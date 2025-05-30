القمة السنوية الثانية تستعرض آخر ابتكارات الذكاء الاصطناعي وقصص نجاح العملاء

القمة تسلط الضوء على تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جوجل كلاود لتمكين القطاع الحكومي في قطر بتقنيات موثوقة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

الدوحة، قطر - تحت رعاية سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقدت جوجل كلاود اليوم قمتها السنوية الثانية في الدوحة، في احتفال جمع أكثر من 1500 من قادة القطاع والمطورين وخبراء تكنولوجيا المعلومات. وصادف عقد هذه القمة مرور عامين على إطلاق منطقة جوجل كلاود السحابية في الدوحة، والتي ساهمت بتمكين الابتكار المحلي، واستكشاف أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وتقنيات الحوسبة السحابية. وشهد الحدث إطلاق حوار ومناقشات وإعلانات هامة حول قضايا التعاون الاستراتيجي، بما في ذلك أحدث التطورات في تعاون جوجل كلاود مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يهدف إلى دفع عجلة التحول الرقمي في قطر.

وتُسلّط قمة جوجل كلاود في الدوحة الضوء على المنظومة التكنولوجية النابضة بالحياة في قطر، والتزام جوجل كلاود بها. وشهدت القمة كلمات رئيسية ألقاها مسؤولون تنفيذيون في جوجل كلاود وقادة قطريون، وفّرت للحضور رؤى ثاقبة بشأن تقنيات الذكاء الاصطناعي التحويلية مثل جيميني، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وتطبيق NotebookLM. كما استمع الحضور إلى قصص مُلهمة لنجاحات العملاء، وشاركوا في جلسات نقاش حول إدارة البيانات والأمن السيبراني. ومن المُنتظر أن تلعب هذه الشراكة المُستمرة بين جوجل كلاود وقطر دوراً مهماً في بناء منظومة مرنة وآمنة ومتطورة رقمياً في البلاد.

وبهذه المناسبة، قال السيد سامي محمد الشمري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "لقد شكل تعاوننا مع جوجل كلاود عاملاً تمكيناً في رحلتنا نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار .فمنذ إطلاق منطقة جوجل السحابية في الدوحة قبل عامين، أثمر هذا التعاون عن نتائج ملموسة تدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في مجالات مثل تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتقديم خدمات آمنة وذات قابلية للتوسع، وتنمية القوى العاملة بالمهارات الرقمية المتطورة".

وأضاف الشمري: "من خلال توفيرها تقنيات سحابية متطورة، فإن جوجل كلاود تدعم جهود مختلف الكيانات من الابتكار، وتحسين تقديم الخدمات، وتسريع وتيرة التقدم عبر القطاعات الرئيسية .كما تلعب إسهاماتهم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات دورًا محوريًا في تطوير المواهب الرقمية المحلية وتزويد القوى العاملة لدينا بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات الغد .وإننا نتطلع قدمًا لمواصلة هذه الشراكة والعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق الأهداف الطموحة للأجندة الرقمية 2030ورؤية قطر الوطنية2030 . "

من جانبه، قال غسان كوستا، مدير عام جوجل كلاود في قطر وعُمان والبحرين والعراق: "يمثل انعقاد قمة جوجل كلاود في الدوحة، محطة محورية في مسيرتنا في قطر، إذ نحتفل بمرور عامين على إنشاء منطقتنا السحابية المحلية وبشراكاتنا القوية. ونحن فخورون جداً بالتعاون المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وثقتهم بجوجل كلاود. ونعلم جيداً أن النجاح الذي تم تحقيقه حتى الآن هو إنجاز مشترك، عززته مساهمات جوهرية من جميع شركائنا، وابتكارات ملهمة لعملائنا الذين يشاركوننا الاحتفال اليوم. ونحن نلتزم من خلال توفير حلولنا المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والبنية التحتية السحابية الآمنة عبر منطقتنا في الدوحة، بتسريع التحول الرقمي في قطر، وتمكين خدماتها العامة، وتنشيط اقتصادها الرقمي الديناميكي."

هذا وسلطت القمة الضوء أيضاً على كيفية استفادة مجموعة متنوعة من المؤسسات القطرية الرائدة من جوجل كلاود في مسيرة تحوّلها الرقمي. ومن هذه المؤسسات شبكة الجزيرة الإعلامية، وأكاديمية أسباير، ومجموعة "بي إن" الإعلامية، والمدينة الإعلامية قطر، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة العمل، ومجموعة Ooredoo، وOoredoo قطر، والخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة قطر للتعليم ما قبل الجامعي، وهيئة المناطق الحرة في قطر، وشركة قطر للتأمين، وشركة سنونو، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والكثير غيرها من المؤسسات التي تُساهم في دفع عجلة الابتكار في مختلف القطاعات.

عن جوجل كلاود

تمثّل جوجل كلاود الطريق الجديد إلى السحابة الإلكترونية. فهي تقدّم مجموعة كاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الحديثة وأدوات التطوير والبيانات والأمن السيبراني والتعاون الإلكتروني، التي بُنيت خصّيصًا لتلبية احتياجات اليوم والغد. وتقدّم جوجل كلاود حزمةً من خدمات الذكاء الاصطناعي الحديثة والمدمجة بالكامل في بنيتها التحتية العالمية وشرائح مخصّصة التصميم ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنصة تطوير، فضلاً عن تطبيقاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف دعم المؤسسات في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي. وتمثّل جوجل كلاود اليوم الشريك التكنولوجي الموثوق لعُملاء موزّعين في أكثر من 200 بلد ومنطقة.

شبكة الجزيرة الإعلامية : تتعاون شبكة الجزيرة الإعلامية مع جوجل كلاود لتسريع وتيرة الابتكار، مستفيدةً من أدوات الابتكار المتقدمة التي توفرها، وبنيتها التحتية السحابية المتينة، وقدراتها في مجال السرد القصصي المستند إلى البيانات. ويُمكّن هذا التعاون فرق الجزيرة من بناء منتجات ثورية تُحسّن تقديم المحتوى، وتعزز تفاعل الجمهور، وكفاءة العمليات.

: تتعاون شبكة الجزيرة الإعلامية مع جوجل كلاود لتسريع وتيرة الابتكار، مستفيدةً من أدوات الابتكار المتقدمة التي توفرها، وبنيتها التحتية السحابية المتينة، وقدراتها في مجال السرد القصصي المستند إلى البيانات. ويُمكّن هذا التعاون فرق الجزيرة من بناء منتجات ثورية تُحسّن تقديم المحتوى، وتعزز تفاعل الجمهور، وكفاءة العمليات. أسباير : تستثمر أسباير في موظفيها من خلال تطوير تطبيق "أسباير مع جوجل كلاود"، وهو تطبيق داخلي قوي وسهل الاستخدام لتعزيز إنتاجية الموظفين. ويستفيد هذا التطبيق من تقنية جوجل كلاود، وهو مصمم بطريقة تسهل استخدامه على منصتها، ما يُبسط سير العمل، ويُعزز التواصل، ويوفر وصولاً سلسًا إلى الموارد الأساسية. ومن خلال تمكين الموظفين بهذه المنصة الحديثة المُصممة بإمكانيات جوجل كلاود، تهدف أسباير إلى تعزيز بيئة عمل أكثر ترابطًا وكفاءة وإيجابية، ما يُثري تجربة الموظف بشكل عام.

: تستثمر أسباير في موظفيها من خلال تطوير تطبيق "أسباير مع جوجل كلاود"، وهو تطبيق داخلي قوي وسهل الاستخدام لتعزيز إنتاجية الموظفين. ويستفيد هذا التطبيق من تقنية جوجل كلاود، وهو مصمم بطريقة تسهل استخدامه على منصتها، ما يُبسط سير العمل، ويُعزز التواصل، ويوفر وصولاً سلسًا إلى الموارد الأساسية. ومن خلال تمكين الموظفين بهذه المنصة الحديثة المُصممة بإمكانيات جوجل كلاود، تهدف أسباير إلى تعزيز بيئة عمل أكثر ترابطًا وكفاءة وإيجابية، ما يُثري تجربة الموظف بشكل عام. مجموعة "بي إن" الإعلامية : أطلقت "بي إن" بنجاح منصة بيانات العملاء على مستوى المجموعة، وهي منصة مستضافة على منصة جوجل كلاود. ويعمل هذا التطبيق الاستراتيجي على توحيد بيانات العملاء عبر محفظة "بي إن" المتنوعة، ما يُرسي أسساً لتحسين التخصيص والابتكار المستقبلي. وتُتيح منصة بيانات العملاء، المدعومة من منصة جوجل كلاود للمجموعة رؤية شاملة ومتكاملة لمشتركيها، من خلال دمج البيانات من نقاط اتصال متعددة عبر عروضها الرياضية والترفيهية. ويُمكّن هذا مجموعة "بي إن" من تقديم توصيات محتوى مُخصصة للغاية، وحملات تسويقية مُستهدفة، وتجارب عملاء مُحسّنة عبر جميع منصاتها.

: أطلقت "بي إن" بنجاح منصة بيانات العملاء على مستوى المجموعة، وهي منصة مستضافة على منصة جوجل كلاود. ويعمل هذا التطبيق الاستراتيجي على توحيد بيانات العملاء عبر محفظة "بي إن" المتنوعة، ما يُرسي أسساً لتحسين التخصيص والابتكار المستقبلي. وتُتيح منصة بيانات العملاء، المدعومة من منصة جوجل كلاود للمجموعة رؤية شاملة ومتكاملة لمشتركيها، من خلال دمج البيانات من نقاط اتصال متعددة عبر عروضها الرياضية والترفيهية. ويُمكّن هذا مجموعة "بي إن" من تقديم توصيات محتوى مُخصصة للغاية، وحملات تسويقية مُستهدفة، وتجارب عملاء مُحسّنة عبر جميع منصاتها. المدينة الإعلامية قطر : تعاونت المدينة الإعلامية قطر مع جوجل كلاود خلال "منتدى قطر الاقتصادي 2025 برعاية بلومبيرغ"، لإطلاق بودكاست "ذا نكست، أون إير" ( The Next, On Air )، وهو بودكاست مُولّد بالذكاء الاصطناعي، يُقدّم ملخصات ورؤى فورية من المنتدى باللغتين الإنجليزية والعربية. وعلاوة على ذلك، وفّرت المدينة الإعلامية قطر الدعم للمركز الإعلامي لقمة جوجل كلاود المنعقدة اليوم، إذ قدمت تغطيةً مباشرة، وإنشاءً للمحتوى، وتعاونًا مباشرًا. وكان هذا انعكاسٌ واضحٌ لما تبنيه المؤسستان معًا في قطر، وهو نموذج عملي لكيفية تناغم الإعلام والتكنولوجيا.

: تعاونت المدينة الإعلامية قطر مع جوجل كلاود خلال "منتدى قطر الاقتصادي 2025 برعاية بلومبيرغ"، لإطلاق بودكاست "ذا نكست، أون إير" ( )، وهو بودكاست مُولّد بالذكاء الاصطناعي، يُقدّم ملخصات ورؤى فورية من المنتدى باللغتين الإنجليزية والعربية. وعلاوة على ذلك، وفّرت المدينة الإعلامية قطر الدعم للمركز الإعلامي لقمة جوجل كلاود المنعقدة اليوم، إذ قدمت تغطيةً مباشرة، وإنشاءً للمحتوى، وتعاونًا مباشرًا. وكان هذا انعكاسٌ واضحٌ لما تبنيه المؤسستان معًا في قطر، وهو نموذج عملي لكيفية تناغم الإعلام والتكنولوجيا. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : تُعدّ الأوقاف رائدةً في مجال الأمن السيبراني المتطور في قطر، حيث كانت أول جهة في البلاد تُطبّق نظام Google SecOps ، وهو منصة تحليلات أمنية متطورة من جوجل كلاود، حيث تُخزّن البيانات داخل مركز بيانات محلي من جوجل. وقد عززت هذه الخطوة، التي أشرف عليها خبراء أمن من جوجل كلاود، مكانة وزارة الأوقاف في مجال الأمن السيبراني بشكل كبير، ما مكّنها من تجاوز متطلبات إطار عمل قطر للأمن السيبراني وتسريع استراتيجيتها الأوسع لتبني السحابة.

: تُعدّ الأوقاف رائدةً في مجال الأمن السيبراني المتطور في قطر، حيث كانت أول جهة في البلاد تُطبّق نظام ، وهو منصة تحليلات أمنية متطورة من جوجل كلاود، حيث تُخزّن البيانات داخل مركز بيانات محلي من جوجل. وقد عززت هذه الخطوة، التي أشرف عليها خبراء أمن من جوجل كلاود، مكانة وزارة الأوقاف في مجال الأمن السيبراني بشكل كبير، ما مكّنها من تجاوز متطلبات إطار عمل قطر للأمن السيبراني وتسريع استراتيجيتها الأوسع لتبني السحابة. وزارة العمل : أعلنت وزارة العمل عن جاهزية منصة "عقول" للتشغيل الكامل، وهي مبادرة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تم تطويرها بالتعاون مع جوجل كلاود وشركة المناعي لتكنولوجيا المعلومات. وتُحسّن منصة "عقول" خدمات التوظيف لخريجي الجامعات وشركات القطاع الخاص من خلال توفير بناء سيرة ذاتية مُحسّنة بالذكاء الاصطناعي، ومطابقة ذكية للوظائف، وإجراءات تقديم طلبات توظيف مُبسّطة، ما يُسهم بشكل مباشر في تطوير سوق العمل في قطر والنمو الاقتصادي الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

: أعلنت وزارة العمل عن جاهزية منصة "عقول" للتشغيل الكامل، وهي مبادرة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تم تطويرها بالتعاون مع جوجل كلاود وشركة المناعي لتكنولوجيا المعلومات. وتُحسّن منصة "عقول" خدمات التوظيف لخريجي الجامعات وشركات القطاع الخاص من خلال توفير بناء سيرة ذاتية مُحسّنة بالذكاء الاصطناعي، ومطابقة ذكية للوظائف، وإجراءات تقديم طلبات توظيف مُبسّطة، ما يُسهم بشكل مباشر في تطوير سوق العمل في قطر والنمو الاقتصادي الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. مجموعة Ooredoo : أعلنت مجموعة Ooredoo اليوم عن شراكة استراتيجية موسعة مع جوجل كلاود. وفي إطار هذا التعاون، تعمل المجموعة على توسيع نطاق اعتمادها لمنصة Apigee لإدارة واجهات برمجة التطبيقات من جوجل كلاود لتوسيع نطاق منظومة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها، وتسريع تقديم الخدمات، وإنشاء نماذج إيرادات جديدة في أسواقها. كما تدعم هذه الخطوة الاستراتيجية التزام Ooredoo بتسخير قوة واجهات برمجة التطبيقات، بما يتماشى مع أطر عمل القطاع، مثل بوابة GSMA المفتوحة. وبالتوازي مع ذلك، تعمل Ooredoo على توسيع نطاق أعمالها في مجال الحوسبة السحابية من خلال سوق مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي من المقرر تشغيله على منصة جوجل كلاود.

: أعلنت مجموعة اليوم عن شراكة استراتيجية موسعة مع جوجل كلاود. وفي إطار هذا التعاون، تعمل المجموعة على توسيع نطاق اعتمادها لمنصة لإدارة واجهات برمجة التطبيقات من جوجل كلاود لتوسيع نطاق منظومة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها، وتسريع تقديم الخدمات، وإنشاء نماذج إيرادات جديدة في أسواقها. كما تدعم هذه الخطوة الاستراتيجية التزام بتسخير قوة واجهات برمجة التطبيقات، بما يتماشى مع أطر عمل القطاع، مثل بوابة المفتوحة. وبالتوازي مع ذلك، تعمل على توسيع نطاق أعمالها في مجال الحوسبة السحابية من خلال سوق مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي من المقرر تشغيله على منصة جوجل كلاود. Ooredoo قطر : أعلنت Ooredoo قطر مؤخرًا عن نجاح نشر بحيرة بياناتها الشاملة على جوجل كلاود وإطلاقها. وتُمكّن هذه المبادرة الاستراتيجية الشركة من الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين تجارب العملاء، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتسويق في الحملات المُخصصة، و NotebookLM للابتكار الداخلي. وفي إطار هذا التطور السحابي، تستضيف Ooredoo أيضًا حزمة برامج Corteca من نوكيا على جوجل كلاود لتحسين الخدمات التي تقدمها لمستخدمي الإنترنت المنزلي.

: أعلنت قطر مؤخرًا عن نجاح نشر بحيرة بياناتها الشاملة على جوجل كلاود وإطلاقها. وتُمكّن هذه المبادرة الاستراتيجية الشركة من الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين تجارب العملاء، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتسويق في الحملات المُخصصة، و للابتكار الداخلي. وفي إطار هذا التطور السحابي، تستضيف أيضًا حزمة برامج من نوكيا على جوجل كلاود لتحسين الخدمات التي تقدمها لمستخدمي الإنترنت المنزلي. الخطوط الجوية القطرية : تتعاون الخطوط الجوية القطرية مع جوجل كلاود لإعادة صياغة مستقبل السفر الجوي من خلال وضع البيانات والذكاء الاصطناعي في صميم تجربة المسافرين. ويهدف هذا التعاون إلى الارتقاء برحلة المسافرين من خلال البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال توفير رحلات أكثر تخصيصاً وسلاسة وكفاءة، بدءًا من توصيات مُصممة خصيصًا وعمليات مطار مُبسطة، وصولًا إلى تجارب مُحسّنة وعمليات ذكية على متن الطائرة، ما يُعزز في نهاية المطاف كيفية تواصل المسافرين مع العالم من خلال تحليلات البيانات المتقدمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التي توفرها جوجل كلاود.

: تتعاون الخطوط الجوية القطرية مع جوجل كلاود لإعادة صياغة مستقبل السفر الجوي من خلال وضع البيانات والذكاء الاصطناعي في صميم تجربة المسافرين. ويهدف هذا التعاون إلى الارتقاء برحلة المسافرين من خلال البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال توفير رحلات أكثر تخصيصاً وسلاسة وكفاءة، بدءًا من توصيات مُصممة خصيصًا وعمليات مطار مُبسطة، وصولًا إلى تجارب مُحسّنة وعمليات ذكية على متن الطائرة، ما يُعزز في نهاية المطاف كيفية تواصل المسافرين مع العالم من خلال تحليلات البيانات المتقدمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التي توفرها جوجل كلاود. التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر : أبرم قطاع التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر شراكة مع جوجل كلاود لتعزيز تجارب التعلم. ويستفيد التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر من منصة جوجل ورك سبيس للتعليم (Google Workspace for Education) والوظائف المتقدمة لبرنامج جيميني لتعزيز التعاون واكتساب المعرفة. وعلاوة على ذلك، ومن خلال استخدام منصة Google Apigee لإدارة واجهات برمجة التطبيقات وتكامل تطبيقات جوجل كلاود، يُسهّل التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر مشاركة البيانات وتخصيص مسارات التعلم، ما يُسهم في خلق بيئة تعليمية أكثر تكاملاً وابتكارًا.

: أبرم قطاع التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر شراكة مع جوجل كلاود لتعزيز تجارب التعلم. ويستفيد التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر من منصة جوجل ورك سبيس للتعليم (Google Workspace for Education) والوظائف المتقدمة لبرنامج جيميني لتعزيز التعاون واكتساب المعرفة. وعلاوة على ذلك، ومن خلال استخدام منصة لإدارة واجهات برمجة التطبيقات وتكامل تطبيقات جوجل كلاود، يُسهّل التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر مشاركة البيانات وتخصيص مسارات التعلم، ما يُسهم في خلق بيئة تعليمية أكثر تكاملاً وابتكارًا. هيئة المناطق الحرة في قطر ( QFZA ) : أبرمت هيئة المناطق الحرة في قطر شراكة استراتيجية مع جوجل كلاود لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط العمليات للشركات العاملة ضمن منظومتها الحيوية. وتطبق الهيئة منصة Google Apigee لإنشاء إطار عمل آمن لإدارة واجهات برمجة التطبيقات، وتبسيط تفاعل الشركات مع خدماتها الرقمية، وتكامل تطبيقات جوجل كلاود لربط مختلف التطبيقات، وأتمتة سير العمل، وتسريع انضمام شركاء جدد. ويؤكد هذا التعاون التزام الهيئة بالابتكار الرقمي وخلق بيئة متكاملة وداعمة للأعمال، تُعزز التجارة والاستثمار.

: أبرمت هيئة المناطق الحرة في قطر شراكة استراتيجية مع جوجل كلاود لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط العمليات للشركات العاملة ضمن منظومتها الحيوية. وتطبق الهيئة منصة لإنشاء إطار عمل آمن لإدارة واجهات برمجة التطبيقات، وتبسيط تفاعل الشركات مع خدماتها الرقمية، وتكامل تطبيقات جوجل كلاود لربط مختلف التطبيقات، وأتمتة سير العمل، وتسريع انضمام شركاء جدد. ويؤكد هذا التعاون التزام الهيئة بالابتكار الرقمي وخلق بيئة متكاملة وداعمة للأعمال، تُعزز التجارة والاستثمار. شركة قطر للتأمين ( QIC ): تُركز شركة قطر للتأمين بشكل استراتيجي على النمو والابتكار من خلال تطوير منظومات عمل وشراكات استراتيجية لتعزيز قدراتها الرقمية وتوسيع نطاق حضورها الإقليمي. وتُركز هذه الاستراتيجية على التحول الرقمي لتقديم حلول تأمينية أكثر ذكاءً وسهولة في الوصول، وتعزيز ريادتها في السوق، والالتزام بالممارسات المستدامة. وتتعاون شركة قطر للتأمين مع جوجل كلاود للاستفادة من بنيتها التحتية السحابية الآمنة والقابلة للتطوير في مبادرات التحول الرقمي هذه. وتُمكّن هذه الشراكة من النشر والإدارة السريعين لحلول تكنولوجيا التأمين بالاستفادة من أدوات جوجل كلاود القوية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتُسهّل تحليلات البيانات المتقدمة لاتخاذ قرارات مدروسة في توسعها الإقليمي والعالمي، وتوفر منصات آمنة ومتوافقة لإدارة بيانات العملاء الحساسة، مما يُعزز ريادتها في السوق ويدعم نموها المستدام من خلال إدارة فعالة للموارد وتقليل الأثر البيئي.

تُركز شركة قطر للتأمين بشكل استراتيجي على النمو والابتكار من خلال تطوير منظومات عمل وشراكات استراتيجية لتعزيز قدراتها الرقمية وتوسيع نطاق حضورها الإقليمي. وتُركز هذه الاستراتيجية على التحول الرقمي لتقديم حلول تأمينية أكثر ذكاءً وسهولة في الوصول، وتعزيز ريادتها في السوق، والالتزام بالممارسات المستدامة. وتتعاون شركة قطر للتأمين مع جوجل كلاود للاستفادة من بنيتها التحتية السحابية الآمنة والقابلة للتطوير في مبادرات التحول الرقمي هذه. وتُمكّن هذه الشراكة من النشر والإدارة السريعين لحلول تكنولوجيا التأمين بالاستفادة من أدوات جوجل كلاود القوية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتُسهّل تحليلات البيانات المتقدمة لاتخاذ قرارات مدروسة في توسعها الإقليمي والعالمي، وتوفر منصات آمنة ومتوافقة لإدارة بيانات العملاء الحساسة، مما يُعزز ريادتها في السوق ويدعم نموها المستدام من خلال إدارة فعالة للموارد وتقليل الأثر البيئي. سنونو : أعلنت سنونو، الشركة القطرية الرائدة في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، عن تطورات هامة في مسيرة تحولها الرقمي، بالتعاون مع جوجل كلاود. وتشمل أبرز هذه التطورات نجاحها في ترسيخ قدرات تحليل بيانات متقدمة، ونقل أنظمتها المؤسسية الأساسية بسلاسة إلى البنية التحتية الآمنة والقابلة للتطوير من جوجل كلاود. علاوة على ذلك، تستفيد شركة سنونو من ميزات نظام جيميني المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تعاون الفريق، والإنتاجية، والابتكار. ومن خلال تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي من جوجل كلاود لتحليل البيانات بشكل متعمق، تتوصل سنونو الآن إلى رؤى عملية لتحسين تجارب العملاء وتعزيز عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

: أعلنت سنونو، الشركة القطرية الرائدة في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، عن تطورات هامة في مسيرة تحولها الرقمي، بالتعاون مع جوجل كلاود. وتشمل أبرز هذه التطورات نجاحها في ترسيخ قدرات تحليل بيانات متقدمة، ونقل أنظمتها المؤسسية الأساسية بسلاسة إلى البنية التحتية الآمنة والقابلة للتطوير من جوجل كلاود. علاوة على ذلك، تستفيد شركة سنونو من ميزات نظام جيميني المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تعاون الفريق، والإنتاجية، والابتكار. ومن خلال تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي من جوجل كلاود لتحليل البيانات بشكل متعمق، تتوصل سنونو الآن إلى رؤى عملية لتحسين تجارب العملاء وتعزيز عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات. جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ( UDST ): تقوم جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بتطوير قدراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجال البحوث والتحول الرقمي، من خلال تعاون استراتيجي مع جوجل كلاود. ويتمثل جزء أساسي من هذه المبادرة في اعتماد الجامعة لـ NotebookLM ، وهي أداة بحثية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من جوجل كلاود، تُعزّز اكتشاف المعرفة والإنتاجية الأكاديمية من خلال تمكين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من التفاعل مع وثائقهم المُحمّلة. إضافةً إلى ذلك، يُتيح إطلاق مختبر جوجل كلاود لأبحاث الذكاء الاصطناعي في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا للباحثين إمكانية الوصول المباشر إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ما يُرسّخ مكانة الجامعة في طليعة الابتكار الأكاديمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في قطر.

-انتهى-

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