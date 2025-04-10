الدوحة، قطر: أعلنت كلية "إتش إي سي باريس"، المصنفة ضمن أفضل كليات الأعمال على مستوى العالم في التعليم التنفيذي، عن تعاون استراتيجي مع "ماستركارد" لتكون الشريك الأكاديمي الرسمي لبرامجها التنفيذية في قطر. وتم الإعلان عن التعاون خلال حفل أُقيم في الحرم الجامعي الحديث للكلية في الدوحة، مما يعكس تأكيد الجانبين على الالتزام بتطوير التعليم التنفيذي في المنطقة.

ويجمع هذا التعاون بين الخبرة الأكاديمية لكلية "إتش إي سي باريس" وريادة "ماستركارد" في تكنولوجيا المدفوعات، لتوفير تجارب تعليمية مبتكرة ومصممة خصيصًا لقادة الأعمال في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وينطلق التعاون بين "إتش إي سي باريس" و"ماستركارد" مع إطلاق "برنامج زمالة ماستركارد في الذكاء الاصطناعي"، الذي يهدف إلى تزويد المديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين برؤية عملية معمقة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدفوعات والتكنولوجيا المالية والقطاع المالي بشكل عام. كما ستشمل الدورات القادمة قادة من القطاع العام، مما يعكس التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على مختلف الصناعات. يركز البرنامج على الجوانب العملية والاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، متناولًا موضوعات رئيسية مثل التحول الرقمي، وابتكار التكنولوجيا المالية، وحوكمة البيانات، والامتثال التنظيمي، والأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي، واكتشاف الاحتيال، إضافةً إلى التأثيرات الاستراتيجية لتقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية. وفي إطار جهودها لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، أطلقت ماستركارد "مركز الذكاء الاصطناعي المتقدم والتكنولوجيا السيبرانية" في دبي، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في الإمارات.

وسيتضمن هذا التعاون أيضًا إطلاق "برنامج ماستركارد لقيادة المرأة"، الذي يهدف إلى تمكين النساء في مجال الأعمال من التميز في المناصب العليا، وتعزيز تأثيرهن، وتوسيع شبكاتهن المهنية. من خلال وحدات تدريبية موجهة، سيتعلم المشاركون مهارات القيادة الأساسية مثل التنقل في الأنظمة البيئية المعقدة، واتخاذ القرارات على مستوى التنفيذيين والمجالس، وبناء مجموعة أدوات قيادية قوية. سينضم الخريجون إلى شبكة "ماستركارد لقيادة المرأة" (WLN)، وهي مجتمع ديناميكي يضم 49 فرعًا عبر جميع مناطق ماستركارد الخمس و6,500 عضو حول العالم، مما يعزز النمو المستمر والتواصل.

وبهذه المناسبة أكّد الدكتور بابلو مارتن دي هولان، عميد كلية "إتش إي سي باريس" في الدوحة، على الأثر التحولي لهذا التعاون، قائلاً: "ينبع التقدم الحقيقي من القيم المشتركة والالتزام العميق برسم ملامح المستقبل. وهذا التعاون ليس مجرد خطوة هامة، بل هو تجسيد لالتزام قطر بالابتكار والريادة العالمية. من خلال دمج إرث "إتش إي سي باريس" الأكاديمي مع خبرة "ماستركارد" في الصناعة، نحرص على تزويد المديرين التنفيذيين بالرؤية الاستراتيجية والمعرفة التحولية التي تمكّنهم من أن يصبحوا قادة أفضل ويحققوا تأثيرًا حقيقيًا في عصر التغيير التكنولوجي المتسارع."

ومن جانبها، قالت سيلين باهاديرلي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد :"تلتزم ماستركارد بتسريع التحول الرقمي من خلال تزويد القادة الحاليين والمستقبليين بالقدرات الأساسية اللازمة. يعكس تعاوننا مع "إتش إي سي باريس" في الدوحة التزامنا المشترك بتطوير المواهب التنفيذية ودفع الابتكار الفعلي، ليس فقط في خدمات القطاع المالي، ولكن عبر منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها."

ويتماشى هذا التعاون مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يساهم في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة. ومن خلال تمكين قادة الأعمال بالخبرات المتقدمة في التحول الرقمي، والابتكار، والقيادة الاستراتيجية، ستسهم المبادرة في تحقيق نمو مستدام وتأثير طويل الأمد في قطر والمنطقة.

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

-انتهى-

#بياناتشركات