

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فرتشو للعلاقات العامة والتسويق، وهي وكالة علاقات عامة مقرها دبي، عن تعزيز حزمة خدماتها في مجال الاتصالات الاستراتيجية للشركات الناشئة والشركات قيد النمو في إمارتي دبي وأبوظبي ومختلف أنحاء دولة الإمارات.

وفي سياق متصل، وبحسب بيانات Startup Genome، بلغت قيمة منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي 4.2 مليار دولار أمريكي مع نمو سنوي نسبته 7.7%، فيما يبلغ معدل الجولات التمويلية من فئة ألف نحو 11 مليون دولار أمريكي، وهو رقم يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 6.8 مليون دولار، ويتخطى كذلك مراكز ابتكار راسخة مثل طوكيو (2.2 مليون دولار)، ولندن (8.8 مليون دولار)، وبرلين (10.2 مليون دولار).

وقال فراس سليم، الرئيس التنفيذي لـ شركة فرتشو للعلاقات العامة والتسويق: «الشركات الناشئة اليوم لا تحتاج إلى التمويل فحسب، بل إلى خدمات الدعم التسويقي المتمثلة بالاتصال الاستراتيجي والسردية المؤسسية والشفافية والحوكمة. ويدّل تجاوز معدل التمويل لجولات ألف في أبوظبي لنظيره في عدد من المدن الرائدة عالمياً، الى أن منظومة الشركات الناشئة في الإمارات هي منافس عالمي بامتياز".

وانطلاقاً من دور وكالات العلاقات العامة في تمكين المبتكرين في المنطقة من الحضور في صدارة النقاشات العالمية حول التكنولوجيا والاستدامة وريادة الأعمال، تُسهم هذه الوكالات في تحويل الإنجازات التجارية للشركات الناشئة إلى سرديات مؤثرة تتردد لدى جمهور إقليمي ودولي. وتركّز هذه الشركات على الظهور الإعلامي واتصالات المستثمرين والمكانة السوقية.

وتواصل أبوظبي ودبي جذب تمويل رأسمالي قياسي عبر مجالات التقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المناخية، بما يكرّس دور الامارات كعاصمة عالمية للابتكار والاستثمار.

وأضاف سليم: «قياس نمو منظومة الشركات الناشئة لا يقتصر فقط على حجم التمويل الذي يعتبر عامل حاسم، غير أن هناك عناصر لا تقل أهمية مثل الظهور والمصداقية والصورة العالمية. عندما يبحث المستثمرون الدوليون عن شركات ناشئة في دبي أو أبوظبي لتمويلها، ينبغي أن يجدوا روّاد أعمال جاهزين إعلامياً واستثمارياً ومُستقبلياً. ورسالتنا في فرتشو هي تحويل هذا الظهور إلى ميزة تنافسية».

وتُعد فرتشو، التي تتخذ من دبي مقراً لها، شركة استشارات اتصالات رائدة متخصصة في العلاقات العامة والهوية المؤسسية والعلاقات الإعلامية. وبناءً على فهم معمّق للسياق الإقليمي ورؤية مستقبلية، تتعاون فرتشو مع مؤسسات رائدة وشركات ناشئة وعلامات عالمية لصياغة قصص مؤثرة لها في الشرق الأوسط.

نبذة عن شركة "فرتشو" للعلاقات العامة والتسويق:

تأسست شركة "فرتشو" للعلاقات العامة والتسويق في العام 2007، وهي تأتي في مقدمة شركات الاتصالات التسويقية في العالم العربي والتي توفر قائمة واسعة من خدمات الاتصال والتي تتضمن العلاقات العامة والتسويق الرقمي والتدريب الإعلامي وغيرها. وتتميز هذه الخدمات بتبنيها لمعايير دولية عالية ناتجة عن مجموعة الخبراء الاستشاريين الذين يعملون في الشركة والذين يملكون خبرات تراكمية في الأسواق الذين عملوا فيها. كما تشمل خدمات الشركة العلاقات الإعلامية وإدارة الأزمات وتنظيم المؤتمرات وتحليل المحتوى وغيرها.

