إطلاق أحدث ابتكارات الشركة في أسواق المنطقة، بما فيها المملكة العربية السعودية والكويت ومملكة البحرين

تضم شركة فيليب موريس إنترناشونال فريقاً يتألف من أكثر من 1500 من العلماء والمهندسين والفنيين والخبراء الذين ساهموا في مجالات البحث والتطوير بهدف تعزيز محفظتها المبتكرة من المنتجات الخالية من الدخان

دبي، الامارات العربية المتحدة: تواصل شركة فيليب موريس انترناشونال(PMI) اتخاذ المزيد من الخطوات الطموحة نحو تحقيق أهدافها وتحقيق مستقبل خال من الدخان منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وتشهد الشركة حالياً تحولاً ملحوظاً في أعمالها تصبح بموجبه مؤسسة خالية من الدخان، وذلك من خلال التركيز على تقديم حلول مبتكرة، تهدف إلى الحد من أضرار التبغ لدى البالغين الذين قرروا الاستمرار بتدخين السجائر أو استخدام منتجات النيكوتين.

وتم إطلاق جهاز (IQOS ILUMA) في كل من المملكة العربية السعودية والكويت ومملكة البحرين، إذ يشكل أحدث منتج مبتكر في مجموعتها المتنامية من المنتجات الخالية من الدخان، وهو مخصص للمدخنين البالغين الذين اختاروا أن يستمرّوا بالتدخين. وتم تطوير IQOS ILUMA من خلال جهود البحث والتطوير المكثفة، التي تولاها أكثر من 1500 من العلماء والمهندسين والمتخصصين الطبيين والخبراء، ويُعتبر أول نظام لتسخين التبغ من شركة فيليب موريس إنترناشيونال تم تصميمه اعتماداً على تقنية التسخين بالحث المتقدمة، التي أسهمت في التخلص من الاعتماد على شفرات التسخين وألغت الحاجة إلى تنظيف الجهاز نهائياً. ويسهم نظام التسخين بالحث في ضمان منع حدوث عملية احتراق التبغ التي تؤدي إلى إلى توليد أكثر من 6.000 مادة كيميائية تم تصنيف حوالي 100 منها على أنها مسبباً أو من المحتمل أن تكون مسبباً للأمراض المرتبطة بالتدخين.

وقال تركان دميرباس نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط في شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية (الشرق الأوسط) المحدودة:" قد لا يدرك المدخنون البالغون الخيارات التي يتخذونها، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نقص المعلومات والمعرفة حول المنتجات التي تسبب الضرر، مقابل المنتجات المدعومة بالعلم والتي تقلل من احتمالات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين.

تتمحور استثماراتنا في شركة فيليب موريس إنترناشونال حول تزويد المدخنين البالغين الحاليين ببدائل أفضل من خلال ابتكارات الحد من الضرر، التي يمكن أن تساعدهم على التراجع عن استخدام السجائر والتحول إلى بدائل أفضل".

من جهته قال سايم ياسين، مدير التسويق والرقمنة في شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية (الشرق الأوسط) المحدودة: "تتطلب مكافحة الأمراض المرتبطة بالتدخين في عصرنا هذا، حلاً عملياً يُعطي الأولوية لصحة المستهلكين، مع مواصلة الجهود نحو التخلي عن السجائر. ويُشكل جهاز IQOS ILUMAأحدث ابتكاراتنا في أنظمة تسخين التبغ، والذي سيساهم في تسريع الجهود المبذولة نحو تحقيق هدفنا المتمثل بمستقبل خالٍ من الدخان. ومن خلال مجموتنا المتنامية من البدائل الخالية من الدخان، نجدد التأكيد على التزامنا بإحداث تغيير واقعي على مستوى المجتمع بأسره، والذي يتيح الفرصة لإعادة تصور العالم الذي نعيش فيه نحو عالم خالٍ من السجائر".

واستثمرت شركة فيليب موريس إنترناشونال، منذ عام 2008، أكثر من 10.5 مليار دولار أمريكي في جهود الأبحاث والتطوير والتسويق وقدرات التصنيع الخاصة بمحفظة المنتجات خالية من الدخان مثل IQOS ILUMA. وتؤمن شركة فيليب موريس إنترناشونال بإمكانية تسريع الوصول إلى مستقبل خالٍ من الدخان من خلال مواصلة الابتكار والتوسع في مجموعة المنتجات الخالية من الدخان وطرح البدائل المدعومة بالعلم، والعمل جنبًا إلى جنب مع السياسات والإجراءات الحكومية المناسبة التي تتبنى ممارسات الحد من الضرر.

بحلول 30 سبتمبر 2023، كانت منتجات شركة فيليب موريس انترناشونال، الخالية من الدخان متاحة للبيع في 82 سوقاً. وتقدر الشركة أن حوالي 19.7 مليون بالغ حول العالم قد قاموا بالفعل بالإنتقال إلى استخدام جهاز IQOS وتوقفوا عن تدخين السجائر. هذا وشكلت المنتجات الخالية من الدخان حوالي 36.2٪ من إجمالي إيرادات فيليب موريس انترناشونال للربع الثالث من العام 2023.

جهاز IQOS ILUMA بديل ثوري يعزز عملية الحد من الضرر

يعتبر جهاز IQOS OLUMA من أحدث ابتكارات الشركة ضمن منتجات تسخين التبغ ويعتمد تقنية التسخين المبتكرة المتمثلة في نظام التسخين بالحث SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ الذي يقوم بتسخين التبغ من الداخل في الجيل الجديد من أعواد التبغ.

وتُستخدم هذه الأعواد حصرياً في جهاز IQOS ILUMA1.

تتوفر مجموعة IQOS ILUMA بثلاثة أجهزة ضمن أسعار متنوعة لتلبية احتياجات المدخنين البالغين والمستخدمين في دول المنطقة وهي جهاز IQOS ILUMA Prime، وIQOS ILUMA، وIQOS ILUMA One. تستخدم جميع الأجهزة الثلاثة تقنية التسخين بالحث الجديدة، ولكنها تقدم تصميمات متنوعة تسمح للمستخدمين البالغين باختيار الجهاز الذي يناسب تفضيلاتهم. وتتيح هذه الأجهزة الخالية من شفرات التسخين طريقة أنظف لتسخين التبغ من الداخل دون حرقه، لتوفير تجربة أكثر سهولة دون توليد مخلفات التبغ، مع إلغاء الحاجة إلى تنظيف الجهاز نهائياً.

وستتوفر الأجهزة الثلاثة عبر مجموعة واسعة من منافذ البيع في أسواق الكويت ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى متجر IQOS (IQOS Boutique) في بوليفارد الرياض. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةhttp://www.iqos.com .

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فيليب موريس إنترناشونال: لمستقبل خالٍ من الدخان

فيليب موريس إنترناشونال هي شركة تبغ عالمية رائدة تعمل على توفير مستقبل خالٍ من الدخان وتطوير محفظة منتجاتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج قطاع التبغ والنيكوتين. تتكون محفظة منتجات الشركة الحالية بشكل أساسي من السجائر والمنتجات الخالية من الدخان. استثمرت فيليب موريس إنترناشونال منذ عام 2008 أكثر من 10.7 مليار دولار أمريكي لتطوير وتسويق منتجات مبتكرة خالية من الدخان ومُثبتة علمياً للبالغين الذين سيستمرون بالتدخين، بهدف إنهاء بيع السجائر كلياً. ويشمل ذلك بناء قدرات للتقييم العلمي على مستوى عالمي، لا سيما في مجالات علم سموم النظم ما قبل السريرية، والبحوث السريرية والسلوكية، وكذلك دراسات ما بعد السوق.

في نوفمبر2022 إستحوذت شركة فيليب موريس إنترناشونال على شركة سوديش ماتش (Swedish Match) الشركة الرائدة في منتجات توفر النيكوتين عن طريق الفم لإنشاء شركة عالمية خالية من الدخان بقيادة العلامتين التجاريتين IQOS وZYN . أذنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تسويق شركة فيليب موريس لمنتجاتها من أجهزة IQOS من نموذج Platform 1 والمواد الاستهلاكية الخاصة به ومنتجات سنوس (snus) من شركة سويديش ماتش كمنتجات تبغ معدلة المخاطر. واعتباراً من تاريخ 30 سبتمبر 2023، تُباع منتجات شركة فيليب موريس انترناشونال الخالية من الدخان في 82 دولة. وتُقدِر الشركة ان نحو 19.7 مليون بالغ حول العالم، قد تحولوا بالفعل الى IQOS وتوقفوا عن التدخين . كما شكلت المنتجات الخالية من الدخان نحو 36.2% من إجمالي صافي إيرادات الشركة وفقاً لتقرير إيرادات الشركة للربع الثالث من عام 2023. وأعلنت شركة فيليب موريس إنترناشونال في فبراير2021 عن طموحها للتوسع في مجال الرعاية الصحية، وتهدف من خلال شركة Vectura Fertin Pharma التابعة لها إلى تعزيز الحياة من خلال تقديم تجارب صحية سلسة وذلك استناداً الى الأُسس القوية والخبرة الكبيرة في علوم الحياة لدى الشركة.