تلقت الفلبين أكثر من 5 مليار درهم إماراتي (1.35 مليار دولار) كتحويلات من الإمارات في عام 2023

يمكن للعملاء تحويل مبالغ تصل قيمتها 45 ألف درهم إماراتي في عملية واحدة وحتى 135 ألف درهم إماراتي شهرياً عبر "كريم باي "

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وسّعت "كريم باي"، المحفظة الرقمية ومنصة التكنولوجيا المالية ضمن تطبيق "كريم" الشامل، خدمتها للتحويلات المالية الدولية إلى الحسابات المصرفية في الفلبين. وأصبح يمكن للمقيمين في الإمارات إرسال مبالغ تصل إلى 45 ألف درهم إماراتي في كل عملية وحتى 135 ألف درهم إماراتي شهرياً مع وقت متوسط للتحويل يبلغ 7 دقائق فقط.

تصل التحويلات إلى المستلم في دقائق باستخدام رقم حساب المستلم ورمز التصنيف الخاص به أو IBAN، بأسعار صرف تنافسية وبسرعة فائقة. ويحصل العملاء على المبلغ الكامل الذي يظهر في التطبيق بعد خصم أي رسوم مصرفية تفرضها البنوك في الفلبين.

يُعد إطلاق خدمة التحويلات الفورية إلى الفلبين أحدث إضافة إلى مسارات تحويل الأموال في "كريم"، والتي تشمل الهند وباكستان والمملكة المتحدة. قام أحد عملاء كريم في عام 2024 بنقل 45 ألف درهم إماراتي إلى مستلم في الهند خلال 37 ثانية فقط. وقام عميل آخر بنقل أكثر من 504 ألف درهم إماراتي من الإمارات إلى باكستان من خلال محفظة "كريم باي".

علق محمد السعدي، نائب رئيس كريم باي: "تمثل التحويلات المالية خدمة أساسية لملايين العوائل في الإمارات ومن الضروري أن يكون لديهم وسيلة سهلة وميسرة لإجرائها. ونفخر بنجاح خدمة التحويلات إلى الهند وباكستان والمملكة المتحدة، مما يتيح لعملائنا في الإمارات إرسال الأموال إلى بلادهم بسهولة. ونتطلع إلى توسيع هذه الخدمة القيمة لتشمل شرائح أخرى من سكان الإمارات.

وأطلقت خدمة "كريم باي" برنامج إحالة جديد لمستخدمي التحويلات المالية حيث سيتم مكافأة المستخدمين الجدد بمبلغ 40 درهم في محفظة "كريم باي" عند أول تحويل دولي لهم باستخدام رابط الإحالة.

تسهل محفظة "كريم باي" إدارة المال للعملاء والكباتن وأصحاب الأعمال من خلال مجموعة من الخدمات، تشمل دفع الفواتير والتحويلات المحلية والدولية.

لإجراء تحويل دولي إلى الفلبين أوالهند أو باكستان أو المملكة المتحدة، يرجى فتح أو تنزيل تطبيق "كريم" والنقر على 'إرسال الأموال' على شاشة "كريم باي" الرئيسية.

نبذة عن شركة "كريم":

تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثّل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين. وانطلاقاً من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 2,5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 50 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.careem.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

موزه المرزوقي

mouza.almarzooqi@hillandknowlton.com

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