تم قبول 47 مسؤولاً تنفيذياً رفيع المستوى من 20 جنسية مختلفة ضمن الدفعة الأولى التي تدرس البرنامج في دبي

العنصر النسائي يستحوذ على 40% من إجمالي دفعة دبي، وهي أعلى نسبة مسجلة في تاريخ البرنامج بنسختيه الحضورية والمدمجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت كلية لندن لإدارة الأعمال عن انضمام دفعة جديدة من القيادات التنفيذية إلى برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، تمهيداً لانطلاق أول دفعة للبرنامج بصيغته التعليمية المدمجة بدبي، في خطوةٍ ترسّخ التزام الكلية المتنامي بدعم قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وشهد برنامج الكلية للماجستير التنفيذي قبول 99 طالباً بصيغته المدمجة هذا العام، للدراسة وفق منهجية تجمع بين التعلّم بالحضور الشخصي والتعلّم عبر الإنترنت، من بينهم 47 طالباً يدرسون في دفعة دبي و52 طالباً في لندن. وتتميز دفعة دبي بتمثيل إقليمي واسع ومستويات غير مسبوقة من التنوع بين الجنسين؛ إذ يشكل عدد النساء 40% من إجمالي الدفعة، وهي النسبة الأعلى في تاريخ برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في دبي.

وتضم الدفعة التي تدرس في دبي مسؤولين تنفيذيين من 20 جنسية مختلفة، تتوزع بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. وتستحوذ المملكة العربية السعودية على النسبة الأعلى من عدد المشاركين، تليها سلطنة عُمان ودولة الإمارات ومصر، إلى جانب مشاركين من البحرين والأردن ولبنان والعراق وباكستان، ومتخصصين من أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية. ويعكس تنوع الدفعة نجاح البرنامج في استقطاب القيادات العليا في المنطقة، حيث يتنقّل 82% من المشاركين بين دبي وأماكن إقامتهم بحثاً عن فرصٍ تعليمية عالمية المستوى، دون الحاجة إلى تغيير محل إقامتهم.

ويمتلك المشاركون في دفعة دبي متوسط خبرة مهنية يبلغ 13 عاماً، وتتراوح خبرتهم بين 6 و26 عاماً. ويمثل هؤلاء المشاركين 25 قطاعاً مختلفاً، تشمل التمويل والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية والقطاع الحكومي. ويجسّد هذا التنوع النمو المتسارع في مشهد قيادة الأعمال على مستوى المنطقة، ويعكس الدور المحوري لدولة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً للأعمال العالمية.

ويقدم البرنامج بصيغته المدمجة نموذجاً تعليمياً مرناً يجمع بين التعليم الحضوري في دبي، وجلسات التعليم المباشرة عبر الإنترنت، ومنهجية التعلّم الذاتي، بما يمكّن المسؤولين التنفيذيين من تحقيق التوازن بين مسيرتهم المهنية والدراسة الأكاديمية. وأظهرت الآراء المسجلة بين أوساط الطلاب المقبولين، خاصةً النساء وكبار القيادات، تقديراً كبيراً لمرونة البرنامج، لما يوفره من دعم للتقدم المهني مع مراعاة الالتزامات الشخصية والمهنية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جراهام هاستي، العميد المساعد لشؤون برامج الشهادات العليا في كلية لندن لإدارة الأعمال: ""يسرّنا الترحيب بهذه المجموعة المتميزة والمتنوعة من القيادات التنفيذية ضمن برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في دبي. تشهد هذه الدفعة مشاركة إقليمية واسعة ومستويات قياسية لحضور النساء، ما يسلط الضوء على عمق المواهب القيادية في الشرق الأوسط، ويعكس الطلب المتزايد على خيارات التعليم التنفيذي المرن والمعتمد عالمياً".

وأضاف: "نفخر بتسجيل أعلى نسبة مشاركة نسائية في تاريخ برنامج الماجستير التنفيذي في دبي. ويمنح نموذج التعلّم المدمج القيادات التنفيذية في المنطقة حرية اختيار أسلوب ومكان الدراسة، بما يتيح لهم متابعة برنامج ماجستير عالمي المستوى، مع الاستمرار في مهام القيادة والنمو داخل مؤسساتهم ومجتمعاتهم".

وقد شكّل التوازن الذي يتيحه نموذج التعليم المدمج عاملاً حاسماً في اختيار كلية لندن لإدارة الأعمال من قِبل العديد من المشاركين.

وفي هذا السياق، قالت سعيدة البلوشي، إحدى طالبات دفعة دبي في برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي: "يجمع هذا النموذج المدمج بين تجارب التعلم التفاعلية والمرونة اللازمة لمواصلة التقدم المهني، وهو ما دفعني للانضمام إلى دفعة دبي من البرنامج".

وسيُكمل جميع طلاب برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي دراستهم خلال 22 شهراً، مع إمكانية التخرج في مدة لا تقل عن 17 شهراً بحسب المقررات الاختيارية. وتؤكد الدفعة الجديدة في دبي الالتزام طويل الأمد لدى كلية لندن لإدارة الأعمال، وحرْصها على تطوير قيادات شاملة وذات رؤية عالمية في منطقة الشرق الأوسط.

-انتهى-

#بياناتشركات

لمحة حول كلية لندن لإدارة الأعمال:

تتمثل رؤية كلية لندن لإدارة الأعمال في إحداث تغيير جذري نحو الأفضل في كيفية مزاولة الأعمال حول العالم، وفي تأثير الأعمال على العالم، وتحظى بتقدير واسع النطاق بصفتها مركزاً للأبحاث المتميّزة. وإلى جانب برامجها رفيعة المستوى للشهادات العليا، تقدم الكلية أيضاً برامجاً تعليمية تنفيذية حائزة على جوائز مرموقة للمسؤولين التنفيذيين في مختلف أنحاء العالم. وتضم الكلية حرمين جامعيين في لندن ودبي، وتحظى بحضور في نيويورك وهونج كونج وشنجهاي.

وتلتزم الكلية بتزويد طلابها بالأدوات اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجههم في عالم الأعمال التجارية، كما تتيح لهم فُرص التواصل مع العديد من المفكرين الرائدين في العالم. وتخرّج من الكلية أكثر من 57 ألف طالب يعملون في ما يزيد على 160 دولة، ويشكلون مجتمعاً غنياً بالمعرفة والخبرات التجارية وشبكة علاقات عالمية رفيعة المستوى. وتضم هيئة التدريس في كلية لندن لإدارة الأعمال 259 عضواً يمثلون أكثر من 30 دولة مختلفة، ويغطون سبعة مجالات رئيسية هي المحاسبة، والاقتصاد، والتمويل، وعلوم الإدارة والتشغيل، والتسويق، والسلوك التنظيمي، والاستراتيجية وريادة الأعمال. www.london.edu

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل معنا على البريد الإلكتروني: lbs@manaraglobal.com