دبي، الإمارات العربية المتحدة، تشهد بيئة التشغيل في منطقة الشرق الأوسط تغيرات متسارعة تُضيف مزيداً من التعقيد إلى سلاسل الإمداد العالمية، مما يعزّز الحاجة إلى رفع مستويات المرونة والجاهزية في قطاع الخدمات اللوجستية.

في ظل التحوّلات المتسارعة في الديناميكيات العالمية والإقليمية، تشهد خطوط التجارة الرئيسية تراجعاً ملحوظاً في قدراتها الاستيعابية. تشير البيانات الحديثة إلى أن سعة الشحن الجوي من الشرق الأوسط وجنوب آسيا لا تزال أقل بنحو 20% مقارنة بمستويات العام الماضي. وفي هذا السياق، لا يقتصر ضمان استمرارية سلاسل الإمداد في قطاع الرعاية الصحية على توفر السعة فحسب، بل يرتكز على المرونة التشغيلية والقدرة على التكيّف السريع مع المتغيرات.

وقال طارق هنيدي، نائب رئيس العمليات والتخطيط والهندسة في فيديكس الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، "في ظل ظروف السوق المتغيرة، تُقاس كفاءة الشبكات اللوجستية بمدى قدرتها على الاستجابة السريعة، مع الحفاظ على مستويات عالية من الموثوقية." وأضاف بالقول، "يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة للشركات، حيث أصبحت سلاسل الإمداد اليوم تشكّل عاملاً رئيسياً في توسيع نطاق الوصول إلى السوق، وتحسين خطط الأعمال، وتلبية احتياجات العملاء بكفاءة. وفي قطاع الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية، يتجلّى ذلك في إتاحة الوصول إلى المعدات الطبية الحرجة والأدوية والعلاجات المنقذة للحياة في الوقت المناسب وفقاً لأعلى معايير الأمان. من هنا تبرز الحاجة إلى الخبرة والمرونة المدعومة بشبكة عالمية قوية وراسخة، والتي من الممكن أن تُحدث فرقاً كبيراً. "

دمج قدرات المرونة التشغيلية في الشبكة

يتجسد هذا النهج في الطريقة التي تصمم بها شركة فيديكس شبكتها وتدير عملياتها، حيث تعتمد على دمج عنصر المرونة في جميع جوانب بنيتها التحتية، بدءاً من المراقبة شبه الفورية، والتوجيه، وصولًا إلى إدارة الشحنات. وعلى صعيد العمليات الجوية والأرضية، يتيح الوصول إلى وجهات بديلة وخيارات النقل متعددة الوسائط القدرة على سرعة الاستجابة لأي تغيّرات طارئة، فيما توفر الحلول الرقمية معلومات دقيقة بما يساعد على التدخل المبكر عند اللزوم. كما تشكل أدوات مثل فيديكس سينس أوير وفيديكس سيراوند عناصر أساسية في هذا النموذج المتكامل، حيث توفر رؤية شبه فورية وقدرات مراقبة استباقية تعزز من جاهزية الشركات لمواجهة التحديات، وحماية البضائع الحساسة، واتخاذ قرارات لوجستية مستنيرة.

تسهم هذه الشبكة العالمية المتنوعة في تعزيز القدرة التشغيلية بشكل أكبر. ولضمان استمرارية الربط الفعّال بين مناطق الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، قامت فيديكس بإضافة بوابات دولية بديلة تشمل جوهانسبرغ ونيروبي وإسطنبول وأمستردام. يدعم ذلك شبكة طرق الشرق الأوسط الخاصة بفيديكس، مما يتيح إمكانيات إعادة توزيع مرنة انطلاقاً من مراكز رئيسية مثل دبي والرياض، عبر دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، في حين أنها تتوسع إلى مسارات إضافية كالعراق.

وقد اتسع نطاق هذه المرونة لتشمل العمليات المحلية. وخلال الفترة التي شهدت تطبيق قيود مؤقتة على الوصول، اعتمدت فيديكس نماذج تسليم طارئة تضمنت توفير مواقع بديلة لاستلام الطرود، بما يضمن استمرارية الخدمة، والحفاظ على سلامة أعضاء فرق العمل والعملاء.

استمرارية توصيل الشحنات الحرجة

تشكل سلاسل الإمداد الموثوقة عنصراً أساسياً للمنتجات ذات القيمة العالية في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع الرعاية الصحية، حيث يلعب عامل الوقت دوراً محورياً.

تمكّنت فيديكس مؤخراً من شحن 44 منصة تحميل من المعدات الطبية من هولندا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح إحدى الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الطبية. تضمنت الشحنة، التي بلغ وزنها حوالي 6.3 أطنان، وتتجاوز قيمتها 2.3 مليون دولار أمريكي، أجهزة طبية متطورة تُستخدم في مجالات جراحية وقلبية، مُخصصة لمستشفيات متنوعة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تنفيذ العملية عبر حلول شحن جوي سريع، بالتنسيق بين فرق فيديكس في أوروبا ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إنجاز عمليات الاستلام والتوجيه والتخليص الجمركي في غضون 24 ساعة، وهو ما ساهم في وصول المعدات في الوقت المناسب لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة.

كما أولت فيديكس أولوية قصوى لنقل أدوية علاج السرطان إلى الهند، عبر إعادة توجيه الشحنة من خلال مسارات أوروبية بديلة. وأسهم التنسيق الفوري بين مراكز التوزيع في ضمان استمرارية النقل بسلاسة، رغم التحديات التشغيلية على مستوى الشبكة.

ضمان سلامة الشحنات خلال النقل

تتطلب سلاسل إمداد الأدوية عادةً نهجاً متخصصاً لضمان سلامة الشحنات، لا سيما المنتجات الحساسة لدرجات الحرارة، خصوصاً خلال فترات النقل التي تستغرق وقتاً طويلاً.

من جهة آخرى، لعبت فرق فيديكس في دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً في تقديم خدمات نقل شحنة طبية طارئة من الولايات المتحدة. وقد تطلّب الأمر التعامل الدقيق مع الشحنة ضمن بيئة قابلة للتحكم بدرجة حرارتها قبل أن يتم نقلها براً إلى قطر. تم التعرف على الشحنة ووضعها في مستودعات مبردة، بالإضافة إلى إعادة تغليفها باستخدام عبوات جل لضمان المحافظة على درجات الحرارة المطلوبة طوال عملية النقل.

استناداً إلى خبرتها اللوجستية في قطاع الرعاية الصحية، تتولى فيديكس إدارة شحنات الأدوية الحساسة لدرجات الحرارة التابعة لإحدى كبرى شركات الأدوية، مع ضمان تسليمها ضمن أطر زمنية دقيقة. وتشمل هذه العمليات نقل أدوية الربو العاجلة للمساهمة في سد فجوات الإمداد، مع الحفاظ على جودة المنتجات وضمان توافرها في الأسواق.

ومن خلال الجمع بين خدمات الشحن الدولية ذات الأولوية وحلول المناولة المتخصصة للتعامل مع الشحنات الحساسة، تواصل فيديكس دعم أحد عملائها من قطاع الأدوية في الهند، لنقل الأدوية إلى الولايات المتحدة، بما يساهم في الحفاظ على استمرارية الإمدادات في ظل الظروف المتغيرة.

يرتكز مفهود القدرة على مواجهة التحديات في قطاع الخدمات اللوجستية على المرونة والتخطيط الفعال والتنفيذ المدروس. وفي ظل التغير المستمر في ظروف سلاسل الإمداد، تبقى سرعة الاستجابة عاملًا حاسماً في دعم استمرارية حركة التجارة العالمية. وفي هذا الإطار، تواصل فيديكس تعزيز شبكتها وتطوير قدراتها وخبراتها، لتمكين الشركات من مواكبة المتغيرات بثقة واقتدار.

