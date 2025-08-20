شهدت الأشهر السنة الأولى من 2025 توزيع مساعدات إنسانية بقيمة 179.2 مليون درهم من دبي الإنسانية في 81 دولة وفقاً لبنك بياناتها اللوجستية الإنسانية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – كشفت دبي الإنسانية، أكبر مركز إنساني في العالم، عن فيلم وثائقي جديد بعنوان "التكاتف: قصة دبي الإنسانية"، وهو فيلم وثائقي مشوق يُقدم نظرة ثاقبة من وراء الكواليس على هذا المركز الرائد للاستجابة للكوارث. من الفيضانات المدمرة في باكستان إلى الصراع المتصاعد في غزة، يُجسد الفيلم التنسيق الفوري بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين. ويكشف الفيلم كيف تُمكّن مستودعات دبي الإنسانية، التي تبلغ مساحتها 150 ألف متر مربع - والتي تبرع بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من إيصال الإمدادات المنقذة للحياة، مثل اللقاحات والمستلزمات الصحية والمياه النظيفة، إلى مناطق الأزمات في غضون ساعات.

يُسلّط الفيلم الوثائقي الضوء على الدور المحوري للشركاء، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والشركاء اللوجستيين الحكوميين مثل جمارك دبي وطيران الإمارات، الذين يضمن تعاونهم الوثيق سرعة جهود الإغاثة وسلاسة تنفيذها وقابليتها للتوسع. وقد أثبتت خبراتهما المشتركة في التخليص الجمركي، والخدمات اللوجستية والنقل الجوي أهميتها في التغلب على أكثر التحديات الإنسانية تعقيداً، وضمان تقديم الاستجابة والمساعدة في وقت قياسي. كما يُسلّط هذا الفيلم الوثائقي الجديد الضوء على القصص الإنسانية وراء في عناوين الأخبار لعمال الإغاثة ومسؤولي الجمارك وأطقم شركات الطيران الذين يعملون بروح الفريق الواحد لبث الأمل.

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لدبي الإنسانية: "دبي الإنسانية ليست مجرد مركز لوجستي، بل شريان حياة يصل العالم ببعضه. يظهر هذا الفيلم ما يمكن أن نحققه عندما نوحّد جهود العالم، وعندما تكون دولة الإمارات في طليعة المسيرة.

وأضاف سابا: "لا يزال عام 2025 يفرض تحديات عالمية استثنائية. وبالتعاون مع شركائنا في الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية الأخرى، ساهمت "دبي الإنسانية"، خلال النصف الأول من العام فقط، في تسهيل إيصال مساعدات تجاوزت قيمتها 179.2 مليون درهم إماراتي إلى 81 دولة حول العالم، وذلك في ظل تزايد الحاجة إلى المأوى والمساعدات الصحية بشكل خاص. ونحن نؤكد التزامنا الراسخ بالوقوف إلى جانب مجتمعنا الإنساني الدولي لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً.

وقالت ساجدة الشوا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يتوجب علينا ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وفقاً للمبادئ الإنسانية، من دون تمييز وبمساواة. إن التعبير عن صوت من لا صوت لهم ليس ترفاً، بل مسؤولية وشرف ورسالة حياة".

يُتيح بنك بيانات الخدمات اللوجستية الإنسانية الفريد من نوعه والمدعوم بالذكاء الاصطناعي التابع لدبي الإنسانية، تحليلات آنية، وتوقعات الطلب مع رصد المخزون عبر مختلف المناطق الزمنية. كما يُساعد وكالات الإغاثة على استباق الاحتياجات وتجنب ارتفاع الأسعار والاستعداد للزيادات الموسمية، مثل زيادة الحاجة إلى المأوى المرتبطة بالرياح الموسمية في بنغلاديش على سبيل المثال.

بفضل موقع دبي الإنسانية الاستراتيجي، على بُعد عشر دقائق فقط من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم، يُمكن للشحنات الإغاثية أن تصل إلى ثلثي السكان الأكثر عرضة للخطر في العالم خلال 4 إلى 8 ساعات فقط. ومع توسّع قاعدة البيانات لتشمل 11 مركزًا في بلدان مختلفة، سيُصبح من الأسهل الوصول أوّلاً إلى المساعدات بشكل متزايد من مراكز قريبة ومصادر محلية، مما يحدّ من انبعاثات الكربون ويختصر أوقات التسليم.

الفيلم الوثائقي المؤثر الذي يصور ما وراء الكواليس، تم عرضه لأول مرة في اليوم العالمي للعمل الإنساني، 19 أغسطس، على قناة دبي الإنسانية على يوتيوب.

مساعدات دبي الإنسانية بالأرقام (يناير إلى يونيو 2025)

48.8 مليون دولار

قامت دبي الإنسانية بتوزيع مساعدات بقيمة 48,867,298 دولاراً أمريكياً.

81

أرسلت المساعدات إلى 81 دولة.

14 مليون دولار

المساعدات الصحية: شملت هذه المساعدات ما قيمته 13,969,276 دولار أميركي من الملحقات الصحية، والمعدات الطبية، والأدوية، وغيرها.

1 مليون دولار

المساعدات الخاصة بالمياه والصرف الصحي: شمل الطلب على المساعدات الخاصة بالمياه والصرف الصحفي إمدادات مياه بقيمة 733,297 مليون دولار أميركي، تضمنت مستلزمات من الدلاء والحاويات إلى عبوات المياه.

15 مليون دولار

مساعدات الإيواء: خُصص ما يقرب من ثلث إجمالي المساعدات للمأوى. وشمل ذلك 937,377 قطعة من معدات التخييم والميدانية، من الخيام إلى معدات الشتاء.

208.1 مليون دولار

قيمة الأسهم المتاحة في دبي الإنسانية في يونيو 2025.

25

خلال النصف الأول من عام 2025، شهدت المنطقة أحداثاً بارزة، من بينها الجسر الجوي الـ 25 من دبي الإنسانية إلى غزة. وقد نقلت عملية أبريل 56.8 طناً مترياً من الإمدادات الطبية الأساسية، بقيمة تزيد عن 1 مليون دولار أميركي (4.3 مليون درهم)، مقدمة من منظمة الصحة العالمية، إلى مطار العريش في مصر.

فوائد قاعدة البيانات اللوجستية الإنسانية

للدول المحتاجة للمساعدات:

تحليليات آنية ورؤية على مدار 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع و365 يوماً بالسنة لمستويات المساعدات – توفر التحديثات اليومية بيانات دقيقة، ملائمة لجميع المناطق الزمنية، وتوفر إجراء المكالمات الهاتفية.

تعزيز التنسيق والتعرف بشكل أسرع على شركاء المساعدات - حيث تتمكن البلدان التي تحتاج إلى المساعدات من الوصول إلى بيانات مفصلة، بما في ذلك أي من الأعضاء في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى اليونيسف داخل دبي الإنسانية بما لديهم من كمية من كل منتج، حتى يتمكنوا من الاتصال بهم مباشرة للحصول على الدعم، ومعرفة مستويات مخزونهم الحالية.

لوكالات الإغاثة الإنسانية في دبي:

الاستعداد بفعالية أكبر من خلال توقع الطلب على المساعدات – بفضل إمكانية تتبع تدفقات المساعدات بمرور الوقت، من خلال تحليل البيانات المستمر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تستطيع دبي الإنسانية تقديم المشورة لوكالات الإغاثة بشأن موعد ذروة الطلب وانخفاض مستويات المساعدات. على سبيل المثال، خلال موسم الأمطار الموسمية في أغسطس في بنغلاديش، رصدت دبي الإنسانية ارتفاعاً في الطلب السنوي على الخيام والبطانيات. ويمكن لوكالات الإغاثة في دبي الإنسانية بعد ذلك تخزين كميات من المواد مسبقاً.

تجنب ارتفاع الأسعار - من خلال بناء المخزون قبل ارتفاع الطلب، تستطيع وكالات الإغاثة إدارة المخزونات بشكل أكثر فعالية وشراء المساعدات قبل ارتفاع الأسعار.

لدبي الإنسانية

توقع احتياجات التخزين - - تُجري دبي الإنسانية تحليلاً مستمراً لبياناتها لفهم الطلب المتغير على مختلف أنواع المساعدات. ومن خلال إدراكها للزيادة في الطلب على المنتجات الصحية في السنوات الأولى لبنك البيانات، تمكنت دبي الإنسانية من توسيع حلول التخزين البارد لديها، وأصبحت أكثر استعداداً لمواجهة جائحة كوفيد-19.

الاستدامة العالمية

تقليل مسافات السفر وانبعاثات الكربون - بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدبي على الطريق بين الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وكون دبي الإنسانية تقع على بُعد 10 دقائق فقط من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، فإنها تُمكّن المجتمع الإنساني من الوصول، في غضون 4-8 ساعات، إلى ثلثي سكان العالم الذين يعيشون في مناطق معرضة للخطر.

نظرة مستقبلية: تحديد موقع المساعدات المحلية – مع نمو قاعدة البيانات لتشمل ما يصل إلى 11 مركزاً، ستتمكن البلدان والمنظمات المحتاجة من تحديد موقع أقرب مساعدات متاحة لها بشكل فعال، مما يقلل من وقت السفر والانبعاثات، مع إمكانية نقل المساعدات عن طريق البر والبحر بدلاً من الجو.

فرص إجراء مقابلة أو الحصول على تعليق متاحة من:

جوسيبي سابا، المدير التنفيذي لدبي الإنسانية

جوسيبي سابا خبير رائد في مجال الخدمات اللوجستية وخدمات الدعم. وهو مؤسس شبكة مستودعات الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة (UNHRD)، وانضم إلى دبي الإنسانية كمدير تنفيذي في 2017، وقاد إطلاق بنك بيانات الخدمات اللوجستية الإنسانية في 2018.

حنان المرزوقي، مديرة العمليات والمبادرات الإنسانية، دبي الإنسانية.

