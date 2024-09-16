لن يتحمل كباتن التوصيل المسؤولية عن أي تأخير في تسليم الطلب، وسيتم تحفيزهم على اتباع إجراءات السلامة من خلال " مكافآت القيادة الآمنة "

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق تطبيق "كريم" حملته "درهم مقابل كل دقيقة تأخير" لأول مرة في أبوظبي، والتي ستستمر من 2 سبتمبر إلى 31 أكتوبر من العام الجاري. تهدف الحملة إلى تعزيز ثقة العملاء بخدمة كريم لتوصيل الطعام من خلال تعويضهم بدرهم إماراتي عن كل دقيقة يتأخر فيها طلبهم عن الوقت المحدد للتوصيل، مما يعكس التزام التطبيق بتقديم خدمة موثوقة وترسيخ مكانته كأحد أبرز مزودي خدمات التوصيل في المنطقة.

ويهدف التطبيق من خلال هذه الحملة إلى ضمان الدقة في أوقات تسليم الطلبات وتعزيز ثقة عملائه به دون تشجيع كباتن التوصيل على السرعة، حيث لن يتحمل كباتن التوصيل أي مسؤولية عن تأخر أي طلب؛ مما يمكّنهم من العمل بأمان وراحة، وتطبيق أعلى معايير السلامة.

وفي معرض تعليقه على هذه الحملة، قال جاسكاران سينغ، نائب الرئيس لخدمة "كريم فود": "نثق تماماً بأنّ قدراتنا التقنية لتوقّع وقت وصول طلبات الطعام وتتبّعها هي الأفضل في السوق، حيث نطمح باستمرار إلى اكتساب ثقة عملائنا وتعزيز اعتمادهم علينا لاستلام طلباتهم في الوقت المتوقّع لوصوله في كلّ مرة يطلبون فيها عبر تطبيقنا".

وأضاف: "تأتي صحة وسلامة كباتن التوصيل على رأس أولوياتنا. ونحرص على سلامتهم عبر تطبيق تدابير السلامة لضمان قيادتهم بمسؤولية، وتوفير "مكافآت القيادة الآمنة"، والتي تشجعهم على اتباع بروتوكولات السلامة على الطريق خلال كل عملية توصيل."

وأطلقت حملة "درهم مقابل كل دقيقة تأخير" لأول مرة في دبي عام 2023. يستخدم كباتن التوصيل تطبيق مخصص يمنعهم من رؤية الوقت المتوقع لوصول الطلبات، مما يخفف عنهم أي ضغوط زمنية قد تدفعهم للإسراع في التوصيل. كما، حصل الكباتن على حوافز تشجيعية من خلال برنامج "مكافآت القيادة الآمنة"، والذي كرّم 15 كابتن أسبوعيًا بمكافآت نقدية، تقديرًا لالتزامهم بمعايير السلامة واتباعهم التدابير اللازمة على الطرق لضمان توصيل الطلبات بأمان وكفاءة.

ويستمر التطبيق في التزامه بتقديم خدمة توصيل موثوقة تضمن وصول الطلبات في الوقت المحدد، على الرغم من الازدحام المتزايد الذي تشهده الطرقات في الآونة الأخيرة بسبب موسم العودة إلى المدارس وعودة السكان من العطلات الصيفية. حيث حقق التطبيق، خلال عام 2023، نسبة مرتفعة في دقة التوصيل، حيث تم تسليم 19 طلبًا من أصل 20 في الموعد المتوقع.

ويعتمد التطبيق على تقنيات مبتكرة لتعزيز دقة الوقت المتوقع لوصول الطلبات، من خلال توجيه السائقين الأقرب إلى المطعم المختار وموقع التوصيل، إضافةً إلى التنسيق المستمر مع المطاعم لضمان تسليم الطلبات في الأوقات المحددة، ما يساهم في تحسين تجربة العملاء بشكل عام.

من الجدير بالذكر أن خدمة توصيل الطعام من تطبيق "كريم" بدأت في دبي في عام 2020، وسرعان ما أثبتت نفسها كإحدى أبرز خدمات توصيل الطعام في المنطقة. اليوم، يمكن الاستفادة من هذه الخدمة المتطورة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن، من خلال شبكة واسعة آلاف من المطاعم وتوفر فرص العمل لملايين الكباتن. ويواصل التطبيق توسع نطاقه بإطلاق "كريم فود" في أبوظبي هذا العام، مما يعزز من قدرته على تقديم خدمات توصيل متميزة لمزيد من العملاء.

كما يمكن للعملاء المشتركين ببرنامج "كريم بلس" في دبي وأبوظبي الاستفادة من خدمة التوصيل المجاني الغير محدود، وخصومات خاصة بالمشتركين على طلبات الطعام والبقالة، وخصومات حصرية تصل إلى 50% عند تناول الطعام في المطاعم المندرجة ضمن قائمة "DineOut"، واسترداد الرصيد على 10 رحلات كل شهر، بالإضافة إلى خصومات على تنظيف المنزل والغسيل، وCareem Bike، فضلاً عن مجموعة واسعة من المزايا الإضافية على خدمات أخرى. يوفّر العملاء ما يقارب 300 درهم إماراتي شهرياً من خلال اشتراكهم، مقابل رسوم شهرية تبلغ 19 درهماً فقط.

نبذة عن كريم:

تعمل شركة كريم على بناء المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة وتحويل الأموال وغير ذلك عبر تطبيق موّحد. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة رائدة تكون مصدر إلهام للآخرين. ومنذ عام 2012، قامت شركة كريم بتوفير أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل لكباتنها، وتبسيط حياة 50 مليون عميل. كما وساهمت في نمو وازدهار أفضل المواهب في المنطقة، ودعم العديد من الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالهم. تتواجد شركة كريم حاليًا في أكثر من 70 مدينة في 10 دول من المغرب إلى باكستان.

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