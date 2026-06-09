دبي، فعّلت Capital.com، منصة التداول العالمية عبر الإنترنت، الميزة الإضافية "خادم بروتوكول سياق النموذج" (MCP) التي تمنح العملاء الوصول إلى المنصة من داخل بيئة مساعد الذكاء الاصطناعي التي يختارونها. وستشكل الإضافة أداة مجانية مفتوحة المصدر تربط حساب المتداول على Capital.com مباشرة بمساعد ذكاء اصطناعي على جهازه. وبفضل التوافق مع أدوات تشمل كودكس، وتطبيق كلود للكمبيوتر، وكورسر، يضيف هذا الدمج بيانات السوق المباشرة، والصفقات المتاحة، وانكشاف المحفظة، والأسعار التاريخية، ومواقف العملاء بصورة مجمّعة إلى بيئة البحث التي يعمل ضمنها العميل أصلاً، ما يغنيه عن التنقل عبر المنصات بين مرحلتي التحليل والتنفيذ.

وبذلك، يمكن للعملاء تنفيذ الصفقات مباشرة من داخل مساعد الذكاء الاصطناعي، على أن تمر كل الطلبات عبر تسلسل إلزامي من خطوتين للمعاينة والتأكيد قبل التنفيذ. ويسهم توافر ذلك السياق بمكان واحد في دعم اتخاذ قرارات مدروسة بعناية أكبر، خصوصاً حين تحدّ ضغوط الوقت من نطاق المراجعة المتاحة قبل التصرف.

ويعمل الخادم كأداة محلية على جهاز العميل نفسه. ولا تتحكم منصة Capital.com في بيئات الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع تلك الأداة، لذلك يجب على العملاء مراجعة شروط البيانات والخصوصية لأي مساعد ذكاء اصطناعي يختارون استخدامه. ولا يتخذ الخادم قرارات التداول ولا يقترحها، إذ تظل كل قرارات التداول بيد العميل وحده. ولا تغيّر الأداة المخاطر المرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات ولا تبددها. ويمكن للعملاء اختبار كل وظائف الخادم في بيئة تجريبية قبل ربطها بحساب نشط.

وتعليقاً على البنية الجديدة للخادم، قال ساشا غوبوتشكين، الرئيس التنفيذي للمنتجات لدى Capital.com: "يستخدم عملاؤنا أدوات الذكاء الاصطناعي لإجراء أبحاث حول السوق، وهذا دفعنا للتساؤل عما يحدث لجودة القرار بين لحظة تكوين الرأي ولحظة التصرف بناءً عليه؟ فإذا كان الجواب أنهم ينتقلون عبر المنصات، ويفقدون السياق، وينفّذون في ظروف مختلفة عن تلك التي حللوها، تشكل تلك مشكلة بنيوية لهم. لذلك تم تصميم هذا الدمج للمساعدة على سدّ تلك الثغرة، لا لجعل التداول أسرع، بل لجعل المسار من البحث إلى القرار أكثر اتساقاً".

وقال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لشركة Capital.com في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "حرصت دولة الإمارات على إنشاء البنية التحتية المناسبة للتبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، وهذا الدمج يجسّد ذلك التوجه. فالعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يستخدمون هذه الأداة يفعلون ذلك عبر منصة خاضعة لأنظمة هيئة سوق المال، وبالحوكمة وإجراءات حماية العملاء ذاتها التي تسري على كل جوانب خدماتنا. لا تغيّر الأداة طبيعة السوق، بل حجم المعلومات التي يمكن للعميل الاستناد عليها في قراره قبل التصرف. ولا يصحّ هذا التمييز إلا إذا كانت الأداة محكومة بإطار تنظيمي سليم، وذلك ينطبق على أداتنا".

ما يدعمه خادم بروتوكول سياق النموذج من Capital.com

بيانات السوق المباشرة عبر مجالات العملات الأجنبية والعملات المشفرة والسلع والمؤشرات

مراجعة آنية للمحفظة تشمل الصفقات المتاحة والطلبات قيد التنفيذ والانكشاف

بيانات الأسعار التاريخية ومواقف العملاء

معاينة وتأكيد مدمجان من خطوتين عند تنفيذ الطلبات

التوافق مع البيئات البحثية والبرمجية الرائدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

تتوفر هذه الأداة مجاناً لعملاء Capital.com الحاليين دون اشتراك إضافي

وتتوفر أداة "خادم بروتوكول سياق النموذج" (MCP) الآن دون تكلفة إضافية للعملاء المؤهلين لدى شركة "كابيتال كوم مينا سيكيوريتيز تريدينج" ذ.م.م، المرخّصة من هيئة الأوراق المالية والسلع والخاضعة لأنظمتها. وتتوفر وثائق الإعداد لكل بيئات الذكاء الاصطناعي المدعومة عبر الرابط التالي: https://help.capitalccmena.com/hc/en-us/articles/34503224230674-How-to-set-up-the-Capital-com-AI-MCP-Server

ويشار إلى أن Capital.com غير مسؤولة قانونياً عن خادم بروتوكول سياق النموذج الوارد ذكره ولا عن سلوك نماذج اللغة الضخمة.

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