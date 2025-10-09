ماكلين، فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ودبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "كلاريتيف" (Claritev)، الرائدة عالمياً في تحليلات الرعاية الصحية وتحليل المطالبات، وشركة "آي أو هيلث" (iOHealth-FZE)، المتخصصة في تقنيات الرعاية الصحية المُبتَكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي، عن إبرام اتفاقية استراتيجية تهدف إلى توفير منصة "أوبتيما إيه آي" (Optima AI) في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تضمن شركة "كلاريتيف" بموجب هذه الاتفاقية حقوقاً حصرية لترخيص منصة "أوبتيما إيه آي" التي طوّرتها شركة "آي أو هيلث" ودمجها وإعادة بيعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُمثِّل منصة "أوبتيما إيه آي" حلاً متطوراً من الجيل الجديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويُسهم في تبسيط الإجراءات المالية والإدارية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، مما يساعدهم على تقليل حالات رفض المطالبات، وتحسين آليات العمل، وتعزيز النتائج المالية.

ستسعى الشركتان معاً، من خلال دمج منصة "أوبتيما إيه آي" ضمن مجموعة منتجات وحلول "كلاريتيف" الحالية، إلى تمكين المستشفيات والعيادات والجهات الضامنة من رفع كفاءة إدارة المطالبات وتعزيز شفافيتها ودعم اتخاذ القرارات بالاعتماد على التحليلات المتقدمة التي تهدف إلى الارتقاء بالأداء الإكلينيكي والمالي على حد سواء.

وفي هذه المناسبة، قال ترافيس دالتون، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "كلاريتيف": "يمثِّل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة محورية ضمن استراتيجية التوسع العالمي التي تنتهجها ’كلاريتيف‘. فمن خلال تضافر جهودنا مع ’آي أو هيلث‘، سنقدم تقنية ذكاء اصطناعي متطورة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية والجهات الضامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف مساعدتهم على تعزيز وضعهم المالي مع تخفيف الأعباء الإدارية الملقاة على عاتقهم".

ومن جانبه، علّق الدكتور حيدر اليوسف، الرئيس التنفيذي لشركة "آي أو هيلث"، قائلاً: "نفخر بالتعاون مع ’كلاريتيف‘ لتوسيع نطاق انتشار منصة ’أوبتيما إيه آي‘. إن هذا التعاون الاستراتيجي يتجاوز مجرد كونه تكاملاً تقنياً، بل هو مسعى لإعادة صياغة المفاهيم التي يتبناها مقدمو خدمات الرعاية الصحية والجهات الضامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعاملهم مع الاستدامة المالية. ونسعى من خلال منصتنا المبتكَرة القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى تمكين جميع الأطراف المعنية من استرداد الإيرادات بوتيرة أسرع، والحد من أوجه القصور التشغيلي، لنصل في نهاية المطاف إلى بناء منظومة رعاية صحية أكثر ذكاءً وتتمحور حول خدمة المريض على أفضل وجه".

ستعمل شركتا "كلاريتيف" و"آي أو هيلث" معاً، بموجب بنود الاتفاقية، بشكل وثيق على جوانب التنفيذ والدمج والدعم المستمر، لضمان تمكين مؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكة المثمرة، بما ينعكس إيجاباً على جودة خدماتها.

نبذة عن "كلاريتيف"

تُعد "كلاريتيف" شركة متخصصة في تقنيات وبيانات وتحليلات الرعاية الصحية، وتركز على تحسين القدرة على تحمل التكاليف، والشفافية، والجودة في منظومة الرعاية الصحية. يقود الشركة فريق من الخبراء المتمرسين وخبراء تحليل البيانات والمبتكرين، وتقدم حلولاً وخدمات معززة بالتقنية تستند إلى مصادر بيانات متعددة وخبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً في مجال إعادة تسعير المطالبات. تعتمد "كلاريتيف" على تقنيات عالمية المستوى وحلول الذكاء الاصطناعي لدعم منصتها المؤسسية القوية التي توفر تحليلات معمّقة ومؤثرة لزيادة القدرة على تحمل التكاليف ودعم شفافية الأسعار، وتحسين تصميم الشبكات والمنافع. وتهدف "كلاريتيف"، عبر تطوير حلول مصممة خصيصاً لدعم جميع الأطراف الرئيسية في القطاع، بمن فيهم الجهات الضامنة، وأصحاب العمل، والمرضى، ومقدمو الخدمات، والأطراف الأخرى ذات العلاقة، إلى جعل الرعاية الصحية أكثر سهولة وتيسيراً للجميع، لتحقيق منظومة صحية عادلة ومستدامة للجميع.

تخدم "كلاريتيف" أكثر من 700 جهة ضامنة في قطاع الرعاية الصحية، وما يزيد على 100 ألف من أصحاب العمل، و60 مليون مستهلك، و1.4 مليون من مقدمي الخدمات المتعاقدين معها، ما يعكس حجم انتشارها الواسع.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: claritev.com.

نبذة عن "آي أو هيلث"

تأسست شركة "آي أو هيلث" في عام 2021، وسرعان ما رسّخت مكانتها شركةً رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المخصص للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعةً بطموحات وتأثير يمتدان إلى خارج حدود المنطقة. ويتمتع فريقا القيادة وخبراء تحليل البيانات في الشركة بخبرات إقليمية وعالمية مشتركة تمتد لعقود، وهو ما يقود مسيرة الابتكار في حلول الرعاية الصحية الذكية.

تتولى اليوم تقنيات الذكاء الاصطناعي المعرفي المبتكَرة التي طورتها شركة "آي أو هيلث" معالجة وتحليل البيانات المستخلصة من أكثر من 32 مليون سجل للمرضى في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتركز جوهر عمل "آي أو هيلث" على تصميم رحلات علاجية ذكية، لضمان أن يكون كل تفاعل في مسار الرعاية الصحية، بدءاً من الوقاية والتشخيص ووصولاً إلى العلاج والمتابعة، موجهاً ببيانات تحليلية ذكية ومصمماً لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، بما يضع صحة المريض وسلامته في مقدمة الأولويات.

تُجسِّد منصة "أوبتيما" (Optima)، وهي المنصة الأبرز التي طورتها الشركة لإدارة دورة الإيرادات، هذه الفلسفة على المستويين المالي والتشغيلي لقطاع الرعاية الصحية، لتكون بذلك الذراع التقنية التي تدعم استدامة المؤسسات الصحية.

فكما يرشد الذكاء الاصطناعي المرضى خلال مساراتهم العلاجية، تُمكِّن منصة "أوبتيما" مقدمي الخدمات من إدارة شؤونهم المالية بأسلوب أكثر ذكاءً، من خلال تقليل حالات رفض المطالبات، وتبسيط عمليات استرداد التكاليف، وحماية الموارد، بما يضمن تسريع وتيرة تقديم الرعاية وتحسين النتائج النهائية للمرضى، وهو ما يحقق التوازن المنشود بين الكفاءة المالية وجودة الرعاية المقدمة.

-انتهى-

#بياناتحكومية