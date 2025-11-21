مذكرة تفاهم بين مجموعة "فيرست تيك" وشركة "عِلم" لاستكشاف فرص التكامل في الخدمات الرقمية عبر الحدود

التعاون يتضمن دراسة فرص مشتركة في مجالي التكنولوجيا التأمينية، والحكومية، بهدف تسهيل وصول المواطنين والمقيمين والزوار إلى الخدمات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "فيرست تيك" (First.tech)، مجموعة الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل في مجالات التأمين الرقمي، والتكنولوجيا المالية والحكومية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "عِلم" (ELM)، المزود الرائد للحلول الرقمية في المملكة العربية السعودية.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية، إلى تعزيز التكامل الرقمي عبر الحدود، وتطوير خدمات مشتركة، تسهم في تحسين تجربة المواطنين، والمقيمين، والزوار، في كلا البلدين.

ستعمل الشركتان، بموجب مذكرة التفاهم، على استكشاف سبل التبادل الآمن للبيانات، والتكامل الرقمي، لتسهيل الوصول إلى خدمات القطاعين العام والخاص. كما ستتعاونان في مبادرات مشتركة في مجالي التأمين الرقمي والتكنولوجيا الحكومية، ما يتيح توفير خدمات أكثر كفاءة وسلاسة في كلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق جديدة للنمو، ودعم خطط التحول الرقمي في البلدين، إلى جانب تعزيز التجارة وتحسين سهولة ممارسة الأعمال للشركات العاملة عبر الحدود.

وستحقق هذه الشراكة فوائد ملموسة لمجموعة واسعة من الأطراف المعنية، إذ سيحصل المواطنون والمقيمون على خدمات رقمية أسرع وأكثر سهولة، بينما تستفيد الشركات من إجراءات مبسطة للعمليات العابرة للحدود. كما تدعم الشراكة الجهود الحكومية في تحديث آليات تقديم الخدمات، وتعزيز التعاون الإقليمي في الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا الصدد، قال كارل كوندال، رئيس الاستراتيجية في مجموعة "فيرست تيك": "تُعدّ هذه المذكرة خطوة محورية في مسيرة بناء منظومة رقمية أكثر ترابطاً وكفاءة، بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. ومن خلال توحيد الجهود مع شركة "عِلم"، نهدف إلى تقديم خدمات أكثر ذكاء وسهولة في الوصول، تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حدٍّ سواء. وتتمحور رؤيتنا المشتركة حول تبسيط تجربة المستخدم، وتعزيز التكامل الإقليمي، وفتح آفاق جديدة للابتكار في القطاعين العام والخاص".

نبذة حول مجموعة "فيرست تيك"

تُعدّ "فيرست تيك" مجموعة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تعمل في مجالات التكنولوجيا التأمينية، والمالية، والحكومية. وتعد مجموعة "فيرست تيك" مجموعة عالمية ولديها مقرات في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن.

تركّز المجموعة على إحداث نقلة نوعية في طريقة وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات الأساسية، وتجربتهم معها. ومن خلال محفظتها من المنصات الرقمية، وشراكاتها الاستراتيجية، تقدّم "فيرست تيك" حلولاً رقمية محورها المستخدم، تُسهم في تبسيط الإجراءات المعقدة، وتعزيز الترابط عبر الحدود، ودعم جهود التحول الرقمي الإقليمي.

وتلتزم المجموعة بتمكين تفاعلات أكثر ذكاءً وسلاسة، بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

