أعلنت شركة "كامل باي"، الشركة الرائدة في مجال التقنية المالية والوصول المالي لما يزيد عن 350 ألف موظف عبر أكثر من 700 شركة في مختلف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، عن اختيارها من قبل مصرف الإنماء لإبرام مذكرة تفاهم استراتيجية، لتقديم حلول مالية مبتكرة في خدمات الرواتب، معززًا مكانتهما كأحد أبرز المؤسسات المالية تطورًا وابتكارًا في المملكة.

تشكل هذه الشراكة محطة فارقة في مسيرة تطوير مستقبل حلول الرواتب والخدمات المالية الرقمية في المملكة، إذ تجمع بين البنية التحتية الموثوقة والمتكاملة لمصرف الإنماء والمنصات الرقمية المتقدمة لكامل باي. ومن خلال هذا التعاون، سيتمكن أصحاب العمل من إدارة الرواتب بطرق آمنة ومرنة وألية بالكامل، بينما يحظى الموظفون بإمكانية وصول فوري وسلس وآمن إلى مستحقاتهم المالية عبر حلول البطاقات مسبقة الدفع المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم اليومية.

وبما يتجاوز مجرد التميز التشغيلي، تعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة تقوم على تمكين الأفراد ماليًا وتعزيز الشمول المالي وبناء مستقبل يتيح للعمالة في المملكة أدوات مالية حديثة، تلبي تطلعاتهم بكرامة وسهولة.

وانسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، تبرز هذه الاتفاقية التوجه الاستراتيجي لمصرف الإنماء تحت شعار »نبتكر لنتقدم«، وتؤكد في الوقت ذاته التزام كامل باي بريادة الشمول المالي المدعوم بالتقنية على نطاق واسع. ومعًا، يضع الطرفان معايير جديدة للتحول الرقمي، وابتكار حلول الرواتب، ودعم الاقتصاد — إيذانًا ببدء عصر جديد من الوصول المالي العادل والشامل لعمالة المملكة ومجتمع الأعمال.

