الدوحة، قطر : تُوِّجت قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلقبي "أفضل شركة تأمين رقمية للعام في قطر" و"أفضل تطبيق للتأمين في قطر" ضمن جوائز ذا أسيت تريبل إيه للتمويل الرقمي لعام 2026.

جاء تتويج الشركة بالجائزتين تقديراً لدورها المحوري في إعادة تعريف قطاع التأمين والخدمات الرقمية في قطر، وذلك من خلال تأسيس أول بيئة رقمية متكاملة تجمع بين الخدمات التأمينية وغير التأمينية، وتلبي احتياجات الحياة اليومية عبر منصة واحدة.

تعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: "يعكس تتويجنا بهاتين الجائزتين المرموقتين تميّز استراتيجيتنا الرقمية، ونجاحنا في بناء منظومة رقمية متكاملة تتجاوز الخدمات التأمينية لتغطي جوانب مختلفة من الحياة اليومية للأفراد. لقد أصبح تطبيق قطر للتأمين أحد أكثر المنصات الرقمية نمواً في قطر، ومن المنصات التي لا غنى عنها في حياة عدد كبير من عملائنا، خاصةً بعدما نجحنا خلال الأشهر القليلة الماضية في مضاعفة عدد الميزات والخدمات المتوفرة على التطبيق، ليكون أكثر استجابةً لاحتياجات المستخدمين. تلتزم قطر للتأمين بمواصلة الاستثمار في تصميم وإطلاق مزيد من الحلول المبتكرة، ونتطلع إلى أن نكون دوماً سبّاقين في تقديم حلول تلبي احتياجات العملاء وترتقي بجودة الخدمات الرقمية محلياً وإقليمياً."

تُعد "ذا أسيت" مؤسسة أبحاث ونشر مرموقة متخصصة في التغطية المستقلة لعالم المال والأعمال في آسيا، حيث دأبت منذ تأسيسها عام 1999 على تقديم محتوى نوعي وتحليلات دقيقة لجمهور من قادة الشركات وصنّاع القرار المالي في القارة وحول العالم. كما تُعد جوائز "ذا أسيت تريبل إيه" من أبرز برامج الجوائز في القطاع المالي، إذ شكّلت على مدى أكثر من ربع قرن مرجعاً للتميّز والريادة، وتتميّز بمنهجية تحكيم دقيقة وصارمة في اختيار الفائزين.

جدير بالذكر أن تطبيق قطر للتأمين هو المنصة الأولى والوحيدة التي تجمع بين الخدمات التأمينية وغير التأمينية عبر واجهة واحدة في قطر، لتتيح للعملاء إنجاز معظم معاملاتهم اليومية بكل سهولة ويسر. تم إطلاق التطبيق ضمن استراتيجية قطر للتأمين الرامية إلى إنشاء أول بيئة رقمية متكاملة قائمة على الخدمات التأمينية في المنطقة، وأسهم في إحداث نقلة نوعية في المشهدين الرقمي والتأميني على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال تحويل الخدمات التأمينية التقليدية إلى تجارب رقمية تلبي احتياجات العملاء بفاعلية أكبر.

حظي تميّز التطبيق وتفوق خدماته بتقدير واسع، وتوّج بعدد من الجوائز المرموقة، أبرزها جائزة المبتكرين من مجلة غلوبال فاينانس عام 2025. كما شملت أهم الجوائز التي نالها التطبيق لقب التطبيق الأكثر ابتكاراً في قطر ضمن جوائز الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي عام 2025، وأفضل تطبيق تأميني في قطر من جوائز مجلة غلوبال براندز عام 2025، إلى جانب جائزة تطبيق الجوال للعام في قطر ضمن جوائز إنشورنس آسيا عام 2024.

