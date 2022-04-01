الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعت كل من شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" وفيرجن موبايل السعودية المحدودة، وهي شركة رئيسية من مجموعة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا، على اتفاقية تنص على تمديد عقد مشغل الشبكة الافتراضية للهاتف المحمول لمدة طويلة. وبموجب هذا العقد، ستستمر فيرجن موبايل في تلقي خدمات الشبكة الافتراضية للهاتف المحمول من شركة الاتصالات " إس تي سي". قام بتوقيع الاتفاقية كل من محمد عبد الله العبادي، الرئيس التنفيذي للبيع بالجملة في "إس، تي، سي"، ويعرب الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل السعودية.

يؤكد تجديد هذه الاتفاقية على استمرار النجاح القائم بين الطرفين حيث بدأت الشراكة في عام 2014، عندما أطلقت فيرجن موبايل خدماتها كمشغل شبكة افتراضية للهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية، باستخدام شبكة" إس تي سي". وقد تعززت العلاقة أكثر بين الشركتين بعد توقيع اتفاقية مماثلة لإطلاق خدمات شركة فيرجن موبايل كأول مشغل شبكة افتراضية في الكويت والتي ستبدأ بالعمل قريبًا، حيث ستعتمد فيرجن موبايل أيضًا على خدمات شبكة " إس تي سي" في الكويت.

وفي تعليقه عن هذه الاتفاقية قال إريك دودمان نيلسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا: " تزداد قوة شراكتنا مع " إس تي سي" في كل سنة، ونتطلع قُدمًا إلى توسيع عملنا في المنطقة من خلال تعزيز رؤيتنا المشتركة في غد رقمي ونمو قوي يلبي طموح الطرفين. ومن خلال استخدامنا لشبكة " إس تي سي" المتطورة، سنواصل تقديم خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء المملكة، كما وسنقدم تجربة رقمية لا مثيل لها لسوقنا المتطور تقنيًا في الكويت في القريب العاجل “.

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