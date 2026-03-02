القاهرة، أعلنت شركة كابجيميني اليوم عن شراكة استراتيجية جديدة مع أوبن إيه آي لتسريع مرحلة جديدة من التحول المؤسسي المعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال منصة فرونتير، المنصة الجديدة من أوبن إيه آي لبناء ونشر وإدارة زملاء العمل بالذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم أداء مهام حقيقية عبر المؤسسة. بصفتها عضوًا مؤسسًا في تحالف OpenAI Frontier Alliance، ستعمل كابجيميني على معالجة فجوة الفرص في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التركيز على تحديات الأعمال والبيانات والتنظيم ودمج الأنظمة التي تواجه العملاء، بهدف نشر الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة بالكامل. ومن خلال الجمع بين الخبرة العميقة في القطاعات والمجالات المحددة، وقدرات البيانات والحوكمة، والأصول الرقمية والتحويلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الجاهزة للنشر، تمتلك كابجيميني موقعًا مميزًا لمساعدة الشركات على إعادة تعريف كيفية بناء وتشغيل الوكلاء داخل مؤسساتهم، بما يضمن نشر الذكاء الاصطناعي بأمان، وتشغيله بشكل موثوق، وتوسيعه على نطاق الأعمال.

تقدم كابجيميني خبرة واسعة في القطاعات المختلفة، وقدرات استراتيجية وتحولية متقدمة، إضافة إلى حلول متطورة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والحوسبة السحابية، بما يتيح تنفيذ تحول أعمال متكامل وشامل لعملائها حول العالم. وبدعم من خبرات أوبن إيه آي البحثية ومنتجاتها في مجالات سحابة الذكاء الاصطناعي المؤسسية، والوكلاء، وواجهات البرمجة (APIs)، وChatGPT Enterprise، ستعمل كابجيميني على تطوير نماذج تشغيل جديدة للذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، وإعادة تصميم سير العمل متعدد الوكلاء، بما يمكّن العملاء من تسريع تحقيق القيمة عبر مختلف وحدات الأعمال.

ومع اعتبار عام 2026 «عام الحقيقة للذكاء الاصطناعي»، حيث تلتزم أكثر من نصف المؤسسات باستثمارات مستدامة تمتد لعدة سنوات، يشهد السوق تحولًا من مرحلة التجارب المحدودة إلى مرحلة خلق قيمة طويلة الأجل. وفي الوقت ذاته، يدرك القادة أن العائق الرئيسي أمام توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي لم يعد يتمثل في التكنولوجيا نفسها، بل في جاهزية البيانات، ونماذج التشغيل، والبنية التكنولوجية والتمكين الرقمي، فضلًا عن الخبرات القطاعية والوظيفية المتخصصة.

قال براد لايتكاب، الرئيس التنفيذي للعمليات في أوبن إيه آي: "ستساعد شراكتنا متعددة السنوات مع كابجيميني على تقديم زملاء عمل بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات. خبرة كابجيميني في التحول والتنفيذ العالمي، إلى جانب قيادة أبحاث ومنتجات أوبن إيه آي، ستساعد على سد الفجوة بين ما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي المتقدم وما يمكن للشركات نشره فعليًا باستخدام الوكلاء."

من جانبه، قال أيمن عزت، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني: "تعزز شراكتنا الاستراتيجية مع أوبن إيه آي حول منصة فرونتير موقعنا في طليعة التحول المؤسسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. فمن خلال الجمع بين خبراتنا وأصولنا المتخصصة ونماذج أوبن إيه آي المتقدمة ومنصتها الرائدة، نستطيع التحرك بسرعة أكبر، وبناء حلول أكثر ذكاءً، وابتكار إمكانات لم تكن ممكنة من قبل. ونرى في هذه الشراكة تعاونًا استراتيجيًا طويل الأمد سيُسهم في تشكيل مستقبل قطاعنا."

بصفتها شريكًا في OpenAI Frontier Alliance، ستقوم كابجيميني بإنشاء وحدة تنفيذ رئيسية لمنصة OpenAI Enterprise Frontier على نطاق واسع، تضم خبراء ذكاء اصطناعي من جميع أنحاء نظامها العالمي، للعمل جنبًا إلى جنب مع فريق Forward Deployed Engineering (FDE) التابع لأوبن إيه آي. سيساعد هذا الفريق المخصص من المحترفين المعتمدين من أوبن إيه آي العملاء على الانتقال من تجربة الذكاء الاصطناعي إلى عمليات موسعة عبر وحدات الأعمال والأسواق والجغرافيات، مع الحفاظ على جودة عالية ومستوى الحوكمة المناسب لتحقيق أثر ملموس. وستعمل الشركتان معًا على تطوير حلول صناعية مخصصة تركز على قطاعات محددة، مثل المنتجات الاستهلاكية والتجزئة، والخدمات المالية، وعلوم الحياة، والطاقة والمرافق.

مع إدراك معظم المؤسسات أنها بحاجة إلى توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي أو المخاطرة بفقدان الفرص الاستراتيجية وتراجع القدرة التنافسية، تمثل هذه الشراكة لحظة محورية للمؤسسات. معًا، تنوي كابجيميني وأوبن إيه آي تقديم المنتجات المؤسسية للذكاء الاصطناعي وقدرات التنفيذ اللازمة لتحقيق نتائج أعمال ملموسة على مستوى المؤسسة.

نبذة عن كابجيميني

تُعد كابجيميني شريكًا عالميًا في تحولات الأعمال والتكنولوجيا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، وتعمل على تحقيق قيمة ملموسة للأعمال عبر توظيف التكنولوجيا والابتكار والكوادر البشرية. وبخبرة تمتد لنحو 60 عامًا، تضم المجموعة أكثر من 420 ألف موظف في أكثر من 50 دولة، وتقدّم خدمات وحلولًا متكاملة اعتمادًا على خبرتها العميقة في مختلف القطاعات وشبكة شركائها العالمية، مستفيدة من قدراتها في مجالات الاستراتيجية والتكنولوجيا والتصميم والهندسة وعمليات الأعمال. وقد بلغت إيرادات المجموعة عالميًا في عام 2025 نحو 22.5 مليار يورو.

