واجبنا تطوير مهاراتهم ومعارفهم".

كما تم تنظيم أول محاضرة من برنامج الدبلوم في مقر الكلية تحت عنوان "إدارة الموارد البشرية" قدمها الدكتور جاسم العلي، وهو خبير دولي في إدارة الموارد البشرية، وصاحب إصدارات عديدة متخصصة في المجال، حيث ركزت المحاضرة على أساسيات الموارد البشرية، وتمكين الطلاب من فهم مصطلح الموارد البشرية بشكل أعمق، والتعريف بأهمية دور المسؤولين في دعم الموارد البشرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المفاهيم الحديثة لثقافة الموارد البشرية.

وتسعى دانز نحو إشراك موظفيها في برنامج الدبلوم التنفيذي للإدارة والقيادة الحكومية الذي من شأنه تمكين المؤسسة من تحقيق المزيد من الازدهار بوصفها مزوداً رئيسياً لخدمات الملاحة الجوية. وتهدف هذه الخطوة إلى تدريب المهنيين والقادة الحكوميين وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وتعريفهم بالتطورات العالمية ليكونوا أكثر استعداداً للمستقبل.

وتعد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أول مؤسسة بحثية وتعليمية تركز على الحوكمة والسياسات العامة في العالم العربي، وتقدم برامج أكاديمية وتدريبية تهدف إلى تأهيل قادة المستقبل وإعدادهم لمواجهة تحديات الإدارة والسياسات العامة في جميع أنحاء المنطقة. ويتم تطوير وتقديم دورات الكلية من قبل مجموعة متنوعة من الخبراء والأكاديميين والباحثين المتخصصين وأصحاب الخبرات الطويلة.

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