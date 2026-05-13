دبي، الإمارات العربية المتحدة – في وقت يشهد فيه قطاع الأغذية في المنطقة تحولات متسارعة مدفوعة بعوامل تتعلق بالأمن الغذائي واستقرار سلاسل الإمداد وثقة المستهلك، كشفت عن ارتفاع ملحوظ في الطلب على كاميليشيس في ظل توجه متزايد من المستهلكين في دولة الإمارات نحو المنتجات المحلية الموثوقة والمصنّعة داخل الدولة،ويعكس هذا التحول تغيراً واضحاً في سلوك المستهلكين، حيث لم تعد قرارات الشراء مرتبطة بالسعر أو التفضيل فقط بل أصبحت مرتبطة بعوامل الاستدامة والاستقرار وجودة الإنتاج المحلي، والقدرة على توفير منتجات غذائية موثوقة ضمن بيئة إقليمية تشهد تحديات لوجستية وتقلبات في سلاسل التوريد العالمية.

وأكد هشام يحيى، الرئيس التنفيذي بالوكالة لكاميليشيسأن المستهلك اليوم أصبح أكثر وعياً بأهمية مصدر الغذاء واستمرارية توفره، مشيراً إلى أن المنتجات المحلية باتت تمثل عنصر ثقة واستقرار بالنسبة للعائلات والمستهلكين داخل الدولة.

وقال: “ما نشهده اليوم يتجاوز مجرد زيادة في الطلب على الحليب أو المنتجات الغذائية، بل يعكس تحولاً أوسع في طريقة تفكير المستهلك تجاه الغذاء بشكل عام، هناك اهتمام متزايد بالمنتجات المحلية التي تجمع بين الجودة والاستقرار والموثوقية، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم حالياً".

وأضاف: “دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة غذائية متقدمة وقادرة على التكيف، واليوم نرى المستهلك يقدّر هذا الاستثمار بشكل أكبر من أي وقت مضى، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنتجات يتم إنتاجها محلياً وفق أعلى المعايير".

ويأتي هذا النمو في وقت تتزايد فيه أهمية الإنتاج المحلي ضمن الاستراتيجيات الاقتصادية والغذائية لدول الخليج، حيث أصبحت القدرة على توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية من داخل الدولة عاملاً أساسياً في تعزيز المرونة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية.

وترى كاميليشيس أن هذا التحول لم يعد يقتصر على شريحة محددة من المستهلكين، بل أصبح يشمل فئات متنوعة تضم العائلات، والمستهلكين المهتمين بالصحة، والأفراد الباحثين عن منتجات تجمع بين الجودة الغذائية والثقة في مصدر الإنتاج، كما يتماشى هذا التوجه مع النمو المتسارع في الطلب على المنتجات الغذائية الطبيعية والوظيفية، حيث يواصل حليب الإبل تعزيز مكانته كخيار غذائي عصري يتوافق مع أنماط الحياة الحديثة، لما يتمتع به من قيمة غذائية عالية وارتباطه بالإنتاج المحلي المستدام.

وتواصل كاميليشيس الاستثمار في تطوير منتجاتها وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للصناعات الغذائية المتقدمة والمستدامة.

نبذة عن كاميليشيس

تأسست كاميليشيس كمبادرة مستوحاة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتم إطلاق العلامة التجارية في الأسواق عام 2006 تحت مظلة مصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته.

وتضم مزرعة كاميليشيس في دبي واحدة من أكبر وأكثر منشآت إنتاج حليب الإبل تطوراً على مستوى العالم، حيث تحتضن ما يقارب 7,000 رأس من الإبل، وتنتج نحو 3 ملايين لتر من الحليب سنوياً.

وتشمل منتجات الشركة حليب الإبل الطازج والمنكّه، وحليب الإبل المجفف، والآيس كريم، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات التي تتميز بقيمتها الغذائية العالية وسهولة هضمها، بما يلبي تطلعات المستهلكين الباحثين عن خيارات غذائية طبيعية وعالية الجودة.

