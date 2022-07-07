· احتفلت كارفور باليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية من خلال تزويد العملاء أكياس بديلة صديقة للبيئة

· ستستبدل العلامة التجارية أكياس البلاستيك المستخدمة لمرة واحدة عند صناديق الدفع في كافة فروعها في مصر

القاهرة، مصر: تواصل كارفور التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في مصر، مهمتها لتحقيق مستقبل خالٍ من البلاستيك، من خلال توفير بدائل مستدامة للأكياس البلاستيكية عند صناديق الدفع، في خطوةٍ تهدف إلى تشجيع العملاء على اعتماد نمط حياة خالٍ من البلاستيك المستخدم لمرة واحدة. وتأتي هذه المبادرة، التي أطلقتها كارفور في إطار الاحتفال باليوم العالمي للحد من استخدام البلاستيك، تماشياً مع تعهد شركة "ماجد الفطيم" بالتوقف عن استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في كافة عملياتها بحلول العام 2025 والتخلص التدريجي من الأكياس البلاستيكية في متاجر كارفور مصر 2022.

بالإضافة إلى استخدام أكياس التسوق الصديقية في متاجرها في مصر، قامت كارفور بتوزيع أكثر من 10 آلاف كيس بلاستيكي قابل لإعادة الاستخدام وذلك للاحتفال باليوم العالمي للحد من استخدام البلاستيك الواقع في 3 يوليو. بالإضافة إلى مبادرة ، تتيح من خلالها الفرصة للعملاء لاختيار الشكل المناسب للحقائب الصديقة للبيئة في ركن خاص للطباعة مجاناً.

وقامت كارفور بتوفير مجموعة مجانية متنوعة من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام بأحجام مختلفة وتصاميم مميزة للعملاء الذين ينفقون أكثر من 500 جنيه مصري في جميع فروع السوبر ماركت والهايبر ماركت. الأمر الذي شجع العملاء والزائرين على التسوق بمسؤولية خاصة في ظل حصولهم على مجموعة متنوعة من الخيارات. وعلى مدار أسبوع قامت كارفور بتحفيز عملاء ماي كلوب MyCLUB بمنحهم نقاط ولاء إضافية عند استخدامهم أو شرائهم الأكياس الصديقة للبيئة حيث تم تقديم أكثر من 300.000 نقطة ولاء حتى الآن ويتوقع بائع التجزئة الرائد أن يصل إلى 600.000 نقطة بنهاية الأسبوع.

وقال فيليب بيجييون، مدير كارفور مصر لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "نحن متحمسون جداً للإعلان عن أحدث مبادراتنا الخاصة بالتخلص من البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، والتي تشكل دلالة على التزامنا الراسخ بضمان مستقبل أكثر مراعاةً للبيئة لمجتمعنا. وتتخذ كارفور خطوات إيجابية نحو التخلص بصورة كاملة من استخدام أكياس التسوق البلاستيكية التي تُستخدم مرة واحدة بحلول 2025 حيث بدأت في التخلص التدريجي من الأكياس البلاستيكية في متاجرها بمصر بحلول نهاية 2022. ويمثل اليوم خطوة إضافية نحو تحقيق اقتصاد دائري، يتماشى مع استراتيجية الاستدامة الخاصة بنا".

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