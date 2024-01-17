الحملة تستمرّ من 15 يناير لغاية 10 مارس 2024

العملاء سيحصلون على درهم مقابل كلّ دقيقة يتأخر فيها الطلب عن الوقت المتوقّع لوصوله

السائقون لن يتحملوا مسؤولية أي تأخير في عمليات التوصيل، بل سيحصلون على التحفيز الدائم من الشركة للقيادة بأمان من خلال مكافآت القيادة الآمنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يطلق تطبيق "كريم" لخدمة توصيل الطعام من جديد حملة "درهم مقابل كلّ دقيقة تأخير" في دبي في الفترة بين 15 يناير – 10 مارس 2024، في مبادرة تَعِد العملاء بتعويضهم بدرهم إماراتي مقابل كلّ دقيقة يتأخر فيها طلبهم عن الوقت المتوقّع لوصوله.

ولن يتحمّل السائقون مسؤولية أيّ تأخير في عمليات التوصيل المقرّرة، علماً أنهم لن يتمكنوا من رؤية (الوقت المتوقّع لوصول الطلب) وسيتلقون الحوافز للقيادة بأمان من خلال مكافآت القيادة الآمنة التي تقدّم [المكافآت] عبر [العملية].

وفي معرض تعليقه على هذه الحملة، قال جاسكاران سينغ، نائب الرئيس لخدمة "كريم فود": "تهدف هذه الحملة إلى تحفيز السائقين على توصيل طلبات الطعام بدقة فائقة، ملتزمين بمواعيد التوصيل التي يتمّ إعلام عملائنا بها عبر تطبيقنا. ولا يعني ذلك أبداً أننا نشجّع السائقين على القيادة بسرعة عالية. وإننا نثق تماماً بأنّ تكنولوجيا توقّع وقت وصول طلبات الطعام وتتبّعها هي الأفضل في السوق، حيث نطمح باستمرار إلى اكتساب ثقة عملائنا والتأكيد على قدرتهم بالاعتماد علينا دوماً لتناول طعامهم في الوقت المتوقّع لوصوله كلّ مرة يطلبون فيها الطعام عبر تطبيقنا."

وأضاف: "لطالما كانت صحة وسلامة السائقين لدينا على رأس أولوياتنا، حيث نحرص على عدم رؤيتهم لمواعيد التوصيل المتوقّعة لكلّ طلب وعدم تحمّلهم مسؤولية أيّ تأخير في عمليات التوصيل. فالهدف الرئيسي من هذه الحملة هو في الواقع تعزيز كفاءة خدماتنا والمراهنة دوماً على تميزنا في خدمة عملائنا وتوصيل الطعام وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة."

وبالرغم من الازدحام المتزايد الذي تشهده طرقات دبي في الآونة الأخيرة، يؤكد تطبيق "كريم" لخدمات توصيل الطعام مواصلة التزامه بتوفير خدمة توصيل موثوقة يحصل العملاء من خلالها على طلباتهم في الوقت المحدّد، للاستمتاع بوجبة طازجة بامتياز. ويحرص تطبيق "كريم" على تعزيز دقة الوقت المتوقع لوصول الطلبات عبر إرسال السائقين الأقرب عادةً إلى المطعم المختار وموقع التوصيل المطلوب، في ظلّ التنسيق المتواصل مع المطاعم للتأكد من وصول الطلبات في الوقت المحدّد. وفي عام 2023، سجّل تطبيق "كريم" نسبة دقة في توصيل طلبات الطعام تخطّت 90%، حيث تم تسليم طلب واحد فقط من بين كل 20 طلبًا بعد موعد التسليم المتوقع.

لن يتحمل سائقو التوصيل أي مسؤولية عن التأخير في تسليم الطلبات، ولا يمكنهم رؤية وقت وصول الطلب المقدر، ويتم تحفيزهم للقيادة بأمان من خلال "مكافآت القيادة الآمنة" التي تقدمها كريم مقابل التزام السائقين بإجراءات سلامة الطرق.

تجدر الإشارة إلى أنّ خدمة توصيل الطعام من تطبيق "كريم" قد تمّ إطلاقها في دبي في عام 2020، لتصبح خلال فترة قياسية إحدى أبرز خدمات توصيل الطعام الرائدة على مستوى المنطقة. ويمكن الاستمتاع بهذه الخدمة المتميّزة في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن، علماً أنّ التطبيق يملك شبكة واسعة من المطاعم المتعاقد معها والتي تضمّ أكثر من 15 ألف مطعم ويؤمن فرص عمل للآلاف من السائقين.

ويمكن للعملاء المشتركين بخدمة "كريم بلص" الاستفادة مقابل 19 درهماً فقط في الشهر من خدمة التوصيل المجاني وخصومات قد تصل إلى 50% عند تناول الطعام في المطاعم المندرجة ضمن قائمة "DineOut" في تطبيق "كريم"، فضلاً عن مجموعة واسعة من المزايا الإضافية على خدمات أخرى.

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نبذة عن كريم

تعمل شركة كريم على بناء المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة وتحويل الأموال وغير ذلك عبر تطبيق موّحد. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة رائدة تكون مصدر إلهام للآخرين. ومنذ عام 2012، قامت شركة كريم بتوفير أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل لكباتنها، وتبسيط حياة 50 مليون عميل. كما وساهمت في نمو وازدهار أفضل المواهب في المنطقة، ودعم العديد من الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالهم. تتواجد شركة كريم حاليًا في أكثر من 70 مدينة في 10 دول من المغرب إلى باكستان.